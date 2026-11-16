Feltrinelli Bergamo: gli appuntamenti di novembre tra nuove voci e impegno civico

Quattro incontri a novembre alla Feltrinelli di Bergamo: due di narrativa, dedicati alla scoperta di nuove voci locali, e due saggi, entrambi in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ricorrenza che Librerie Feltrinelli vuole contribuire a tramutare in vitale occasione di confronto pubblico.

Ad aprire il mese, martedì 17 novembre alle 18, sarà Mauro Colarieti con il suo romanzo “Crunco” (Fazi editore). È la storia di Enea Cruncotti, detto Crunco, che passa le giornate nella macelleria di famiglia, a sezionare polli. Il padre non gli parla quasi mai. Nel paese in cui vive, Lezzago, non succede mai niente. Finché non arriva Marco, un cinquantenne palestrato. Nella notte che i due passano assieme, il paese ha un incubo collettivo che preannuncia la fine del mondo.

Originario di Romano di Lombardia, Colarieti firma un romanzo apocalittico, spregiudicato e disarmante, ambientato in una dura provincia immaginaria, specchio fedele della nostra società esausta. Dialoga con l’autore Alessandro Grippa.

Venerdì 20 novembre alle 18 sarà invece il turno di Marco Goisis, con il suo romanzo “La torta di carote” (Santelli editore). Non siamo di fronte a un libro di ricette, ma alla vita di Andrea: 60 anni, medico di base, nel suo bilocale affronta la fine di un amore, e allo stesso tavolo, ad ascoltarlo, sembra esserci seduta una macabra figura. Un’infanzia in Trentino, tra le cime della val Rendena, una giovinezza milanese, e, forse, un’unica salvezza: il ricordo di una torta di carote. Dialoga con l’autore Davide Bordoni.

In vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre), due saranno gli eventi in programma alla Feltrinelli di Bergamo.

Martedì 24 novembre alle 17:30, Paola Di Nicola Travaglini, magistrata e consigliera della Corte Suprema di Cassazione, presenta il suo libro “Era tanto un bravo Ragazzo” (HarperCollins), un saggio che, come recita il sottotitolo, vuole fornire strumenti per riconoscere e sradicare la violenza maschile contro le donne nei gesti quotidiani. Con i saluti istituzionali di Marcella Messina, Assessora alle Politiche sociali, longevità, salute e sport del Comune di Bergamo; Stefano Rinaldi, Dirigente dei Servizi Sociali del Comune di Bergamo; Miriam Campana, Consigliera di Parità della Provincia di Bergamo. Ad introdurre l’evento sarà Roberta Di Pasquale, Docente di Psicologia Dinamica dell’Università degli studi di Bergamo. Dialogherà con l’autrice Anna Lorenzetti, professoressa ordinaria di Diritto Costituzionale dell’Università degli Studi di Bergamo. Interverranno Chiara Iengo, Responsabile dello Sportello pubblico contro la violenza sulle donne dell’Ordine degli avvocati di Bergamo; Francesca Farruggia, coordinatrice della Rete interistituzionale antiviolenza degli ambiti di Bergamo e Dalmine.

Mercoledì 25 novembre alle 17:30, Anna Macrì presenterà il suo libro “Amori malvagi” (il Millimetro). Frutto di una ricerca sul campo durata 3 anni in vari centri antiviolenza, il libro raccoglie dieci testimonianze di donne violate da fidanzati, mariti, presunti amici. Le protagoniste si raccontano con onestà e crudezza, dopo percorsi spesso segnati da rassegnazione, istinto protettivo nei confronti dei figli, denuncia dei carnefici, sensi di colpa, timore del giudizio altrui e depressione. Dialoga con l’autrice Mariacristina Zarrella.

Un programma che conferma la Feltrinelli di Bergamo come spazio culturale aperto alla città, capace di accogliere interessi e pubblici diversi e di trasformare la lettura in un’occasione di incontro, scoperta e partecipazione.