il bisogno di comunità
La politica della comunità: Gramsci, Calamandrei e il senso del legame civile
Nell’epoca di Internet il paradosso si fa evidente: siamo connessi con il mondo intero, ma spesso disconnessi da noi stessi e dai nostri vicini
Nel cuore di questo secolo complesso, due figure straordinarie del pensiero politico italiano ci offrono parole ancora oggi indispensabili per comprendere la posta in gioco: Antonio Gramsci e Piero Calamandrei.
Gramsci, prigioniero politico durante il fascismo, riflette sulla cultura come luogo di formazione delle coscienze. Non esiste individuo senza società, egli scrive, e ogni soggetto è parte attiva — che lo sappia o no — di una visione del mondo. Il compito della politica, per Gramsci, non è solo amministrare, ma educare, far emergere nei cittadini una consapevolezza critica del proprio ruolo nel mondo. È la celebre idea dell’“intellettuale organico”: colui che, pur non appartenendo alle élite accademiche, elabora pensiero collettivo, partendo dalla concretezza della vita quotidiana. In un mondo frammentato, Gramsci ci ricorda che la vera rivoluzione non è solo economica o giuridica, ma culturale e relazionale.
Piero Calamandrei, padre costituente e raffinato giurista, parla della Costituzione come promessa di giustizia e convivenza. Egli scrive, con una semplicità commossa, che la democrazia non è un meccanismo automatico, ma una costruzione fragile, che vive solo nella responsabilità dei cittadini. “La libertà è come l’aria”, scrive, “ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare”. Ma potremmo aggiungere: anche la comunità è come l’aria, e quando non si respira più la presenza dell’altro, si perde qualcosa di fondamentale, qualcosa che nessun algoritmo potrà restituire.
Contemporaneità: tra iperconnessione e solitudine
Oggi, in un’epoca dominata da internet, dalla mobilità costante, dalla digitalizzazione dei rapporti umani, il paradosso si fa evidente: siamo connessi con il mondo intero, ma spesso disconnessi da noi stessi e dai nostri vicini. Le città pullulano di reti invisibili, segnali Wi-Fi, notifiche, ma i volti si abbassano sugli schermi, le mani si muovono su tastiere invisibili, e le parole si riducono a emoji.
L’etnologia urbana ci mostra come i riti di passaggio collettivi si siano indeboliti, e con essi si sia affievolito il senso di continuità intergenerazionale. In molte società, la figura dell’anziano — un tempo custode di memoria e saggezza — è stata marginalizzata, mentre il giovane è spesso lasciato solo di fronte a scelte esistenziali precoci e complesse. La famiglia si è ridefinita, talvolta sfaldandosi, mentre la solitudine, soprattutto nelle grandi città, ha assunto proporzioni epidemiologiche.
Eppure, anche dentro questa trasformazione, resistono segni di vitalità: esperimenti di co-housing, orti urbani condivisi, movimenti giovanili per il clima e la giustizia sociale, forme rinnovate di mutualismo. Sono i segnali che l’essere umano, per quanto spaesato, non ha dimenticato il desiderio di appartenere a qualcosa di più grande di sé. Il bisogno di comunità non è scomparso: ha solo cambiato volto, linguaggi, forme. E chiede di essere ascoltato, con rinnovata attenzione e profondità.