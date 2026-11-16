Silvia, la forza di una madre che non si arrende nel cuore dell’Amazzonia

Una baracca di assi sconnesse, mura fatiscenti e un tetto di lamiera che, sotto il sole tropicale, trasforma l’abitazione in un forno soffocante. Siamo a Puerto Maldonado, nel cuore dell’Amazzonia peruviana, dove don Luigi Ginami incontra Silvia, 41 anni, una donna con disabilità motoria che porta sulle spalle il peso di una vita difficile e la responsabilità di crescere da sola quattro figli. È lei il cinquantanovesimo “Volto di speranza” della collana di instant book promossa dalla Fondazione Santina onlus, protagonista del volume intitolato “Silvia, la forza della disabilità nell’Amazzonia peruviana”.

Un incontro che colpisce profondamente il sacerdote bergamasco, presidente della Fondazione, arrivato in Perù con tante domande e che si trova davanti a una realtà ancora più dura di quanto potesse immaginare. “Sono partito da Bergamo con il cuore pieno di domande, ma nulla poteva prepararmi all’impatto con la vita disabile di Silvia – racconta don Luigi -. Una baracca di assi sconnesse e mura fatiscenti. Il tetto di lamiera, sotto il sole tropicale, trasforma l’interno in un forno soffocante, mentre durante i temporali pomeridiani l’acqua che scende rimbomba come un tamburo di guerra, azzerando ogni altro suono”. Quando la donna gli va incontro, il suo passo è incerto e faticoso, segnato dalla disabilità. Ma è soprattutto il suo sguardo a lasciare un segno. “Ha 41 anni, ma il suo viso racconta i secoli di un mondo fatto di isolamento geografico, minorità e di quel velato disprezzo che troppe volte si riserva a chi deve lottare il doppio per compiere i gesti più quotidiani” – continua il sacerdote nella presentazione del libro. Eppure, proprio in quegli occhi, Ginami riconosce una luce capace di squarciare il buio della miseria. In quel volto segnato dalla fatica scorge i tratti del Servo Sofferente delle Scritture, ma anche il bagliore della Resurrezione.

La storia di Silvia è quella di una donna che non ha mai smesso di lottare. Prima della pandemia, il marito si ammala e le sue condizioni peggiorano progressivamente. Lei cerca di fare tutto il possibile per sostenere la famiglia, lavorando nei campi e accettando i lavori più umili. Una quotidianità fatta di sacrifici, ma anche di fede: ogni sera legge il Vangelo e prega, chiedendo aiuto per affrontare le difficoltà. Poi arriva la morte del marito, che aveva 72 anni, e la sua vita cambia definitivamente. Per anni quell’uomo aveva lavorato duramente, raccogliendo castagne nella foresta o cercando qualche occupazione al mercato cittadino, riuscendo a procurare il necessario per sfamare la famiglia. Poi la polmonite e le conseguenze fatali di un virus respiratorio che ne ha devastato i polmoni già anziani. Con la sua scomparsa, Silvia si ritrova senza il sostegno che per tanto tempo aveva permesso alla famiglia di andare avanti.

Da quel momento tutto ricade sulle sue spalle. Deve occuparsi dei quattro figli, tre dei quali con disabilità. Il maggiore ha 20 anni, il secondo 17, mentre la ragazza ne ha 15 e vive presso una famiglia dove svolge lavori domestici. Sono giovani che appartengono a quella categoria di persone che troppo spesso il mondo tende a ignorare e scartare. “Questi ragazzi sono i piccoli che il mondo scarta, ma che Gesù metteva al centro, indicandoli come i veri padroni del Regno dei cieli”, osserva il sacerdote. Il più piccolo, Benjamin, è stato invece adottato a distanza, un sostegno importante per una famiglia che vive in condizioni di grande precarietà.

Nel racconto di don Ginami, tuttavia, Silvia non è soltanto una donna segnata dalla sofferenza e dalla povertà. È soprattutto una persona capace di custodire un’enorme forza interiore, alimentata dall’amore per i figli e dalla fede. “Quando abbraccio forte forte Silvia senza parlare – racconta il sacerdote -, svanisce ogni percezione della sua vulnerabilità e percepisco invece una forza strutturale, una determinazione mossa da un senso del dovere e dell’amore che rasenta l’assoluto. L’amore che Silvia ha avuto per il marito malato mi ricorda Gesù che si chinava sui malati, che toccava i corpi piagati per ridare speranza”.