Bruxelles, la cabina di regia sugli e-Brt: “A Bergamo serve pazienza, 3 mesi pochi per giudicare. Tornare indietro? Le scelte vanno difese”

Una linea e-Brt a Coimbra, Portogallo. Nel riquadro Flavio Grazian, coordinatore del progetto europeo e-Brt 2030

Flavio Grazian coordina un progetto europeo che mira a sviluppare la nuova generazione di e-Brt: “Rimini modello virtuoso, ma quello bergamasco è un sistema puro. Le bici? Quando lo spazio è limitato, si dà priorità al mezzo pubblico che trasporta più persone”

Bruxelles. Sono passati poco più di tre mesi dall’attivazione, tra Bergamo e Verdellino, della nuova linea e-Brt, la prima in Lombardia. Da allora, per usare un eufemismo, il dibattito non si è mai fermato. Flavio Grazian vive e lavora a Bruxelles, dove è responsabile del progetto europeo eBrt2030, coordinato dall’Union Internationale des Transports Publics (Uitp), che mira a sviluppare la nuova generazione di questa tipologia di autobus elettrici.

Grazian, partiamo da Bergamo. In base ai parametri internazionali, quello di Bergamo è un e-Brt a tutti gli effetti?

Purissimo: ha il 70% di sede riservata, unita alla priorità semaforica, un autobus ogni 15 minuti e la linea è riconosciuta come chiave nella rete Atb.

Una delle criticità più discusse della linea bergamasca riguarda la convivenza con i ciclisti, costretti a pedalare con gli autobus a destra e il traffico privato a sinistra. È un problema che si presenta anche in altre città?

È una situazione che può sorgere quando la corsia dedicata all’e-Brt è posta ai lati della carreggiata. In questi casi si cerca di spostare il traffico ciclistico su strade adiacenti, ma non ho le conoscenze per sapere quanto questo sia possibile a Bergamo. Quando lo spazio è limitato, si dà priorità al mezzo che trasporta più persone: su un e-Brt viaggiano molti più passeggeri di quanti ne passino su una ciclabile nello stesso tempo. Certo, bisogna dare tempo agli utenti di adattarsi e la città deve potenziare la rete ciclabile.

Quindi, aprire le corsie riservate alle bici è da escludere.

Dipende dal contesto: qui a Bruxelles, per esempio, possono viaggiare. Ma non è certamente la soluzione ideale.

Un altro elemento centrale della linea Atb è la priorità semaforica. Quanto incide sulle prestazioni del servizio?

Moltissimo, soprattutto dove la corsia riservata non copre l’intero tracciato e l’e-Brt entra in uno spazio urbano più denso.

A Bergamo, però, il sistema ha riscontrato alcuni malfunzionamenti episodici.

Anche a Barcellona, dove la priorità semaforica è in corso di realizzazione su una linea, all’inizio ci sono stati piccoli problemi. Non conosco le basi tecniche del sistema bergamasco, ma ci vuole un po’ di pazienza.

Nel frattempo, il Comune ha aperto le corsie riservate in centro città anche agli autobus di altri operatori del Tpl.

Una fase di rodaggio è necessaria in ogni cambiamento, e le scelte devono essere difese. Se al primo problema si mette in discussione il progetto, mi sembra quasi una contraddizione rispetto alla volontà dei quattro anni precedenti. Una prima valutazione andrà fatta nel medio periodo. Il sistema è entrato in servizio ad agosto, siamo a novembre: tre mesi è un periodo troppo breve per dare giudizi.

Lei è responsabile di eBrt2030, il progetto europeo che studia l’evoluzione di questo sistema di trasporto. Di che cosa si occupa?

Quindici anni fa Uitp ha guidato l’elettrificazione degli autobus, eBrt2030 segue la stessa traiettoria e cerca di innestare innovazioni su questa specifica tipologia di linea. Crediamo che l’e-Brt, unito all’elettromobilità, possa essere il passo successivo verso un sistema di autobus che offre ai cittadini una migliore qualità del servizio. Ogni linea e-Brt è diversa dalle altre: lavoriamo per ottimizzare le tecnologie esistenti e risolvere criticità specifiche, gestendo meglio l’energia elettrica richiesta e riducendo i costi.

Qual è invece il ruolo di Uitp rispetto alle città che adottano un e-Brt?

Uitp è un’unione di settore con centinaia di membri. La stessa Atb è membro tramite Asstra, l’associazione nazionale delle aziende di trasporto pubblico locale. Offriamo consulenza, studio e scambio. A Bergamo non abbiamo avuto un ruolo specifico, ma conosco molto bene la situazione.

Rispetto alla versione ‘originaria’, il Brt è cambiato molto.

Il sistema Brt nasce in Sud America, a Curitiba nel 1974. Quello originale prevedeva stazioni invece di fermate, frequenza altissima e autobus ad alta capacità. In Europa, dove le città sono dense e storiche, non si poteva tradurre allo stesso modo.

Una linea Brt a Curitiba. Photo Credits Paulo Nabas

Esistono, comunque, alcune caratteristiche che non possono mancare.

Nel 2023 Uitp ha pubblicato una definizione con tre caratteristiche: almeno il 20% del tracciato in corsia riservata, una frequenza minima di quattro autobus l’ora e il riconoscimento della linea come prioritaria nel servizio pubblico locale. Non sono parametri stringenti, perché si deve adattare ai contesti locali. In Italia, per esempio, i biarticolati che venivano usati in Sud America non possono neanche essere immatricolati. Stiamo valutando di rivedere i parametri, tenendo conto anche di quanto aumentano velocità e frequenza rispetto ad altre linee.

Quali sono oggi gli esempi più virtuosi di e-Brt?

In Italia, Rimini. In Europa, Nantes e Metz. Nelle città di medie dimensioni, come Bergamo, funziona benissimo. Ma anche Madrid e Parigi, grandi capitali, hanno trovato il modo di valorizzare una tipologia di trasporto pubblico rapida in superficie.