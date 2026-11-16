Giochi in scatola, letture e cinema: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Il Villaggio di Natale al Piazzale degli Alpini, i giochi in scatola e i giochi di ruolo alla Biblioteca Caversazzi a Bergamo, il gruppo di lettura a Capriate San Gervasio, “Filandone in Giallo” a Martinengo, la proiezione del film “Digger” all’Anteo SpazioCinema di Treviglio nell’ambito della rassegna “RiVediamoli” e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 16 novembre.

Ecco gli appuntamenti.

BERGAMO

Sino a domenica 27 dicembre al Piazzale degli Alpini, a Bergamo, torna il Villaggio di Natale con i tradizionali mercatini. Si troveranno prodotti artigianali e diverse proposte food.

Orari:

Lunedì-giovedì dalle 9.30 alle 19:30;

venerdì e domenica dalle 9:30 alle 20;

sabato dalle 9:30 alle 22:00.

Oggi alle 16.45 alla Biblioteca Caversazzi di Bergamo si terrà un nuovo appuntamento con “Ci incontriamo in un libro?”. Letture e narrazioni per bambine e bambini dai 3 agli 8 anni. La partecipazione è libera e gratuita. Attività condotte dal personale delle biblioteche e di “Eda Servizi” in collaborazione con “Il Circolo dei Narratori” di Bergamo.

Oggi alle 17 alla Biblioteca Civica Antonio Tiraboschi a Bergamo si terrà un nuovo appuntamento con “Libropiccino 18-36 mesi”. Proposta rivolta ai bambini e alle bambine dai 18 ai 36 mesi e agli adulti che li accompagnano.

Troverete uno spazio accogliente dove Guardare, Toccare, Sfogliare libri e Ascoltare storie insieme ad altre famiglie. Esperienza di accompagnamento alla scoperta dei libri nelle biblioteche della città.

Attività condotte dal personale delle biblioteche.

Per partecipare agli incontri è necessaria l’iscrizione. Tel. 035 399192 – Mail: sbu_ragazzi@comune.bergamo.it

Si prevede una limitazione al numero dei partecipanti.

Oggi alle 17 alla Biblioteca Civica Antonio Tiraboschi a Bergamo si terrà l’iniziativa “Che lettore sei? Fumetti e Manga”, il Salotto dei lettori.

Puoi leggere l’intera opera oppure soltanto alcuni capitoli: l’importante è il piacere di parlarne insieme.

Un luogo d’incontro per discutere di libri e autori, scoprire nuovi titoli e condividere emozioni, capitolo dopo capitolo.

Al centro dell’attenzione il libro “The girl from the other side : Siuil, a run : vol. 1”, di Nagabe.

Prossimo appuntamento

Lunedì 21 dicembre alle 16 “Per la pioggia e tutto il resto” di Alessandro Atzei e Manuele Morlacco.

Se non riesci a recarti in biblioteca collegati on-line qualche minuto prima dell’incontro https://meet.google.com/qeg-nofu-eyc

Scrivi una mail a bibliotecatiraboschi@comune.bergamo.it per ricevere il promemoria degli incontri.

Stasera alla 20.30 alla Biblioteca Caversazzi a Bergamo si terrà un nuovo appuntamento con “Serata giochi in scatola”.

Prenota online scegliendo tra i tavoli disponibili. Troverai i giochi a rotazione. Se non ci fosse nulla che ispiri, è possibile inviare un’e-mail a bibliotecacaversazzi@comune.bergamo.it e proporre i propri giochi preferiti e si potranno organizzare nuove partite insieme.

Se si è un gruppo in cerca di un posto in cui giocare è possibile chiedere in biblioteca.

Stasera alle 20.30 alla Biblioteca Caversazzi a Bergamo si terrà la “Serata GDR”, giochi di Ruolo in biblioteca. Prenota online scegliendo tra le sessioni disponibili. Si troveranno one-shot, playtest e sessioni più lunghe. Se non ci fosse nulla che ispiri, è possibile inviare un’e-mail a bibliotecacaversazzi@comune.bergamo.it e proporsi come master per portare il manuale che si preferisce.

Se si è un gruppo già formato, la biblioteca è a disposizione.

Stasera alle 21 al cinema Conca Verde, a Bergamo, verrà proposta la visione del film “Look back”, in versione in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Di Kore’eda Hirokazu, con Natsuki Deguchi, Aju Makita, Giap, 2026, 100’

Una storia di come le storie salvino la vita e possano essere un motore inesauribile di pura gioia.

