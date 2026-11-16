MG tra crescita e innovazione: Iperauto inaugura la nuova sede a Bergamo

Iperauto rafforza la propria presenza nel mercato automotive con un nuovo investimento nel capoluogo orobico, dove l’11 novembre è stata inaugurata, in via Cesare Correnti 33, la più grande concessionaria MG del Gruppo. Una scelta imprenditoriale che consolida la presenza del marchio sul territorio e intercetta una fase di trasformazione del settore automobilistico, tra evoluzione delle motorizzazioni, innovazione tecnologica e cambiamento delle abitudini di acquisto.

L’apertura segue quelle di Treviglio, operativa da due anni, e Berbenno di Valtellina, attiva da circa un anno, consolidando una collaborazione che Iperauto ha sviluppato attraverso investimenti progressivi, sostenuti dalla risposta positiva del mercato e da un’offerta che combina tecnologia, sicurezza e competitività economica.

“MG è un marchio che emoziona, con caratteristiche tecnologiche avanzate, dotazioni importanti e un prezzo competitivo. La garanzia di sette anni contribuisce a trasmettere fiducia ai clienti”, ha dichiarato Bruno Parolini, titolare di Iperauto S.p.A., durante la conferenza stampa inaugurale.

La sfida commerciale si gioca anche sulla capacità di accompagnare il cliente oltre l’acquisto. In un mercato nel quale le esigenze cambiano in relazione alle percorrenze e all’utilizzo dell’automobile, consulenza e assistenza assumono un peso crescente nella scelta del concessionario.

MG, cinque anni di crescita sul mercato italiano

Dal ritorno ufficiale in Italia nel 2021, MG ha superato 175.000 vetture vendute a ottobre 2026, raggiungendo una quota di mercato intorno al 3% e affermandosi come secondo operatore nazionale nel segmento full hybrid, alle spalle di Toyota.

Un’espansione che unisce oltre un secolo di storia britannica alla capacità industriale di SAIC Motor, il gruppo che controlla il marchio dal 2008. Accanto alla competitività del prodotto, un ruolo centrale è affidato alla rete commerciale, determinante per consolidare la presenza del brand e costruire fiducia.

“Il concessionario è il collegamento diretto tra il costruttore e il territorio. Per questo abbiamo scelto di affidarci a realtà storiche e strutturate. Vendere una vettura è il primo passo: la sfida è seguire il cliente nel tempo, con un’assistenza efficace e la disponibilità dei ricambi”, ha sottolineato Andrea Bartolomeo, Country Manager MG Motor Italia.

Una strategia sostenuta dalla rete di assistenza e dal magazzino ricambi nazionale di Tortona. Bergamo rappresenta inoltre un’area di interesse per MG, insieme a Milano e Brescia, grazie alla presenza di un tessuto diffuso di piccole e medie imprese.

Nuovi modelli e batterie semisolide: la prossima frontiera

La crescita commerciale si accompagna a un programma di innovazione che interessa design e motorizzazioni. Nel corso dell’inaugurazione è stata presentata MG GO!, il progetto che anticipa il nuovo linguaggio stilistico del marchio e prefigura una compatta elettrica ispirata alle linee delle MG storiche, destinata a confrontarsi con modelli come Fiat 500, MINI e Renault 5.

Accanto allo sviluppo delle tecnologie Hybrid+ e Plug-in Hybrid+, una delle novità più rilevanti riguarda le batterie allo stato semisolido SolidCore, già avviate alla produzione in Cina dal gruppo SAIC e destinate, secondo quanto annunciato durante la conferenza, a essere introdotte sulla MG4 nel 2027, con una successiva estensione alla gamma.

La tecnologia punta a migliorare efficienza, tempi di ricarica e prestazioni anche in condizioni climatiche estreme. Un’evoluzione che rientra nella strategia “In Europa, per l’Europa”, orientata allo sviluppo di prodotti e servizi vicini alle esigenze del mercato europeo.

Il territorio come leva di sviluppo

La nuova apertura ha offerto anche l’occasione per approfondire il rapporto tra settore automobilistico e mobilità territoriale. Giovanni Malanchini, Consigliere regionale della Lombardia, ha evidenziato l’importanza di una pianificazione capace di rispondere alle differenti esigenze di città, pianura e valli, riconoscendo all’automobile un ruolo centrale negli spostamenti quotidiani.

Marco Berlanda, Assessore alla Mobilità del Comune di Bergamo, ha posto invece l’attenzione sulla crescente congestione urbana, una questione che si affianca alla riduzione delle emissioni e che riguarda anche l’aumento del numero e delle dimensioni dei veicoli privati.

Il confronto ha evidenziato quanto innovazione industriale, infrastrutture e politiche territoriali siano strettamente connesse, richiedendo alle imprese del settore la capacità di interpretare esigenze di mobilità in continua evoluzione.

Con la nuova sede di Bergamo, Iperauto consolida il proprio posizionamento nel mercato automotive, rafforzando la collaborazione con MG e investendo nelle prospettive di crescita del marchio.