Mercoledì 25 novembre arriva nelle librerie e negli store digitali “Una sinistra della realtà – Idee riformiste per l’Italia e per l’Europa”, il nuovo libro dell’europarlamentare bergamasco Giorgio Gori. Edito Giunti, raccoglie proposte e riflessioni su temi centrali dell’agenda politica, tra cui integrazione europea, demografia, potere d’acquisto, crisi energetica e sicurezza urbana.

La prefazione è di Romano Prodi, già presidente del Consiglio e della Commissione Europea, mentre la postfazione è firmata da Enrico Morano, già senatore e viceministro dell’Economia e delle Finanze nei governi Renzi e Gentiloni.

Il volume verrà presentato alle 21 dello stesso giorno, negli spazi di gres art 671, a Bergamo in via San Bernardino, 141. Interverrà l’autore, Giorgio Gori, che dialogherà con il giornalista Ferruccio De Bortoli, già direttore del Corriere della sera.

L’iniziativa è organizzata dal Circolo Matteotti Bergamo – Spazio di cultura riformista, in collaborazione con gres art 671.

L’ingresso è gratuito previa registrazione online.

Sui propri canali social, Giorgio Gori scrive: “É un libro concreto, che parla di cose da fare. Che affronta molti tra i temi più importanti dell’agenda politica – dall’integrazione europea alla demografia, dagli stipendi che non crescono (mentre l’inflazione rende tutto più caro) all’energia, dall’immigrazione alla sicurezza nelle nostre città – e che ogni volta si sforza di formulare proposte e suggerire soluzioni. Con realismo, ovvero guardando le cose come sono – con i loro vincoli e le loro complessità – senza imboccare scorciatoie o accontentarsi di sventolare una bandiera. Ma senza rinunciare all’ottimismo, ovvero alla convinzione che sia possibile scongiurare il declino del nostro Paese e migliorare la vita di chi oggi fa più fatica”.

Il libro