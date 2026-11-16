Morde una poliziotta al ginocchio durante un controllo in stazione: arrestato 27enne

L’uomo, di origini ghanesi, ha tentato di sottrarsi all’identificazione aggredendo gli agenti della Polfer. La poliziotta ha riportato lesioni guaribili in sette giorni. Convalidato l’arresto, disposta la presentazione alla polizia giudiziaria

Un controllo sul treno per un viaggio senza biglietto si è trasformato in un’aggressione agli agenti della Polizia di Stato. Un cittadino ghanese di 27 anni è stato arrestato nel pomeriggio del 14 novembre alla stazione ferroviaria di Bergamo, dopo aver opposto resistenza agli operatori della Polizia Ferroviaria e aver morso al ginocchio una poliziotta durante una colluttazione.

L’intervento è scattato intorno alle 12.35, quando il capotreno di un regionale proveniente da Treviglio ha segnalato la presenza di un passeggero sprovvisto di biglietto, che si rifiutava di fornire le proprie generalità. Raggiunto dagli agenti della Polfer, il giovane è stato accompagnato negli uffici per procedere all’identificazione.

Proprio in quella fase il ventisettenne ha tentato di scappare. Una volta bloccato, ha reagito con violenza, costringendo gli operatori a fronteggiare una violenta resistenza fisica. Sul posto è intervenuto anche personale della Questura in supporto ai colleghi della Polizia Ferroviaria.

Nel corso della colluttazione, l’uomo ha morso al ginocchio un’agente, che ha riportato lesioni giudicate guaribili in sette giorni dai sanitari intervenuti.

Al termine degli accertamenti, il giovane, residente in provincia di Bergamo e già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato con le accuse di resistenza e lesioni personali aggravate a pubblico ufficiale. Dagli accertamenti è inoltre emersa la sua irregolarità sul territorio nazionale.