Calusco d’Adda, sei ore di corsa nel ricordo di Sebastiano Capelli: oltre 75 chilometri per il vincitore

Il podio maschile

Calusco D’Adda. Una domenica di sport e partecipazione a Calusco d’Adda, dove il centro cittadino è stato attraversato per sei ore dai partecipanti della 6XSeba, l’ultramaratona dedicata alla memoria di Sebastiano Capelli, il giovane di Petosino scomparso nel 2023 a soli 23 anni. Un serpentone di corridori, con maglie e scarpe di ogni colore, ha animato il circuito stradale di 1.200 metri, seguito anche da numerosi cittadini che si sono fermati lungo il percorso per assistere alla gara.

La manifestazione, organizzata dall’Asd Canto di Corsa Running, prevedeva una prova individuale e una staffetta con squadre composte da tre concorrenti. Nella classifica maschile individuale il successo è andato a Lorenzo Bulgarelli dell’Impossible226 Triathlon Forlì, che ha percorso 75,378 chilometri in 62 giri. Alle sue spalle Amedeo Bonfanti del Bergamo Stars, secondo con 73,450 chilometri, confermando il piazzamento ottenuto nelle due precedenti edizioni. Terzo Daniele Sondrini del Team Valtellina, con 71,530 chilometri. A seguire Daniele Rossin del GP Goodwin, con 69,853 chilometri, e Michele Panigada del Road Runners Club Milano, con 67,345.

Combattuta anche la prova femminile, vinta da Ilaria Assolari del Team Gaaren Beahero con 63,230 chilometri. Secondo posto per Milena Brambilla di Canto di Corsa, la società organizzatrice, che ha chiuso con 62,315 chilometri. Terza Silvia Bazzana della SG Eisacktal Raiffeisen, con 59,750 chilometri. Nella classifica seguono Maria Ilaria Fossati del Biuone Trailers Team, con 55,616 chilometri, e Viviana Vadala, con 53,782.

Il podio femminile

Anche la gara a squadre ha regalato una sfida serrata. Tutte le tredici staffette di tre componenti sono giunte al traguardo: a imporsi è stato il terzetto Last Second, formato da Luca Bertolo, Matteo Centurelli e Fabrizio Di Pierro, con 83,072 chilometri complessivi. Seconda posizione per Intruso, con Roberto Piazzi, Luca Previtali e Manuel Previtali, che ha totalizzato 74,723 chilometri. Sul terzo gradino del podio i Transpallet di Amos Bonfanti, Davide Gritti e Simone Nessi, con 74,646 chilometri.