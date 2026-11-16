L'iniziativa|
Gori presenta il libro “Una sinistra della realtà” al gres art 671
L’appuntamento, promosso dal Circolo Matteotti Bergamo, è mercoledì 25 novembre alle 21: l’europarlamentare dialogherà con il giornalista Ferruccio De Bortoli, già direttore del Corriere della sera
Mercoledì 25 novembre arriva nelle librerie e negli store digitali “Una sinistra della realtà – Idee riformiste per l’Italia e per l’Europa”, il nuovo libro dell’europarlamentare bergamasco Giorgio Gori. Edito Giunti, raccoglie proposte e riflessioni su temi centrali dell’agenda politica, tra cui integrazione europea, demografia, potere d’acquisto, crisi energetica e sicurezza urbana.
La prefazione è di Romano Prodi, già presidente del Consiglio e della Commissione Europea, mentre la postfazione è firmata da Enrico Morano, già senatore e viceministro dell’Economia e delle Finanze nei governi Renzi e Gentiloni.
Il volume verrà presentato alle 21 dello stesso giorno, negli spazi di gres art 671, a Bergamo in via San Bernardino, 141. Interverrà l’autore, Giorgio Gori, che dialogherà con il giornalista Ferruccio De Bortoli, già direttore del Corriere della sera.
L’iniziativa è organizzata dal Circolo Matteotti Bergamo – Spazio di cultura riformista, in collaborazione con gres art 671.
L’ingresso è gratuito previa registrazione online.
Sui propri canali social, Giorgio Gori scrive: “É un libro concreto, che parla di cose da fare. Che affronta molti tra i temi più importanti dell’agenda politica – dall’integrazione europea alla demografia, dagli stipendi che non crescono (mentre l’inflazione rende tutto più caro) all’energia, dall’immigrazione alla sicurezza nelle nostre città – e che ogni volta si sforza di formulare proposte e suggerire soluzioni. Con realismo, ovvero guardando le cose come sono – con i loro vincoli e le loro complessità – senza imboccare scorciatoie o accontentarsi di sventolare una bandiera. Ma senza rinunciare all’ottimismo, ovvero alla convinzione che sia possibile scongiurare il declino del nostro Paese e migliorare la vita di chi oggi fa più fatica”.
Il libro
Da trent’anni l’Italia cresce poco o nulla. Produttività ferma, salari reali sotto i livelli del 1991, una traiettoria demografica che entro il 2050 potrebbe costare quasi un quinto del PIL. Eppure, il dibattito pubblico si limita a nominare i problemi, spesso accontentandosi di slogan, o a promettere soluzioni di dubbia praticabilità. Una sinistra della realtà nasce da un’idea opposta: partire dai dati, guardare le cose come stanno, tenere lo sguardo alto ma i piedi saldamente per terra.
Giorgio Gori in questo libro passa in rassegna i capitoli di una necessaria agenda di governo. Partendo dall’economia: l’industria stretta tra concorrenza cinese e costo dell’energia, l’innovazione da rilanciare, l’occasione rappresentata dall’intelligenza artificiale, un patto che faccia crescere produttività e salari. Nell’affrontare i temi più controversi, ricorre la visione di un’Europa più integrata ed efficace: dal sostegno all’Ucraina alla sicurezza del continente, dalla gestione dell’immigrazione a un Green Deal da ricalibrare con pragmatismo. E ancora la scuola, la sanità, la casa, la sicurezza nelle città, il fine vita, i social e i ragazzi, la demografia, un welfare da ripensare puntando sulla sussidiarietà. Il filo che tiene insieme tutto è un metodo: il riformismo della realtà. Non moderazione delle idee, ma la condizione perché le idee siano credibili e attuabili.
È un messaggio che parla a tutti, ma in primo luogo alla sinistra: non accontentarsi dell’identità, ma misurarsi con la complessità, la necessità della crescita, la domanda di sicurezza. Un libro per chi non si rassegna al declino. Perché agli italiani manca un sogno: tornare a crescere, e costruire un Paese di cui i nostri figli possano andare orgogliosi.