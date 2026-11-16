Longevità, il futuro si progetta oggi

Non “quanto vivremo”, ma “come vorremo vivere” gli anni in più. È la domanda che attraversa il convegno “Longevità, costruire oggi il futuro di domani”, in programma mercoledì 18 novembre alle 10.30 nella Sala Conferenze di Confcommercio Bergamo, in via Borgo Palazzo 137. L’incontro è promosso da Confcommercio Bergamo e 50&Più Bergamo, in collaborazione con il Comune di Bergamo e con il Centre for Healthy Longevity – CHL dell’Università degli Studi di Bergamo, con il contributo scientifico dell’Osservatorio Studi, Ricerche e Sviluppo di 50&Più.

La stessa domanda emerge da “Senior Next”, l’indagine condotta dall’Osservatorio con FIAPA, la Federazione Internazionale Associazioni Persone Anziane, su 736 persone di 25 Paesi. Per quasi un terzo degli intervistati (32,1%) il rapporto più importante con i giovani è lavorare insieme per affrontare il mondo che verrà, più che trasmettere valori e memoria. Un’idea di longevità che guarda avanti, e che il convegno traduce in un cambio di prospettiva: andare oltre l’ageismo, valorizzando il ruolo sociale ed economico degli over 65.

“Per molto tempo abbiamo parlato di longevità come di un traguardo: vivere più a lungo, come se bastasse aggiungere anni alla vita. Oggi sappiamo che non è così. Si tratta di aggiungere vita agli anni”, sottolinea Ernesto Crotti, presidente di 50&Più Bergamo. “La longevità non è un tempo che si aggiunge, è un tempo che si progetta e che chiede a un territorio di essere all’altezza degli anni che gli uomini e le donne hanno conquistato. Una società longeva non si improvvisa, si costruisce con scelte coerenti, oggi”.

Dopo la registrazione alle 10.15 e i saluti istituzionali di Crotti e di Luciano Patelli, presidente di Confcommercio Bergamo, Valerio Maria Urru, responsabile dell’Osservatorio, presenta la ricerca “Senior Next, un manifesto per il futuro”, già portata a Bruxelles all’ultima Assemblea Generale di FIAPA. L’indagine è anche la base dell’omonimo Manifesto, che FIAPA promuove a livello globale a sostegno della propria posizione nei tavoli ONU per una Convenzione Internazionale per i Diritti delle Persone Anziane. “I dati ci consegnano un messaggio chiaro- spiega Urru-. Bisogna ripensare città, servizi e tecnologia a misura di persona anziana per costruire spazi più equi, inclusivi e sostenibili per l’intera collettività”.

Spazio poi al territorio, con testimonianze e case histories. Bergamo è la prima città italiana entrata nel network internazionale City of Longevity, è riconosciuta dall’OMS come Age-Friendly City, ha un assessorato dedicato alla Longevità ed è sede dal 2024 del Centre for Healthy Longevity dell’Ateneo. Alle 11.15 l’assessora Marcella Messina illustra il percorso che fa della città un laboratorio internazionale della longevità. Alle 12 la professoressa Francesca Morganti, direttrice del CHL, affronta il tema della residenzialità e del co-housing con “Abitare l’età, Progetto CASA e REINT2565”: uno studio sul ruolo di case e spazi urbani nel favorire o ostacolare un invecchiamento in salute, e un progetto, sostenuto anche da Regione Lombardia, che mette sotto lo stesso tetto studenti universitari e over 65 in un patto di reciprocità.

Alle 12.30 la tavola rotonda finale e il dibattito aperto al pubblico chiudono la mattinata. Per informazioni: direzione@confcommerciobergamo.it, 035 4120203.