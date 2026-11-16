una giornata trionfale
Grande festa all’ACI con riconoscimenti per protagonisti benemeriti storici nel mondo del lavoro e dello sport
Numerose le figure del mondo dello sport e le autorità presenti: da Giacomo Agostini a Niccolò Perico, fino al presidente nazionale dell’ACI, Geronimo La Russa
È stata una giornata trionfale quella del 14 novembre nella rinnovata sede dell’ACI di Bergamo, con la partecipazione di oltre 150 invitati, personalità delle istituzioni, del mondo industriale e imprenditoriale, dello sport di molte stagioni passate, del presente e del futuro “che è già incominciato”, come ha detto nel suo puntuale e dettagliato saluto il presidente Valerio Bettoni. Anche la meteo ha voluto associarsi alla festa di inaugurazione, a conclusione dei lavori di ristrutturazione che hanno avuto la benedizione introduttiva del parroco di S. Anna in Borgo Palazzo, don Angelo Dominghini, a sua volta nipote dell’indimenticabile calciatore ala destra di Atalanta, Cagliari, Inter e della nazionale.
Sarebbe stato difficile contenere nei pur rinnovati e ampi locali di Via Maj 16 l’alto numero che ha voluto essere partecipe dell’evento. Per lo sport c’erano – tra gli altri molti nomi di varie stagioni – l’inossidabile campionissimo di motociclismo Giacomo Agostini, icona con l’ACI nella campagna di sicurezza sulle strade, Alessandro Gritti a sua volta dominatore nel motociclismo e Piercarlo Ghinzani, con i suoi cento gran premi di automobilismo.
Due mondi distanti e vicini
Alberto Bombassei e Niccolò Perico
Si può dire in sintesi che c’erano due mondi anagrafici: un leader internazionale nel campo dell’industria, come Alberto Bombassei, presidentissimo della Brembo, nome globale dell’automotive per le soluzioni frenanti, e un campioncino già iridato a 12 anni, Niccolò Perico, figlio d’arte del rallista Alex Perico, sicuramente una delle speranze del karting nazionale, fresco conquistatore del titolo mondiale che s’è unito nel finale dei festeggiamenti. Guardando i due volti di Bombassei e di Perico, si rimane colpiti dei quattro lampi di luce che illuminano e danno speranza in questo tempo di emergenze diffuse e guerre ibride.
Affollato il parterre delle autorità, tra le quali c’erano accanto a Bettoni il presidente nazionale dell’ACI, Geronimo La Russa; per il mondo della politica il presidente della Provincia, Gianfranco Gafforelli e il suo predecessore Pasquale Gandolfi; l’assessore alle politiche della mobilità del Comune di Bergamo, Marco Berlanda; il consigliere regionale Alberto Mazzoleni; il Prefetto di Bergamo, Luca Rotondi e il Questore Vincenzo Nicoli e anche Francesca Ferrara ora Questore di Verbania.
La galleria dei benemeriti bergamaschi di ieri e di oggi
Chi è entrato sabato, così come tutti coloro che da lunedì 16 entreranno all’ACI di Bergamo, con le collateralità dell’agenzia Sara Assicurazione, del P.R.A (Pubblico Registro Automobilistico gestito da ACI) e agenzia viaggi PrenotAci, si imbatteranno come primo incontro in un colpo d’occhio che è nei cuori dello sport di ogni epoca, nella provincia di Bergamo e senza frontiere: tre campioni che hanno fatto la storia Giacomo Agostini al centro tra Felice Gimondi e Giacinto Facchetti. Salendo le scale e varcando la soglia si è subito presi da una galleria di protagonisti che hanno fatto e segnato la storia di Bergamo, ciascuno nei propri campi d’impegno, dall’industria alle varie discipline sportive: sono 18 nomi che era ed è giusto consegnare alla memoria, ancor più in questo tempo che è una spugna veloce su persone e fatti. Bene ha fatto Valerio Bettoni a ripercorrere e inquadrare vicende, epoche, meriti per i quali si sono distinti e hanno brillato personalità – in ordine alfabetico – dello spessore di Franco Acerbis (Acerbis Promotion e Motoclub Bergamo), Alberto Bombassei (Brembo), Domenico Bosatelli (Gewiss), Francesco Cassani (SAME), Maria Teresa De Filippis (prima donna a gareggiare in Formula 1 a fine anni 50), Piercarlo Ghinzani (pilota di F1, cento Gran Premi), Alessandro Gritti, Alessandro Pesenti Rossi (pilota di F1), Carlo Riva (pioniere della nautica con i motoscafi), Roberto Sestini (campione di motonautica e primatista mondiale velocità fuoribordo C), Mario Tadini (pilota campione italiano, cofondatore e primo presidente della Scuderia Ferrari), Carlo Ubbiali (altro fuoriclasse del motociclismo, 9 volte campione mondiale). Nell’elenco, con Agostini, Facchetti e Gimondi, anche Kimi Antonelli (neo campione del mondo in F1, egli pure con decollo bergamasco di carriera) e il giovanissimo Niccolò Perico. Salvo un’assenza giustificata per lontananza ed età, per ciascuna delle eccellenze bergamasche – onorate in una luminosa galleria fotografica con felice accostamento ai disegni in parete del pittore e scultore conterraneo Giacomo Manzù – sono intervenuti in buon numero familiari, parenti e amici. Tra gli ospiti, da segnalare – con scuse anticipate per sicure dimenticanze – il geniale disegnatore, vignettista e regista Bruno Bozzetto, autore di uno storico e lungimirante docu-film sulla sicurezza stradale; il critico d’arte e professore Nando Noris, conoscitore come pochi e gran divulgatore del patrimonio artistico della provincia bergamasca; Pierino Persico nome legato alla leggenda di Coppa America e Luna Rossa.
Motori già accesi in vista del centenario nel 2027
Per ognuno un ricordo, un aneddoto, un’ambientazione in perfetto stile Bettoni, con qualche fraseggio dialettale, all’insegna della tenace virtù del “mola mìa” che è il mantra del presidente e della terra di Bergamo, con l’ACI che vuole sempre più configurarsi al servizio dei motorizzati, certo, ma di tutti gli utenti della strada, accentuando anche il suo ruolo di promozione della sicurezza e del rispetto delle norme, forte degli oltre 31 mila soci. Questo dato stellare è un concetto risuonato più volte e ripreso dal presidente Geronimo La Russa, che si è a lungo compiaciuto per i risultati raggiunti dall’ACI a locomotiva Bettoni, motivo d’orgoglio ed esempio – spesso anche da battistrada come nel campo della prevenzione e sicurezza – a livello nazionale. Dato evidenziato anche da La Russa: il terzo posto di Bergamo per numero di soci sull’asse Valle d’Aosta-Trieste, dopo Torino e Milano. Molti i ricordi che hanno punteggiato le sottolineature di Bettoni, accompagnate da puntuali applausi. Apprezzamenti e ringraziamenti per i risultati ottenuti sono andati a tuto il dinamico staff ACI orobico: al direttore Giuseppe Pianura, al vicepresidente Antonio Bonomi, ai consiglieri Renato Ravasio, Gianfranco Ceruti, Michele Gregis, Francesco Lubrano, Valter Milesi e Felice Sonzogni, presidente della Commissione Mobilità dell’ACI di Bergamo, intervenuti alla manifestazione. Lo sguardo ora è già puntato sul 2027, quando ricorreranno e si festeggeranno i cent’anni dell’ACI di Bergamo. I motori sono già accesi.