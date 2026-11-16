UniBg OnAir, il bello di andare fuori traccia 

La stagione di UniBg OnAir, radio dell’Università di Bergamo, prosegue con una settimana ricca di appuntamenti: tra voci familiari, rubriche musicali e le novità del palinsesto si entra nel vivo della programmazione autunnale.

PAROLE, PAROLE, PAROLE – Ogni mattina alle 8, con repliche nel corso della giornata, è fisso l’appuntamento con la La parola del giorno, il format che accompagna gli ascoltatori alla scoperta di termini curiosi, trasformandoli in un’occasione di gioco e divertimento. La sfida è semplice: provare a utilizzare la parola scelta il più possibile, nel contesto giusto o anche completamente a sproposito, tra spontaneità e qualche risata.

Il martedì alle 20 torna invece l’appuntamento con Parliamone, che questa settimana amplia il proprio spazio di racconto musicale con una nuova rubrica dedicata alle esperienze dal vivo: a inaugurare questo nuovo percorso è Nicola Betti, con la voce di Antonino J. Luzzi, che ci accompagna all’Unipol Dome di Milano per il concerto di Bob Dylan del 2 novembre scorso, nell’ambito del Lights of Autumn Tour UK/EU 2026. Un’esibizione lontana dalle aspettative di chi cerca nei grandi nomi una successione di successi da riconoscere e cantare: tra brani continuamente reinventati, un palco essenziale e un pubblico alla ricerca del proprio mito, emerge il ritratto di un artista che continua a sottrarsi alle convenzioni e lascia parlare la musica. Una serata che invita a interrogarsi su cosa significhi davvero assistere oggi a un concerto di Bob Dylan e, soprattutto, su quanto siamo ancora disposti ad ascoltare.

Sempre alle 20, il giovedì de Gli incontri di UniBg OnAir propone un episodio di Ancora tu, lo spazio dedicato alle storie e ai percorsi professionali degli ex studenti dell’Ateneo. Questa settimana ai microfoni di Mattia Lucchini e Alessia Picco c’è Antonino Jonathan Luzzi, laureato in Scienze della Comunicazione e oggi doppiatore professionista. Un percorso che dalle aule di Salvecchio lo ha portato dietro i microfoni di grandi produzioni internazionali, tra serie televisive come Vikings, videogiochi come Call of Duty e tanti altri progetti svelati nel corso dell’intervista. Tra i ricordi degli anni universitari, i retroscena della gavetta milanese e le esperienze maturate davanti al microfono, Luzzi ripercorre le tappe che lo hanno portato a costruire la propria carriera: un’occasione per scoprire da vicino un mestiere in cui tecnica, interpretazione e sensibilità umana fanno la differenza, in un settore sempre più attraversato dalle trasformazioni legate all’avvento dell’AI. E il bello è che, in nome dei vecchi tempi, si presta in chiave amicale a dar voce alla nostra rubrica di audiorecensioni, Parliamone.

Sabato 21 novembre segna infine l’appuntamento ormai consolidato con Glossario immaginario – Voci per il domani, il podcast UniBg OnAir curato da Giovanna Brambilla, in cui il linguaggio dell’arte diventa una chiave di lettura per esplorare parole e significati attraverso cui interpretiamo la realtà. Dipinti, fotografie, sculture e opere visive diventano il punto di partenza per analizzare da una prospettiva inedita le questioni che attraversano la contemporaneità. Il terzo episodio si concentrerà sul Coraggio, prendendo spunto dalla celebre fuga di Maurizio Cattelan dal Castello di Rivara per riflettere sul valore del dissenso e sulla possibilità di sottrarsi a ciò che limita la libertà individuale. Un percorso che prosegue tra arte e attualità, disponibile da sabato su tutte le piattaforme di podcasting e sul sito di Bergamonews.

IN DIRETTA CON “UNIBG LIVE” – Il lunedì di UniBg OnAir si apre con il consueto appuntamento mattutino di UniBg Live: Misto Ritmo, che vede ai microfoni per l’occasione Joy Cimaschi e una serie di ospiti speciali dalle 8 alle 10. Tra notizie, curiosità, spunti inaspettati e una selezione musicale tutta da scoprire, non mancano gli appuntamenti ormai familiari con Ritmo al Cubo, La Frescura del Giorno e La Posta di Nathan, pronti a riportare in onda classifiche dance, indovinelli e le avventure della mascotte piccione viaggiatore. Due ore di compagnia, insomma, per iniziare la settimana con energia, leggerezza e un pizzico di sorpresa.

Il pomeriggio di martedì, invece, lascia spazio a Wildcard, in diretta dalle 16 alle 18 con Alessia Picco e una nuova Incognita pronta ad affiancarla ai microfoni: a rendere diverso ogni appuntamento sono proprio le voci e i punti di vista che si alternano in studio, tra notizie dal web, hot takes su cui confrontarsi e incursioni nel mondo dello sport. Il tutto accompagnato da una colonna sonora che attraversa epoche e generi, dai pezzi che hanno fatto la storia alle uscite più recenti. Tra nuovi ospiti, confronti accesi e spunti sempre diversi, la certezza è una sola: a Wildcard non ci si annoia.

A chiudere la settimana in diretta come al solito ci pensa UniBg Live: Playlist, ogni venerdì dalle 16 alle 18, con Mattia Lucchini e Alessia Picco, per un pomeriggio che profuma già di weekend e che invita a lasciarsi accompagnare dalla musica, tra le proposte della radio e quelle del pubblico, senza rinunciare al coinvolgimento del quiz interattivo e alle riscoperte musicali del Momento Vinile. Un’occasione per ritrovare grandi successi, condividere nuovi ascolti e concedersi un aperitivo radiofonico prima del fine settimana.

DALLE 18, CINQUE MODI DI ASCOLTARE LA MUSICA — Quando cala il sole, UniBg OnAir lascia spazio a una programmazione musicale che attraversa generi e orizzonti sonori diversi. Dal lunedì al venerdì, alle 18, cinque rubriche danno voce a percorsi musicali originali, tra artisti da riscoprire, culture lontane e sperimentazioni fuori dagli schemi.

Ad aprire la settimana, lunedì, è QQQ, la proposta curata da Pierluigi Spagnolo che punta i riflettori sulle migliori uscite italiane degli ultimi anni, senza vincoli di genere: qui l’unico criterio di selezione è la qualità. Il martedì si torna alle atmosfere ribelli di un’altra stagione musicale con HUB – The Hair That Used To Be, un omaggio allo spirito del punk e a una generazione che ha fatto della musica un’espressione di libertà. Il mercoledì è invece dedicato a Mama Africa, per riscoprire il legame profondo tra il continente africano e le sonorità che hanno contribuito a plasmare la musica popolare contemporanea. Si prosegue giovedì con GGG (Gigi’s Groove Garden), la selezione che invita a lasciarsi trascinare da brani capaci di far battere il piede a ritmo, senza confini di epoca o provenienza. A chiudere il percorso, venerdì, è Side A (Alessio’s R’n’Beat), alla ricerca dei lati meno esplorati della scena contemporanea, tra atmosfere cinematografiche, sperimentazioni jazz e le vibrazioni più ruvide dell’hip hop alternativo.

Per chi desidera ritrovare questi appuntamenti o non è riuscito a seguirli durante la settimana, il sabato dalle 13:00 alle 18:00 torna la replica dell’intera programmazione musicale: cinque ore per recuperare le trasmissioni e lasciarsi guidare, ancora una volta, dalla musica.