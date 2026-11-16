ChorusLife accende il Natale, sabato 21 novembre una grande festa in piazza

Dalle 18 spettacoli, musica e l’accensione dell’albero. Fino al 6 gennaio un calendario di eventi e iniziative per tutte le età, con il coinvolgimento delle realtà del territorio

Bergamo. Il Natale si accende a ChorusLife. Sabato 21 novembre prende il via ChorusLife Christmas, il programma di iniziative natalizie che animerà il distretto fino al 6 gennaio. In calendario spettacoli, laboratori, mercatini e attività per bambini e famiglie, con il coinvolgimento delle attività commerciali e delle associazioni del territorio.

A caratterizzare l’atmosfera natalizia sarà anche “Dove dorme l’aurora“, l’installazione luminosa firmata dalla scenografa e visual artist Giulia Argenziano, ospitata a ChorusLife nell’ambito di Christmas Design, che quest’anno coinvolgerà per la prima volta il distretto. L’opera trasformerà Piazza del Sagittario in un paesaggio ispirato al Grande Nord, con giochi di luce che simuleranno l’aurora boreale. Lo spettacolo luminoso, della durata di 10 minuti, si ripeterà ogni ora.

La festa inaugurale è in programma sabato 21 novembre in Piazza del Sagittario, a partire dalle ore 18. A condurre l’evento sarà Stefano Federici di Radio Number One, in una serata che sarà anche l’occasione per celebrare i primi due anni di ChorusLife. Alle 18.30 è previsto lo spettacolo di danza aerea di Paola Quistini, seguito alle 18.45 dall’esibizione del Coro di Monterosso. Alle 18.50 si terrà l’accensione dell’albero di Natale, accompagnata dallo spettacolo luminoso dell’aurora boreale. Alle 19 la serata si concluderà con una degustazione del panettone di Italo Vezzoli, accompagnato dallo zabaione di GNAM.

Il programma proseguirà domenica 22 novembre con il “Vintage Pit-Stop”, raduno di auto storiche e da collezione in programma dalle 9.30 alle 12.30, e il “ChorusLife Craft Market”, mercato dedicato al vintage, all’artigianato e al design, dalle 9 alle 18. Spazio anche ai bambini con l’apertura della Casa del Natale, dove sarà possibile scrivere la letterina a Santa Lucia, e il laboratorio creativo “Storia di un pettirosso”, dalle 16 alle 18, a cura di ABC. Prosegue inoltre fino al 29 novembre l’iniziativa de La Città del Mattoncino, che invita bambini e adulti a costruire insieme un grande albero di Natale con mattoncini Lego che verrà poi esposto davanti al negozio.