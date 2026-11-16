I messaggi hanno interessato il capoluogo — in particolare i licei Natta e Mascheroni di Bergamo — e numerosi istituti della provincia: gli istituti comprensivi di Gorle, Presezzo, Bonate Sopra, Ponte San Pietro e Grassobbio, l’Aldo Moro di Seriate e l’omonimo istituto di Calcinate. Segnalazioni sono arrivate anche all’Einaudi di Dalmine, al Romero di Albino, al Turoldo di Zogno, all’istituto comprensivo di Almenno San Bartolomeo e alle scuole di Casazza e Borgo di Terzo. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i sopralluoghi di verifica, mentre il quadro resta ancora in aggiornamento e non si esclude che altri plessi abbiano ricevuto le stesse comunicazioni.