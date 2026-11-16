Grande festa all’ACI con riconoscimenti per protagonisti benemeriti storici nel mondo del lavoro e dello sport

È stata una giornata trionfale quella del 14 novembre nella rinnovata sede dell’ACI di Bergamo, con la partecipazione di oltre 150 invitati, personalità delle istituzioni, del mondo industriale e imprenditoriale, dello sport di molte stagioni passate, del presente e del futuro “che è già incominciato”, come ha detto nel suo puntuale e dettagliato saluto il presidente Valerio Bettoni. Anche la meteo ha voluto associarsi alla festa di inaugurazione, a conclusione dei lavori di ristrutturazione che hanno avuto la benedizione introduttiva del parroco di S. Anna in Borgo Palazzo, don Angelo Dominghini, a sua volta nipote dell’indimenticabile calciatore ala destra di Atalanta, Cagliari, Inter e della nazionale.

Sarebbe stato difficile contenere nei pur rinnovati e ampi locali di Via Maj 16 l’alto numero che ha voluto essere partecipe dell’evento. Per lo sport c’erano – tra gli altri molti nomi di varie stagioni – l’inossidabile campionissimo di motociclismo Giacomo Agostini, icona con l’ACI nella campagna di sicurezza sulle strade, Alessandro Gritti a sua volta dominatore nel motociclismo e Piercarlo Ghinzani, con i suoi cento gran premi di automobilismo.

Due mondi distanti e vicini

Alberto Bombassei e Niccolò Perico

Si può dire in sintesi che c’erano due mondi anagrafici: un leader internazionale nel campo dell’industria, come Alberto Bombassei, presidentissimo della Brembo, nome globale dell’automotive per le soluzioni frenanti, e un campioncino già iridato a 12 anni, Niccolò Perico, figlio d’arte del rallista Alex Perico, sicuramente una delle speranze del karting nazionale, fresco conquistatore del titolo mondiale che s’è unito nel finale dei festeggiamenti. Guardando i due volti di Bombassei e di Perico, si rimane colpiti dei quattro lampi di luce che illuminano e danno speranza in questo tempo di emergenze diffuse e guerre ibride.

Affollato il parterre delle autorità, tra le quali c’erano accanto a Bettoni il presidente nazionale dell’ACI, Geronimo La Russa; per il mondo della politica il presidente della Provincia, Gianfranco Gafforelli e il suo predecessore Pasquale Gandolfi; l’assessore alle politiche della mobilità del Comune di Bergamo, Marco Berlanda; il consigliere regionale Alberto Mazzoleni; il Prefetto di Bergamo, Luca Rotondi e il Questore Vincenzo Nicoli e anche Francesca Ferrara ora Questore di Verbania.

La galleria dei benemeriti bergamaschi di ieri e di oggi

Chi è entrato sabato, così come tutti coloro che da lunedì 16 entreranno all’ACI di Bergamo, con le collateralità dell’agenzia Sara Assicurazione, del P.R.A (Pubblico Registro Automobilistico gestito da ACI) e agenzia viaggi PrenotAci, si imbatteranno come primo incontro in un colpo d’occhio che è nei cuori dello sport di ogni epoca, nella provincia di Bergamo e senza frontiere: tre campioni che hanno fatto la storia Giacomo Agostini al centro tra Felice Gimondi e Giacinto Facchetti. Salendo le scale e varcando la soglia si è subito presi da una galleria di protagonisti che hanno fatto e segnato la storia di Bergamo, ciascuno nei propri campi d’impegno, dall’industria alle varie discipline sportive: sono 18 nomi che era ed è giusto consegnare alla memoria, ancor più in questo tempo che è una spugna veloce su persone e fatti. Bene ha fatto Valerio Bettoni a ripercorrere e inquadrare vicende, epoche, meriti per i quali si sono distinti e hanno brillato personalità – in ordine alfabetico – dello spessore di Franco Acerbis (Acerbis Promotion e Motoclub Bergamo), Alberto Bombassei (Brembo), Domenico Bosatelli (Gewiss), Francesco Cassani (SAME), Maria Teresa De Filippis (prima donna a gareggiare in Formula 1 a fine anni 50), Piercarlo Ghinzani (pilota di F1, cento Gran Premi), Alessandro Gritti, Alessandro Pesenti Rossi (pilota di F1), Carlo Riva (pioniere della nautica con i motoscafi), Roberto Sestini (campione di motonautica e primatista mondiale velocità fuoribordo C), Mario Tadini (pilota campione italiano, cofondatore e primo presidente della Scuderia Ferrari), Carlo Ubbiali (altro fuoriclasse del motociclismo, 9 volte campione mondiale). Nell’elenco, con Agostini, Facchetti e Gimondi, anche Kimi Antonelli (neo campione del mondo in F1, egli pure con decollo bergamasco di carriera) e il giovanissimo Niccolò Perico. Salvo un’assenza giustificata per lontananza ed età, per ciascuna delle eccellenze bergamasche – onorate in una luminosa galleria fotografica con felice accostamento ai disegni in parete del pittore e scultore conterraneo Giacomo Manzù – sono intervenuti in buon numero familiari, parenti e amici. Tra gli ospiti, da segnalare – con scuse anticipate per sicure dimenticanze – il geniale disegnatore, vignettista e regista Bruno Bozzetto, autore di uno storico e lungimirante docu-film sulla sicurezza stradale; il critico d’arte e professore Nando Noris, conoscitore come pochi e gran divulgatore del patrimonio artistico della provincia bergamasca; Pierino Persico nome legato alla leggenda di Coppa America e Luna Rossa.

Motori già accesi in vista del centenario nel 2027