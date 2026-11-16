Irregolarità fiscali, sanitarie e di sicurezza: 65mila euro di multa e attività sospesa

Diverse le contestazioni formulate da polizia, carabinieri, guardia di finanza, Adm e vigili del fuoco: durante i controlli sequestrati anche melassa, una tv e una PlayStation 5

Un controllo a tutto campo, che ha fatto emergere irregolarità in diversi ambiti, dalla sicurezza dei locali alla tutela della salute pubblica, fino alla regolarità dei rapporti di lavoro e degli adempimenti fiscali. È il bilancio dell’intervento effettuato nella notte tra il 13 e il 14 novembre dalla Polizia di Stato in un lounge bar di Borgo Palazzo, nella zona est di Bergamo, nell’ambito di un servizio congiunto che ha coinvolto Vigili del Fuoco, Arma dei Carabinieri, NAS, Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L’attività ispettiva, condotta con il contributo delle diverse professionalità coinvolte, ha portato all’accertamento di numerose violazioni e all’elevazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 65.000 euro. Le verifiche hanno interessato il rispetto delle disposizioni in materia amministrativa, fiscale, lavoristica, igienico-sanitaria e di sicurezza.

Tra le irregolarità più rilevanti, quelle riscontrate dai Carabinieri del NAS, che hanno contestato l’assenza nel menù delle indicazioni sugli allergeni, il mancato rispetto delle procedure previste dal manuale di autocontrollo HACCP e diverse carenze igienico-sanitarie. Le violazioni hanno comportato una sanzione amministrativa di 5.000 euro e la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni prescritte dalla normativa.

Nel corso dell’intervento, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha inoltre proceduto al sequestro di circa 13 chilogrammi di melassa, di una console PlayStation 5 e di un monitor televisivo.

Sul versante della sicurezza, i Vigili del Fuoco hanno rilevato diverse criticità nella gestione delle emergenze e nella prevenzione degli incendi: il piano di emergenza era privo delle planimetrie di evacuazione, il registro dei controlli degli estintori non risultava correttamente compilato e, per quelli collocati al piano seminterrato, mancava la documentazione attestante i controlli periodici. È stata inoltre riscontrata l’incompletezza della cartellonistica di sicurezza prevista dalla normativa.

La Guardia di Finanza ha individuato un lavoratore impiegato in nero e avviato ulteriori approfondimenti sulla posizione di un lavoratore a chiamata e di un DJ. Sono in corso anche verifiche sulla regolarità del registratore di cassa e sulla corretta trasmissione dei dati fiscali all’Agenzia delle Entrate.

La Squadra Amministrativa della Questura ha contestato ulteriori violazioni, tra cui la mancata esposizione delle autorizzazioni prescritte, la presenza di avventori intenti a fumare all’interno del locale, l’assenza del titolare o del preposto durante l’attività e la mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti, regolarmente vidimata dal Questore. Anche la cartellonistica relativa al divieto di fumo è risultata non conforme. Saranno inoltre approfonditi gli aspetti relativi al possesso dei requisiti professionali necessari per l’esercizio dell’attività; gli esiti saranno trasmessi al Comune per le valutazioni di competenza, anche ai fini dell’eventuale adozione di provvedimenti sulla licenza.