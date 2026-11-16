Macchinario surriscaldato in azienda, evacuati una trentina di operai

Momenti di apprensione nel pomeriggio di lunedì a Gromlongo, dove si è verificato un principio d’incendio all’interno dello stabilimento dell’azienda Bonaiti che si occupa di laminazione a freddo di nastri in acciaio. L’allarme è scattato intorno alle 16, quando secondo le prime informazioni un macchinario avrebbe iniziato a surriscaldarsi.

A scopo precauzionale è stata disposta l’evacuazione dei locali: una trentina di operai presenti nello stabilimento sono stati fatti uscire dalla struttura.

La situazione ha richiesto un importante dispiegamento di mezzi di soccorso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, sei ambulanze e tre automediche, insieme ai carabinieri della stazione di Zogno e al personale di Ats, per gli accertamenti e le verifiche di competenza.