Il video|
Orso bruno avvistato in Val di Scalve: ripreso mentre cammina in strada ad Azzone
Un plantigrado è stato filmato sabato sera, 14 novembre, nella frazione Dosso: procede davanti ai fari dell’auto per poi allontanarsi oltre il guardrail in direzione del bosco
Un orso bruno è stato avvistato in Val di Scalve, nella frazione Dosso, in territorio di Azzone, non distante dal confine con Borno, Comune del Bresciano. Un residente di passaggio in auto ha ripreso l’animale è stato ripreso sabato sera, 14 novembre, mentre camminava lungo la strada.
Il video, di circa venti secondi e condiviso su Facebook da Emilio Bertocchi, mostra il plantigrado procedere sulla carreggiata davanti ai fari dell’auto e poi allontanarsi oltre il guardrail in direzione del bosco.
L’avvistamento arriva a poco più di quattro mesi da quello di Gandellino: a inizio luglio una fototrappola aveva immortalato l’orso in Alta Valle Seriana, nella zona di Vigna Soliva, tra Valbondione e Gandellino. Lo scorso anno un esemplare era stato visto più volte proprio in Val di Scalve, dove aveva predato anche un paio di apiari. Il 23 luglio un orso subadulto era stato poi filmato a Carona, in Alta Valle Brembana.
Un ulteriore passaggio, comunica la Polizia provinciale, è stato registrato a fine ottobre, quando l’animale è stato visto due volte a cavallo tra la Val Canale e la zona delle baite di Mezzeno.
Non esiste una popolazione stabile di orso bruno in provincia di Bergamo: gli esemplari segnalati sono in genere giovani maschi in dispersione dal Trentino. Al momento non è noto se si tratti dello stesso animale avvistato la scorsa estate.
La Polizia provinciale invita a segnalare avvistamenti e predazioni alla Sala Operativa (numero verde 800350035). Se si incontra un orso, bisogna non avvicinarsi, non lasciare cibo e allontanarsi senza fretta, facendo notare la propria presenza.