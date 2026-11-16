Minorenne partorisce di nascosto in casa: la neonata trovata morta

Avrebbe tenuto nascosta la gravidanza alla famiglia fino a che nel fine settimana, nella notte tra venerdì e sabato, la neonata che ha partorito al settimo mese è stata trovata senza vita. Solo in seguito la giovane, che ha accusato un malore, avrebbe chiesto aiuto ai genitori che l’hanno accompagnata immediatamente in un ospedale della zona.

La vicenda è avvenuta in un comune dell’Alto Sebino: sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Clusone, insieme alle procure di Bergamo e dei minori di Brescia, che da una prima analisi non avrebbero notato segni di violenza sul corpicino della piccola. Gli inquirenti hanno comunque disposto lo svolgimento di un esame autoptico, in programma nella giornata di martedì 17 novembre, dal quale si aspettano risposte sulle cause e sull’esatto momento del decesso, per comprendere se sia stato successivo al parto o se la neonata fosse già senza vita.

Per fare chiarezza sull’accaduto i carabinieri passeranno al setaccio anche i comportamenti della ragazza nelle settimane che hanno preceduto la tragedia, analizzando i dispositivi elettronici nella sua disponibilità e ascoltando le persone a lei più vicine.