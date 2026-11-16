Foto di G. Mazzucconi

Il quindicesimo concerto del progetto “I colori dell’aria” ha portato ad Albano Sant’Alessandro la maestria del Vagues Saxophone Quartet, impegnato nella prima esecuzione del brano di Mutti ispirato al portale bronzeo della Parrocchiale. Applaudite anche le parole di Dacia Maraini, cui il concerto era dedicato per la ricorrenza del suo 90mo compleanno

È un sentire comune il fatto che il linguaggio musicale – al pari di quello letterario – abbia il potere di aprire porte su mondi interiori diversamente irraggiungibili, talora addirittura inimmaginabili: di tutto ciò hanno fatto viva esperienza gli spettatori che lo scorso venerdì 13 novembre hanno riempito la chiesa parrocchiale dei Santi Cornelio e Cipriano in Albano Sant’Alessandro per il quindicesimo appuntamento della rassegna concertistica itinerante I colori dell’aria che da ormai più di quattro anni percorre il territorio bergamasco valorizzando luoghi e opere d’arte fuori dai circuiti turistici più battuti attraverso la commissione a compositori professionisti di nuovi brani musicali ispirati alle opere stesse, accanto a pezzi di repertorio opportunamente scelti o trascritti dalla letteratura d’ogni epoca a sviluppare ed approfondire i medesimi temi.

Oggetto della nuova composizione, attorno a cui l’intero programma è stato costruito, era stavolta il ricco portale bronzeo della chiesa realizzato nel 2002 dallo scultore Egidio Sartori. Dopo una preghiera per la pace del parroco don Gianmario Aristolao, il direttore artistico del progetto Alessandro Bottelli ha efficacemente delineato il senso della serata: presentare le più varie declinazioni di tutto ciò che in musica rappresenta una porta, ovvero forme introduttive come preludi e ouverture, facendo anche riferimento alla storia locale.

Protagonista del concerto era il Vagues Saxophone Quartet (Andrea Mocci, Francesco Ronzio, Mattia Quirico, Vincent Dupuy), brillante e pluripremiato gruppo con all’attivo molti concerti in luoghi di sicuro prestigio: sempre impeccabili dal punto di vista tecnico i quattro esecutori e non meno ineccepibili nelle loro trascinanti ed energiche interpretazioni, puntualmente coerenti e a proprio agio tanto nel repertorio storico quanto nelle diverse diramazioni della contemporaneità.

Il programma, dipanatosi lungo tutti gli ultimi tre secoli di storia della musica, ha preso il via con le note solenni e gioiose di Georg Friedrich Haendel (la bipartita Ouverture dall’oratorio Alexander’s Feast) e dell’immancabile Johann Sebastian Bach con il celeberrimo Preludio e Fuga in Do maggiore che apre il I Libro del Clavicembalo ben temperato in una trascrizione di insolito e ricco colorismo.

La serata, quasi interamente imperniata sull’arte della trascrizione – ovvero la rilettura, spesso con accenti fortemente creativi, di brani originariamente nati per un diverso gruppo strumentale – è proseguita con Rossini… per Quattro, brillante potpourri delle più note ouverture del compositore pesarese che ha dominato le scene del teatro musicale ottocentesco.

Decisamente fuori dal consueto invece i tre Preludi di George Gershwin, intrisi di quello spirito profondamente leggero proprio del musical, genere di cui il compositore americano fu coltissimo ed impareggiabile maestro, qui proposti come introduzione ad altrettante celebri canzoni di Sting (An Englishman in New York, I’ve been down so long, Valparaiso) eseguite in un accattivante e fantasioso arrangiamento che non ha mancato di entusiasmare il pubblico.

Memorabile nei suoi vigorosi spunti tematici, ma non privo di momenti teneramente cantabili, La notte di San Giovanni sul Monte Calvo, noto poema sinfonico del russo Modest Musorgskij ispirato ad un fatto oscuro ma dal finale rasserenante, inserito in programma a richiamare il miracolo operato dalla Madonna venerata nel vicino Santuario della Beata Vergine delle Rose: la trascrizione di estremo e spettacolare virtuosismo non ha fatto rimpiangere le ammalianti sonorità dell’originale orchestrale.

E proprio alla devozione così cara agli abitanti di Albano è stato dedicato il sognante preludio al corale Es ist ein’ Ros’ entsprungen (È sbocciata una rosa): opera ultima di Johannes Brahms e vera lezione sull’arte della variazione, è stato proposto in una nuova trascrizione che amplia e distilla l’originale organistico, preceduto dal semplice corale a quattro parti a sottolineare la ricchezza della trasformazione melodico-armonica operata dal genio di Amburgo.

Più vicina al nostro tempo la musica dell’argentino Astor Piazzolla, maestro di contaminazioni che mescolò sapientemente la musica classica e jazz con le atmosfere più tipiche del suo paese d’origine: ne abbiamo ascoltato un seducente ed energico tango intitolato Michelangelo ’70.

La nuova commissione, tratto distintivo de I colori dell’aria e cuore della serata, è stata stavolta affidata al compositore bergamasco Davide Mutti che con Attollite portas ha realizzato una suite monotematica in cinque movimenti di schietta contemporaneità a descrivere i temi principali raffigurati nell’opera giubilare di Egidio Sartori: il cammino verso la Porta Santa, l’ecumenismo, le opere di misericordia corporale, il terzo segreto di Fatima e i santi venerati nel paese, fino alla conclusiva glorificazione della Trinità alfa e omega. Durante l’esecuzione del brano di grande utilità sono state le proiezioni su schermo dei vari riquadri del portale, che, anche con opportuni ingrandimenti di particolari, seguivano passo passo lo snodarsi della musica rendendo più comprensibile il discorso compositivo.

In chiusura, i due movimenti finali tratti dal Quartetto dell’inglese Paul Geoffrey Reade: opera di piacevole ascolto che, pur composta in rassicurante e aproblematico idioma tonale modernamente rivissuto, non è parsa priva di nervo e vitalità.

Ulteriore e finale motivo di riflessione è stato, nel giorno stesso del concerto, il 90° compleanno di Dacia Maraini: la celebre scrittrice ha voluto essere presente all’evento inviando un suo scritto originale (dal titolo Le porte che mi porto dentro) in cui confidenze autobiografiche tratte dalla sua lunga e operosa vita illuminavano timori e speranze per un futuro su cui si addensano nubi sempre più nere. Scrive la Maraini, al termine del suo intervento: mi auguro oggi, in un momento in cui si minacciano nuove guerre, che le porte si aprano con questa musica affidata ai fiati. Non poteva esserci conclusione migliore.