Francesco d’Assisi rivive alla ChorusLife Arena: “È una figura molto attuale, fa riflettere”

"Fratello sole sorella luna" - Foto di Massimiliano Fusco

“Con questo spettacolo portiamo in scena la storia di Francesco d’Assisi prima che diventasse santo. È una figura molto attuale perché pone tanti spunti di riflessione sulla nostra società e sul nostro modo di vivere”. Così il regista Piero Maccarinelli illustra “Fratello sole, sorella luna”, che andrà in scena alla ChorusLife Arena di Bergamo venerdì 20 novembre alle 21.

Questo progetto, in tournée nazionale per celebrare gli 800 anni dalla morte del celebre santo, è un adattamento teatrale tratto dall’omonimo film del 1972 diretto da Franco Zeffirelli. Frutto di un attento lavoro di analisi della sceneggiatura, che ha attraversato dieci stesure differenti, porta sul palco un cast di giovani e talentuosi attori accanto ai più esperti Massimo Wertmüller e Fabrizia Sacchi che vestono i panni rispettivamente del padre e della madre di Francesco.

Abbiamo intervistato Piero Maccarinelli per saperne di più.

Com’è nato questo spettacolo?

È nato da una richiesta della produzione che mi ha sollecitato a realizzare una trasposizione teatrale di “Fratello sole, sorella luna”, il film di Franco Zeffirelli dedicato a San Francesco d’Assisi uscito nel 1972. La sceneggiatura di quel capolavoro è stata scritta a sei mani – ossia da Franco Zeffirelli, Suso Cecchi D’Amico e Lina Wertmüller – e nel corso della sua lunga genesi il testo ha attraversato dieci versioni differenti. Tutte sono conservate all’Archivio della Fondazione Franco Zeffirelli di Firenze a testimonianza dell’articolato lavoro che è stato svolto prima di giungere alla stesura definitiva. La prima cosa che ho fatto, insieme ad Angela Demattè, che ha curato l’adattamento per il teatro, è stata un’accurata analisi di tutte queste sceneggiature per capire come si potesse rimanere fedeli a Zeffirelli creando al tempo stesso una dimensione teatrale e non cinematografica.

Come mai?

Il cinema e il teatro hanno linguaggi diversi. Restando fedeli a Zeffirelli, abbiamo lavorato per trovare una nostra strada per portare in scena questo progetto. Attraverso le dieci sceneggiature, abbiamo capito che c’erano delle varianti, anche molto importanti, che non sono state considerate nel film ma che potevano essere utili dal punto di vista teatrale e abbiamo realizzato un copione che ne tenesse conto. L’obiettivo che ci ha guidato è stato quello di voler raccontare, come avviene nel film, la storia di Francesco e non di San Francesco.

In che senso?

Ci siamo fermati al 1213, l’anno in cui Francesco viene ricevuto da Papa Innocenzo III che lo invita a diffondere il suo verbo a chiunque potesse, perché Dio era con lui. Gli confida che quando era giovane anch’egli la pensava allo stesso modo, poi la struttura gerarchica della chiesa lo ha inglobato e ha dovuto occuparsi d’altro, cioè non ha più seguito esclusivamente quella strada. Lo spettacolo racconta la storia di Francesco da ragazzo, figlio di ricchi mercanti di Assisi, viziato, elegante e narciso: partendo per la guerra che è stata dichiarata tra Assisi e Perugia, si trova a dover uccidere delle persone ma dentro di lui cresce la consapevolezza di non volerlo fare e di non poter diventare un nobile cavaliere. Inizia, così, il percorso di approfondimento di se stesso, della sua natura e a un certo punto sente una voce che gli dirà di tornare nella sua città Assisi e di fare quello che il Signore gli avrebbe comandato.

E che cosa ha fatto?

Ha fatto ritorno da suo padre e si è reso conto che non avrebbe più potuto essere il figlio del ricco mercante: non gli interessava più accumulare denaro perché avrebbe voluto entrare in simbiosi con la natura e rifiutare i suoi agi andando incontro ai poveri e ai malati. L’attitudine di Francesco è quella di un linguaggio cristiano molto profondo: segue l’esempio di Cristo, che lo porterà ad annullare i suoi privilegi e a ricominciare tutto da campo.

Che cos’è accaduto?

Francesco si spoglierà nudo davanti a suo padre, gli consegnerà le vesti e gli dirà che non è più suo figlio perché quel che nasce dalla carne è carne ma quel che nasce dallo spirito è spirito e lui era rinato a nuova vita. In questo percorso avrà al suo fianco Chiara, che poi a sua volta diventerà Santa Chiara. A tal proposito abbiamo compiuto un piccolo falso storico, perché nella realtà questa ragazza era molto più giovane di Francesco, ma anche nel film di Zeffirelli sono coetanei. A noi è servito particolarmente perché Chiara, figlia di un nobile, si spoglia anch’essa di tutti i suoi averi e segue Francesco, si fa tagliare i capelli da lui ed entrerà nella comunità di questi frati che a piedi nudi con dei miseri sai si metteranno a lavorare per la costruzione di una nuova chiesa per i poveri, la chiesa di San Damiano. A differenza del film, ho deciso di inserire nello spettacolo teatrale il Cantico delle Creature, che è posteriore al 1213 ma costituisce la summa del pensiero di Francesco.

