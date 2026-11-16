Neonata morta in casa, si attende l’autopsia poi la Procura aprirà un fascicolo

Bergamo. Sarà l’autopsia, in programma martedì 17 novembre, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, a chiarire le cause della morte della neonata trovata senza vita nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 novembre in un comune dell’Alto Sebino. Ad eseguire l’esame sarà il medico legale Luca Tajana. In particolare, si dovrà stabilire se la bambina sia nata già morta oppure se abbia manifestato segni vitali dopo il parto, morendo successivamente. Un altro elemento ancora da chiarire riguarda l’epoca della gravidanza. Non è, infatti, al momento noto a quale mese fosse arrivata la ragazza: dalle prime informazioni, la gestazione sarebbe stata in fase avanzata, probabilmente oltre l’ottavo mese, ma anche questo aspetto dovrà essere verificato nell’ambito degli accertamenti.

Dai risultati dell’esame dipenderanno anche le valutazioni della Procura di Bergamo, che sta considerando l’iscrizione di un fascicolo per ipotesi di natura omissiva o colposa. La qualificazione non è ancora stata definita e saranno gli elementi raccolti a orientare le successive decisioni della magistratura. La vicenda si è consumata nella tarda notte tra venerdì e sabato. Secondo quanto ricostruito finora, la ragazza, minorenne, avrebbe tenuto nascosta la gravidanza alla famiglia fino al momento del parto, avvenuto in casa. Nell’abitazione erano presenti anche i genitori e il fratello.

Dopo l’accaduto la giovane avrebbe accusato un malore e chiesto aiuto ai familiari, con i genitori che l’avrebbero quindi accompagnata in ospedale. Attualmente si trova ancora ricoverata in un ospedale del Bresciano. Dai primi accertamenti sul corpo della neonata non sarebbero emersi segni evidenti di violenza. Resta tuttavia da ricostruire con precisione quanto avvenuto durante il parto e nelle fasi immediatamente successive.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Clusone, coordinati dalla Procura di Bergamo e dal pubblico ministero Carlotta De Luca. Sul caso sono interessate anche le autorità minorili di Brescia, considerata la minore età della ragazza. Gli investigatori stanno inoltre ricostruendo le settimane precedenti al parto. Tra gli accertamenti previsti figurano l’analisi dei dispositivi elettronici nella disponibilità della giovane e l’ascolto delle persone a lei più vicine, per verificare se qualcuno fosse a conoscenza della gravidanza e raccogliere eventuali elementi utili a ricostruire il contesto.