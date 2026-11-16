Ufficiale il rinnovo di Bernasconi: il 23enne prolunga il contratto con i nerazzurri

Photo Credits Atalanta BC

Prosegue il percorso di Lorenzo Bernasconi con la maglia dell’Atalanta. Il club nerazzurro ha annunciato il prolungamento del contratto del giovane esterno sinistro, che proprio oggi, lunedì 16 novembre, ha compiuto 23 anni. La società non ha comunicato la scadenza del nuovo accordo.

Un ulteriore riconoscimento per il giocatore, arrivato a Zingonia quando non era ancora maggiorenne e cresciuto attraverso il settore giovanile atalantino. Dopo aver completato il proprio percorso nelle giovanili e aver maturato esperienza con la formazione Under 23, Bernasconi è riuscito a ritagliarsi uno spazio sempre più importante in prima squadra.

Il comunicato della società

Si consolida ulteriormente il legame fra Lorenzo Bernasconi e Atalanta BC. L’esterno sinistro, che proprio oggi ha compiuto 23 anni, ha prolungato il contratto di prestazione sportiva con Atalanta BC.

In nerazzurro da quando non era ancora maggiorenne, dopo aver completato il percorso nel settore giovanile e maturato un’esperienza importante nella squadra U23, una volta approdato in prima squadra Lorenzo ha saputo conquistarsi e meritarsi uno spazio sempre più significativo con umiltà, dedizione e grande applicazione, distinguendosi per il suo comportamento sia dentro che fuori dal campo.