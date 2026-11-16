Mail d’allarme nelle scuole bergamasche, spunta l’annuncio del cibo avvelenato nelle mense
Gli istituti dovrebbero aver applicato la procedura indicata dal Ministero dell’Istruzione: stabilisce che, in presenza di mail seriali, l’evacuazione non debba scattare in automatico
Nuove mail di minaccia hanno raggiunto le scuole bergamasche nella mattinata di lunedì 16 novembre. Oltre all’allarme bomba, nelle caselle di posta di alcuni istituti della provincia è arrivato anche un avviso di presunto avvelenamento del cibo servito in mensa, firmato con le solite iniziali M.A., riconducibili all’ormai noto pseudonimo Mikhail Andropov.
I messaggi hanno interessato il capoluogo — in particolare i licei Natta e Mascheroni di Bergamo — e numerosi istituti della provincia: gli istituti comprensivi di Gorle, Presezzo, Bonate Sopra, Ponte San Pietro e Grassobbio, l’Aldo Moro di Seriate e l’omonimo istituto di Calcinate. Segnalazioni sono arrivate anche all’Einaudi di Dalmine, al Romero di Albino, al Turoldo di Zogno, all’istituto comprensivo di Almenno San Bartolomeo e alle scuole di Casazza e Borgo di Terzo. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i sopralluoghi di verifica, mentre il quadro resta ancora in aggiornamento e non si esclude che altri plessi abbiano ricevuto le stesse comunicazioni.
Gli istituti dovrebbero aver applicato la procedura indicata dal Ministero dell’Istruzione nella circolare inviata venerdì 13 novembre sulla “Gestione delle segnalazioni di minacce diffuse mediante comunicazioni telematiche”. Le linee guida stabiliscono che, in presenza di mail seriali, l’evacuazione non debba scattare in automatico.
Secondo il protocollo ministeriale, le comunicazioni minatorie vanno segnalate “tempestivamente alle locali Forze di polizia, affinché possano essere svolte le verifiche richieste dal caso concreto e valutate le misure di sicurezza eventualmente occorrenti”. Le indicazioni precisano inoltre che “soltanto se ritenuto necessario, il Questore potrà proporre al Prefetto l’evacuazione della struttura o del sito interessato”, mentre le scuole restano “tenute a informare tempestivamente anche l’Ufficio scolastico regionale”.