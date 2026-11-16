Dalla regimazione del Brembo agli interventi nelle valli: da Regione oltre 6,3 milioni per la difesa del suolo

Lavori lungo la strada tra Ubiale e Clanezzo

Oltre 6,3 milioni di euro per la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico in Bergamasca. Regione Lombardia ha approvato il nuovo Programma 2026-2030 di interventi urgenti e prioritari, destinando alla provincia di Bergamo complessivamente 6.346.078,80 euro per finanziare dodici opere in altrettanti ambiti del territorio.

Gli interventi interessano sia le valli sia la pianura e riguardano principalmente la messa in sicurezza di versanti franosi, la prevenzione della caduta massi, il consolidamento delle sponde dei corsi d’acqua e la sistemazione della viabilità. Tra le opere finanziate figurano anche interventi di regimazione idraulica e la realizzazione di una vasca di laminazione.

Tutti gli interventi

Lo stanziamento più consistente, pari a un milione di euro, riguarda la regimazione idraulica del fiume Brembo nei territori di Treviolo, Bonate Sotto e Dalmine. Seguono i 990mila euro destinati a San Pellegrino Terme per la mitigazione del rischio di caduta massi nelle località Rigosa e Ruspino e i 700mila euro per Zogno, dove sono previsti il risanamento idrogeologico di un versante e la sistemazione della strada Zogno-Endenna nelle località Romacolo e Camanghè.

Seicentoquarantamila euro andranno a Ubiale Clanezzo per la messa in sicurezza del tratto stradale verso la frazione di Clanezzo, mentre 600mila euro sono destinati a Val Brembilla per il rifacimento del marciapiede di via Gervasoni, in località Capreduzzo, e il consolidamento delle sponde del torrente Brembilla.

Tra gli interventi di carattere idraulico rientra anche quello di Albano Sant’Alessandro, che riceverà 504mila euro per la vasca di laminazione 6A. A Rovetta sono stati assegnati 500mila euro per la regimazione idraulica e il consolidamento del versante a valle del depuratore, mentre a Viadanica arriveranno 470mila euro per la stabilizzazione del pendio a valle di via Dosso.

Completano il quadro i 400mila euro per la messa in sicurezza della strada comunale che conduce alla centrale di Aviasco, a Valgoglio; i 237.500 euro per le opere di difesa contro erosione, dilavamento e frana a Castione della Presolana; i 160mila euro per la mitigazione del rischio di caduta massi e la messa in sicurezza della strada della Cunella ad Ardesio e i 144.578,80 euro per intervenire sul cedimento del vallo paramassi a protezione del centro abitato di Colzate.

I commenti

A illustrare le finalità del provvedimento è l’assessore regionale al Territorio Gianluca Comazzi, che sottolinea la rapidità dell’intervento a sostegno delle amministrazioni locali: “Con questo piano, il secondo a distanza di pochi mesi, siamo intervenuti rapidamente per dare un sostegno concreto ai Comuni colpiti dalle recenti e intense ondate di maltempo, come quelle che hanno interessato ampie porzioni del territorio bresciano e della Val Brembana. Grazie alle importanti risorse allocate sarà possibile garantire la messa in sicurezza delle aree più a rischio, così come delle tante famiglie, imprese e attività comprese al loro interno. Nel riparto dei fondi, seguendo l’elenco delle priorità, abbiamo tenuto conto delle istanze di ciascuna provincia, senza lasciare indietro nessuno». La difesa del suolo, conclude l’assessore, «è un tema centrale nell’azione amministrativa di Regione Lombardia perché incide innanzitutto in maniera diretta sulla vita delle persone”.

A commentare il provvedimento è anche Michele Schiavi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione Territorio, che sottolinea il valore delle risorse assegnate alla provincia: “La delibera approvata questa mattina sblocca risorse fondamentali per interventi tempestivi in ambito di dissesto idrogeologico, dimostrando la grande attenzione di Regione Lombardia verso la fragilità idrogeologica del nostro territorio. Parliamo di opere attese dalle amministrazioni locali e dai cittadini, indispensabili per mettere in sicurezza versanti, corsi d’acqua e infrastrutture viarie. La prevenzione resta la vera chiave per tutelare l’incolumità delle persone e la tenuta economica delle nostre comunità”.

Soddisfazione anche dal consigliere regionale di FdI Alberto Mazzoleni. “Un risultato importante – afferma -. Sono interventi diversi per caratteristiche e dimensioni, ma accomunati da un obiettivo: ridurre situazioni di rischio che incidono direttamente sulla sicurezza delle persone, sulla viabilità e sulla continuità delle attività nei nostri Comuni. Da componente della Commissione Montagna, considero particolarmente significativo che il programma intervenga anche sulla viabilità locale e sui collegamenti con le frazioni. In montagna, infatti, la sicurezza di una strada o di un versante non è soltanto una questione infrastrutturale: significa garantire accessibilità, servizi, possibilità di lavorare e condizioni di vita adeguate a chi abita nelle aree interne”.