Ci spieghi

Nel Cantico delle Creature, che è il famoso Laudato sì mi Signore, Francesco chiama a sé madre Terra, fratello Sole, sorella Luna, l’acqua, il fuoco e il vento ma persino la morte, perché a un certo punto dice “Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra morte corporale, da la quale nullu homo vivente pò skappare” (“Laudato sii, o mio Signore, per nostra sora Morte corporale, dalla quale nessun uomo vivente può scampare, ndr). Con queste parole esprime la serenità anche di fronte alla morte, quindi non solo davanti alla natura e alla bellezza che la contraddistingue. E in questo è straordinariamente contagioso: risulta molto attuale e ci fa riflettere.

Perché?

Oggi stiamo vivendo un momento di devastazione totale della natura: il clima si sta scatenando contro di noi, perché non rispettiamo abbastanza l’ambiente, non lo amiamo e non ne abbiamo sufficientemente cura. C’è molta indifferenza verso la povertà e le persone che hanno bisogno d’aiuto, inoltre la nostra epoca è segnata da odio, guerre e distruzioni.

La figura di San Francesco, dunque, è attuale

Assolutamente. È chiaro, però, che risulta molto difficile seguire il suo esempio, che è controcorrente rispetto al modo di vivere comune oggi. Francesco compie una scelta radicale, un cambiamento estremo della propria vita: quando un suo amico, Bernardo, tornerà dalle crociate e gli rivelerà di essere in crisi perché ha ammazzato molti uomini, gli risponderà che è il denaro a corrompere tutto. Gli dirà che se non avesse nulla non avrebbe niente da difendere, perché sono i soldi a scatenare questioni e liti. Se ci pensiamo, sembra parlare al presente, di ciò che sta accadendo oggi nella nostra società, perché tutte le guerre nascono da quel presupposto.

Ma perché la figura di Francesco affascina sempre così tanto?

Perché è pura, serena e contagiosa nella sua gioia. Abbiamo bisogno di una figura così, specialmente in un periodo terribile come quello che stiamo vivendo, segnato da sopraffazioni e inciviltà a ogni livello, in qualsiasi ambito. Pensiamo, per esempio, alla comunicazione e al linguaggio, che ci stanno devastando, ma anche all’intelligenza artificiale e alla non conoscenza di questi sistemi che ci dominano.

In questo contesto una figura come quella di Francesco attrae parecchio

Esatto. Non è facile seguire quell’ideale e non ci viene nemmeno chiesto di compiere una decisione radicale come lui, ma nella nostra vita di tutti i giorni ognuno dovrebbe fare piccoli gesti in tal senso: nessuno pretende che ci si trasformi in San Francesco però sarebbe importante vivere e trasmettere i principi che incarna con gioia e amore, proprio come fanno gli attori in questo spettacolo. Sono tutti giovani accanto ai più esperti Massimo Wertmüller e Fabrizia Sacchi che vestono i panni rispettivamente del padre e della madre di Francesco.

Com’è composto il cast?

Tutti gli attori sono under 30: si tratta di giovani animati da una passione estrema che riescono a comunicare con gioia ed entusiasmo questo messaggio. L’attore che interpreta Francesco (Giulio Pranno), l’attrice che veste i panni di Chiara (Ksenia Borzak) e gli altri (Gabriele Cicirello, Antonio Iorio, Paolo Edoardo Raiola, Andrea Galasso ed Eduardo Sacchi) hanno un notevole talento. Si sono adoperati con grande slancio alla creazione dello spettacolo in cui abbiamo dovuto affrontare una difficoltà non indifferente.

Quale?

La necessità di avere molti ambienti diversi da ricreare, perché si passa dalla casa di Francesco all’esterno di Assisi, dalla chiesa di San Damiano a San Pietro. Abbiamo deciso di riprodurli su fondali fotografici trattati a mano perché sarebbe stato impossibile utilizzare scene costruite: avevamo la necessità di trovare una soluzione che fosse convincente e forte artisticamente in cui si potessero muovere i ragazzi con gli splendidi costumi di Daniele Gelsi, che sono ispirati alle pitture della chiesa di Francesco ad Assisi, della Basilica Superiore. E c’è una particolarità nell’ultima scena.

Ci racconti

Nella scena finale, che è ambientata a San Pietro, abbiamo un fondale dove viene raffigurato questo luogo. Non volendo mettere in scena il Papa, perché ci sembrava troppo, abbiamo chiesto a Tullio Solenghi di dargli la sua voce: Francesco e gli altri frati dialogheranno con la voce di questo attore che incarna Innocenzo III.

È bello vedere che viene dato spazio ai giovani

È stata una scelta ben precisa, perché credo che le persone della mia generazione debbano creare le condizioni perché ci sia un ricambio generazionale a teatro, nel cinema e in tutte le arti, anche perché per i giovani oggi è già tutto più difficile. Quando ero ragazzo e sono arrivato a Roma potevo affittare una casa in centro a 200mila lire al mese e andare a mangiare nelle trattorie a 5-6mila lire, mentre ora chi potrebbe permetterselo? Non ci sono più abitazioni accessibili a quei canoni e nemmeno trattorie di questo tipo. Inoltre il cast è composto da giovani molto formati e bravi: oltre a recitare, eseguono dal vivo tutte le canzoni del film di Zeffirelli, dal “Dolce sentire” (la famosa canzone composta da Riz Ortolani che veniva cantata da Donovan nel film, ndr) ad alcune musiche originali di Alessandro Nidi che sono state create su alcuni versi del breviario di Santa Chiara. Sono contento di dare la possibilità a questi ragazzi di mostrare la loro bravura.

Per concludere, quali sono i suoi progetti per il prossimo futuro?