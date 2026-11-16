Grandinate di agosto nella Bassa, Regione avvia l’iter per i ristori alle aziende agricole

Un tetto danneggiato lo scorso 28 agosto all’agriturismo San Fermo di Calcio

La Giunta regionale ha avviato la procedura per il riconoscimento del carattere di eccezionalità degli eventi del 28 e 29 agosto. La richiesta sarà trasmessa al Ministero dell’Agricoltura: coinvolti 13 Comuni bergamaschi, tra cui Romano di Lombardia e Calcio

Un primo passo verso i ristori per le aziende agricole della Bassa Bergamasca danneggiate dalle violente grandinate del 28 e 29 agosto. Con la proposta di deliberazione della Giunta regionale n. 125 del 5 novembre, Regione Lombardia ha avviato la procedura per il riconoscimento del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici e la conseguente richiesta al Ministero dell’Agricoltura delle provvidenze previste dal decreto legislativo 102 del 2004.

La procedura riguarda tredici Comuni bergamaschi: Bariano, Calcio, Ciserano, Cividate al Piano, Cologno al Serio, Cortenuova, Covo, Lurano, Martinengo, Morengo, Palosco, Romano di Lombardia e Telgate. Si tratta dei territori interessati dalle precipitazioni più intense, con episodi di particolare gravità registrati a Romano di Lombardia e Calcio.

I danni hanno colpito soprattutto le strutture e le dotazioni delle aziende agricole. Tra i beni compromessi figurano fabbricati rurali, coperture, serre, tunnel, impianti fotovoltaici funzionali all’attività agricola, macchinari e scorte. Elementi fondamentali per garantire la continuità della produzione e il regolare svolgimento del lavoro nelle imprese del settore.

Il riconoscimento del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici rappresenta un passaggio necessario per consentire l’accesso alle misure compensative previste dalla normativa nazionale. La richiesta di Regione Lombardia dovrà ora proseguire il proprio iter presso il Ministero dell’Agricoltura, chiamato a pronunciarsi sulla dichiarazione di eccezionalità e sull’attivazione degli strumenti di sostegno.

Sul provvedimento è intervenuto anche il consigliere regionale bergamasco Alberto Mazzoleni, componente della Commissione Agricoltura, che ha sottolineato l’importanza del passaggio per le imprese agricole coinvolte. “È un passaggio importante per le aziende agricole della Bassa che hanno subito danni pesanti a causa delle eccezionali grandinate lo scorso agosto – dichiara -. Si tratta di dare una prospettiva concreta alle imprese agricole che hanno visto danneggiati fabbricati rurali, coperture, serre, tunnel, impianti fotovoltaici funzionali all’attività agricola, macchinari e scorte”.