Giappone. Fujino e Kyomoto hanno una comune passione per il disegno e creano strisce di fumetti manga per il giornalino scolastico delle elementari, ma ancora non si conoscono, perché Fujino va a scuola tutti i giorni insieme agli altri bambini di quarta, mentre Kyomoto è un’alunna non frequentante. Quando, alla fine della quinta elementare, il maestro chiede a Fujino di portare il certificato di diploma a casa di Kyomoto e consegnarglielo personalmente, Fujino è contrariata: considera Kyomoto la sua più temibile rivale al titolo di migliore disegnatrice della scuola, e addirittura si è allontanata dal disegno per evitare quel confronto. Ma Kyomoto si rivela una sua grande fan e la definisce addirittura la sua maestra. Fra le due nasce un’amicizia destinata a durare nel tempo, e una collaborazione artistica che porterà entrambe ad ottenere il successo come mangaka, cioè disegnatrici di manga.

PROVINCIA

Stasera dalle 19 alle 22 alla biblioteca civica “Gambirasio” di Seriate si terrà un nuovo appuntamento con il corso di cucito metodo Sitam.

Il corso, cominciato il 12 ottobre, proseguirà fino al 14 dicembre.

Materiale incluso, posti limitati.

Per maggiori dettagli e per prenotare il posto

Chiamare la signora Mara Bove al numero 3498476831.

La Biblioteca Comunale “Il Filandone” di Martinengo si tinge dei colori del brivido con la rassegna “Filandone in Giallo”. Un ricco calendario di appuntamenti imperdibili che unisce la passione per la lettura, il mistero, incontri con grandi autori, cene a tema e laboratori dedicati ai più piccoli.

Ecco tutti gli appuntamenti in programma per questa imperdibile edizione:

– lunedì 16 novembre alle 20 (Ristorante Aurelio): A tavola con il commissario, una cena a tema per unire il piacere della buona tavola al brivido dell’indagine.

– giovedì 19 novembre alle 20.45 (Sala consiliare): Identikit di un colpevole dalla pagina al volto, incontro con Maurizio Lorenzi e Giovanni Battista Rossi.

– sabato 21 novembre alle 17.30 (Sala consiliare): Sfumature di giallo: tra le righe di Paolo Roversi, nell’ambito del Festival Buontempo.

– giovedì 26 novembre 2026 – ore 20.45 (Sala consiliare): Oltre la finzione, approfondimento con Armando Palmegiani e Giovanni Battista Rossi.

– sabato 28 novembre alle 16 (Sala consiliare): Giallo a km 0, con Marco Carminati e Fabio Paravisi.

– sabato 28 novembre alle 18 (Sala espositiva): Aperitivo con delitto, a cura della Gastronomia Asperti per chiudere in bellezza la rassegna.

Filandone in Giallo Junior

Il mistero e il divertimento sono pensati anche per i giovani lettori e aspiranti investigatori con laboratori dedicati:

– Mercoledì 18 novembre alle 16.30 (Biblioteca): Il filo del giallo, laboratorio per bambini dagli 8 ai 12 anni.

– Mercoledì 25 novembre alle 16.30 (Biblioteca): Piccoli detective cercasi, attività per bambini dai 6 ai 10 anni.

– Venerdì 27 novembre alle 16.30 (Biblioteca): Giallo giallo… Chi c’è sotto il cappello?, appuntamento ludico per i più piccoli dai 3 ai 7 anni.

Info e iscrizioni

Tutti gli eventi si terranno al Filandone (Via Allegreni, 37 – Martinengo, BG). Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la biblioteca al numero 0363 9860250 o scrivere all’indirizzo email biblioteca@comune.martinengo.bg.it

Stasera alle 17.30, 20 e 22.30 all’Anteo Spazio Cinema a Treviglio per la rassegna “RiVediamoli” verrà proposta la visione del film “Digger”, di Alejandro G. Iñárritu, con Tom Cruise, Jesse Plemons, Sandra Hüller e Riz Ahmed. Il regista premio Oscar torna al cinema in lingua inglese dopo un decennio, firmando una commedia nera di dimensioni catastrofiche.

Durata 128 min.

Tom Cruise interpreta Digger Rockwell, potente magnate del petrolio. L’attore lo fa con un look completamente trasformato: protesi facciali, corporatura diversa, un’energia quasi grottesca lontana dai suoi ruoli action più recenti. Su richiesta del Presidente degli Stati Uniti, interpretato da John Goodman, Digger deve salvare il pianeta da un disastro ambientale di proporzioni globali. Il problema è che quel disastro l’ha causato lui stesso, con le pratiche spregiudicate della sua azienda.

Iñárritu costruisce un affresco satirico su potere, ego e narrazione mediatica. Nel film emerge una frase che riassume bene lo spirito del racconto: se non si può controllare la natura, meglio controllare la narrazione. Attorno a Cruise si muove un cast corale di prim’ordine, con Jesse Plemons, Sandra Hüller, Riz Ahmed, Emma D’Arcy e Michael Stuhlbarg, chiamati a dare corpo a personaggi che sembrano parodie dei grandi magnati contemporanei.

Alla fotografia c’è Emmanuel Lubezki, storico collaboratore del regista, qui al suo quarto lavoro insieme dopo Birdman, Revenant e Carne y Arena.