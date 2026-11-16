Parcheggi per disabili, un’app per trovarli ovunque: a Bergamo e provincia già mappati oltre 1.300 stalli

Si chiama ParkAbility, è gratuita e senza pubblicità. Consente, oltre alla ricerca, anche di calcolare distanze e percorsi: “In circa due mesi di attività abbiamo già segnalato 33mila posti in tutta Italia, speriamo aderiscano anche molti altri Comuni, ma anche i singoli utenti possono segnalarli”

Nonostante stalli riservati vicini a zone e punti di interesse, trovare un parcheggio per le persone con disabilità non è sempre impresa semplicissima, in particolare se si trovano fuori dalla propria città o in aree a loro poco conosciute. Recarsi in ospedale, in un ufficio pubblico, in un’attività commerciale o banalmente un’uscita di piacere possono così trasformarsi in una ricerca snervante, con il rischio di dover lasciare il proprio mezzo molto lontano dalla destinazione finale.

Per rispondere alle loro esigenze, da circa due mesi è nata ParkAbility, un’applicazione gratuita sviluppata da Flavio Perrone pensata per rendere più accessibili e immediate le informazioni sui parcheggi a loro riservati, il tutto a portata di smartphone. Pubblicata sulle principali piattaforme (App Store e Google Play) permette agli utenti di individuare in pochi clic ogni stallo destinato alle persone con disabilità, localizzandolo su una mappa interattiva in base a un indirizzo o alla propria posizione.

I risultati vengono proposti in ordine di rilevanza rispetto alla ricerca e alla destinazione, proponendo le soluzioni più comode: su dispositivi Apple, inoltre, l’applicazione permette di accedere a informazioni supplementari, come recensioni o segnalazioni da parte di altri utenti, oltre che un collegamento diretto con altre app di navigazione che propongono le indicazioni precise su come arrivare al parcheggio desiderato.

“Tutto è nato da un’esperienza personale di un membro di famiglia – racconta Perrone, originario della provincia di Napoli – Pur avendo l’apposito tagliando, si scontrava spesso con la realtà di non sapere dove recarsi per trovare un posto riservato. Così ho deciso di sviluppare la app, a costo zero e senza inserimenti pubblicitari ma col solo spirito di servizio. La prima idea che mi è venuta è stata quella di contattare le amministrazioni comunali di tutta Italia per avere da loro le informazioni precise sugli stalli dedicati alle persone con disabilità, tra cui indirizzo, numero di posti e condizioni della sosta, e ad oggi sono riuscito a mapparne oltre 33mila”.

Perrrone ha trovato grande disponibilità e collaborazione da parte di una quindicina di comuni della Bergamasca, tra cui il capoluogo: “Bergamo città ha fornito i propri dati, con ben 1.097 stalli registrati – racconta Perrone – Ma ci sono anche i 48 di Lallio, i 43 di Brusaporto, i 39 di Albano Sant’Alessandro e i 20 di Torre de’ Roveri. Complessivamente sono più di 1.300 quelli già mappati in provincia”.

Ovviamente il risultato, per ora, è una mappatura a macchia di leopardo in tutta Italia, a seconda della sensibilità delle singole amministrazioni o alla loro prontezza nel fornire i dati: “È un lavoro lungo ma credo molto importante – evidenzia lo sviluppatore – Per una persona con difficoltà motorie, poter conoscere in anticipo la posizione dei parcheggi riservati e la distanza dalla propria destinazione può fare una grande differenza nell’organizzazione degli spostamenti, riducendo l’incertezza e dando maggiore serenità agli utenti”.