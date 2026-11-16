“Le convenienze ed inconvenienze teatrali”, teatro nel teatro divertente e ispirato

Le convenienze ed inconvenienze teatrali – Foto di Gianfranco Rota

Bergamo. Una risata che sbeffeggia una società, in particolare quella teatrale, che dall’Ottocento arriva fino ad oggi. Una comicità intelligente, capace di farsi specchio riflettente, è quella protagonista di “Le convenienze ed inconvenienze teatrali” (1831), dramma giocoso di Gaetano Donizetti, andato in scena domenica 15 novembre (repliche 20 e 28) al Teatro Donizetti, terzo appuntamento di Donizetti Opera 2026.

Il libretto di Domenico Gilardoni, tratto da un paio di pièces di Sografi, mette in scena le goffe peripezie di una compagnia d’opera, che si riunisce nel teatro di un piccolo paese italiano per provare il melodramma serio “Romolo ed Ersilia” di Metastasio. Ad adattarlo, per una vicina replica in fiera, un poeta e un musicista provinciali. Il tutto però degenera nel confronto tra cantanti, artisti scarsi che cercano una parte tra battibecchi fra primedonne, mugugni degli scontenti, pretese diverse e ingerenze di madri impiccione e mariti invadenti.

Un’opera “metateatrale” dunque, che gioca con il canone del “teatro nel teatro”, per riflettere su un mondo ricco di poesia e di alti sentimenti, ma anche profondamente umano, con i suoi egoismi e le sue gelosie.

Un campionario umano che, nella realizzazione in questo nuovo allestimento, deve molto alla regia di Silvia Paoli, abile nel tradurre in scena un allestimento dinamico, che esalta le qualità comiche del testo, mutando i cantanti in veri e propri commedianti, facendoli interagire tra movimenti comici e goffi, quasi da slapstick che, in più di un’occasione, contrastano il registro serio del canto. Emergono quindi i personaggi di Daria, la Prima Donna (il soprano Elene Gvritishvili, in elegante abito nero, abile nel donare molteplici sbocchi emotivi al suo canto) e il marito Procolo, portato in scena dalla voce chiara e precisa del baritono Giacomo Nanni, che riesce a dare carattere anche agli “sbagli” previsti. A loro contrapposti, Mamma Agata (il basso Paolo Bordogna) e la figlia Luigia, la Seconda Donna (il soprano Veronica Prando, abile negli acuti e in alcuni guizzi scenici). Da sottolineare anche la curiosa ma efficace “coppia scenica” formata dal maestro di musica Biscroma Strappaviscere (interpretato dal buon timbro omogeneo del baritono Giovanni Accardi) e dal librettista-prete Cesare Salzapariglia (il basso Giulio Iermini), che sembrano ricordare (in questa riproposizione) anche personaggi fuoriusciti dalla penna di Giovannino Guareschi. Buone prove anche del tenore Filip Filipović (nell’interpretazione di un tenore tedesco senza voce), del contralto Camilla Carol Farias (il primo musico Pippetto), del baritono Mattia Venni (l’impresario) e del basso Omar Cepparolli (direttore del palcoscenico).

In molti sono giovani allievi della Bottega Donizetti 2026, guidati idealmente dalla figura “materna” del basso Paolo Bordogna, en travesti grottesco per la sua Mamma Agata (con elegante abito grigio), vero e proprio mattatore dell’opera sia per quanto riguarda il cantato sia nei tempi scenici. Bordogna delinea il ritratto di una madre che desidera per la figlia un futuro radioso nel mondo dello spettacolo (ça va sans dire), nella quale ritrova poi, inevitabilmente, la propria rivalsa personale. Il basso si mostra eccellente nella tecnica del falsetto, oltre che disinvolto e puntuale nei recitativi, senza contare l’indubbia capacità nella gestione della rottura della quarta parete, che investe orchestra e pubblico: un’interpretazione eccellente, sottolineata dalla giusta ovazione finale del pubblico. Una scioltezza nel canto mostrata già nella cavatina “Lazzarune, scauzacane” (un andamento concitato con falsetti grotteschi, fino allo straordinario finale parodistico con le onomatopee), così come nel duetto con Daria, un registro grave a confrontarsi con quello acuto e spocchioso del personaggio di Gvritishvili, tra acuti svettanti e frasi ampie, con battute a velocità sempre crescente. Da sottolineare poi l’Aria di Procolo (“Che credete che mia moglie”), controparte della cavatina di Agata (con iperboli comiche e satiriche, fino all’efficace imitazione dei virtuosismi da parte dell’orchestra) ed anche la prova collettiva in “Livorno, 10 aprile”, con l’arrivo di una falsa lettera di elogio per Luigia, con il canone che si intreccia, perfezionato da ottime entrate ad incastro. Da notare poi le nascoste “arie di baule”, citazioni sonore legate al mondo del pop, tra cui un brano immortale di Nilla Pizzi.

Nello svolgersi dell’opera, emerge il “Donizetti comico”, capace di accusare, con ironia, il “primadonnismo” dei cantanti, ma anche di direttori e registi: caratteristiche che si possono ritrovare anche nel teatro di oggi. Un confronto con tempi più vicini alla nostra contemporaneità emerge anche grazie alle scene di Eleonora De Leo. La vicenda si svolge infatti, nella prima parte, all’interno di un circolo ricreativo di una località dell’Italia anni Cinquanta (richiamati anche dai costumi di Ilaria Ariemme), un tipico spazio provinciale prima del boom, dove alle arie si contrappongono le urla dei giocatori di carte. Una scena che cambia nella seconda parte, con il retro di un palco teatrale, mentre la rappresentazione entra nel vivo.

Per la parte orchestrale, bisogna sottolineare la direzione precisa e serrata di Alberto Zanardi, a guidare l’ottima orchestra del Donizetti Opera e il fortepiano di Hana Lee, centrale nell’unire la buffa vivacità della commedia con la partitura brillante di Donizetti. Buona anche la prova del Coro dell’Accademia Teatro alla Scala, guidato da Salvo Sgrò.

Un’ottima proposta, in sintesi, di un dramma giocoso dagli ottimi tempi comici, capace, allo stesso tempo, di diverse vette strumentali: materia capace di riflettere con ironia sulla “comunità”, quella musicale in particolare.