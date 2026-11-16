Bergamo, un sentiero per scoprire la città oltre le Mura: riportiamo in vita la Landscape Route

Landscape Route

Nel 2015 e 2016 un anello di sette chilometri partiva da Piazza Vecchia e ci tornava, attraversando boschi, cascine, un roccolo e un acquedotto medievale. Durava quanto la manifestazione che lo ospitava. La proposta: renderlo permanente

Bergamo. Si parte da Piazza Vecchia. Si costeggia Porta Sant’Alessandro, poi un roccolo (quelle straordinarie architetture fatte di alberi vivi, piegati e intrecciati per decenni dalle mani di chi non aveva altro) e si entra nel Sentiero dei Vasi, che segue il tracciato di un acquedotto medievale: per tremilacinquecento metri portava l’acqua delle sorgenti dentro le mura. Poi cisterne, antiche frasche, una cascina, il Castello di San Vigilio. E dopo due ore e mezza si è di nuovo in Piazza Vecchia, da dovesi era partiti. Sette chilometri ad anello, nessun dislivello degno di nota, ventidue punti di interesse. Si fa a piedi o in mountain bike, con scarpe comode e nient’altro. Tutto dentro il Comune di Bergamo, tutto dentro il Parco dei Colli. E non è un’ipotesi: questo percorso è esistito davvero.

La Landscape Route

Si chiamava Landscape Route ed è stato proposto per due anni, 2015 e 2016, come iniziativa a libera fruizione dentro “I Maestri del Paesaggio“. Aveva una mappa ad acquerello disegnata da Marco e Silvia Dusatti, una segnaletica dedicata, un pieghevole distribuito agli info point e agli uffici turistici, installazioni di land art, visite guidate anche notturne, concerti e letture di poesia al tramonto. Se dovessi metterla in una frase da dépliant, direi: “vieni a Bergamo e in valigia mettici anche uno zainetto e le scarpe da trekking, perché dal centro della città, in un paio d’ore, puoi vedere boschi, cascine, torrenti, un roccolo, un acquedotto antico, un castello e le Orobie all’orizzonte”.

Sul pieghevole avevamo messo una frase di Thoreau: “è il camminare di cui parlo, l’impresa stessa, l’avventura della giornata”. L’idea era semplice, e credo ancora valida. Bergamo si promuove come città d’arte: musei, chiese, monumenti, le Mura. Tutto giusto. Ma Bergamo è anche un borgo storico immerso nella natura, con emergenze rurali di notevole interesse a venti minuti a piedi dal centro. Le due cose non si sommano quasi mai, e invece dovrebbero. C’era anche una ragione pratica, e oggi vale più di allora. La pressione turistica su Città Alta si concentrano poche centinaia di metri, la Corsarola sopra tutti.

Un anello che porta la gente fuori e la riporta dentro non toglie niente al borgo: distribuisce. Allunga la permanenza, allarga la spesa, alleggerisce i punti congestionati. Non serve solo a chi viene da fuori: serve a noi, che quei sentieri li abbiamo dietro casa e spesso non sappiamo nemmeno dove comincino. Oggi quel percorso, fisicamente, c’è ancora. Anzi, sta meglio di allora: il Sentiero dei Vasi, chiuso dalla fine del 2016 per gli smottamenti, è stato recuperato dal Parco dei Colli e ha riaperto nel luglio 2022 con oltre mille piante nuove e cinque anni di manutenzione garantita.

La mancanza di una proposta valida

Quello che non esiste più è la proposta: niente segnaletica, niente mappa, niente comunicazione. Era un’iniziativa temporanea dentro una manifestazione temporanea, e ha fatto il suo lavoro. Ma un festival dura due settimane, e certe cose meritano di durare tutto l’anno. Renderle permanenti non è un lavoro da festival: è un lavoro da amministrazione. Ecco la proposta che il Comune di Bergamo, il Parco dei Colli e VisitBergamo riprendano quell’anello e lo rendano permanente: eventuale sistemazione del tracciato dove serve, segnaletica stabile e riconoscibile, mappa, comunicazione dedicata in italiano e in inglese, presenza negli uffici turistici e online.

Un investimento modesto su un’infrastruttura che in gran parte esiste già. E non è un’ipotesi astratta, perché è già stato fatto una volta. Nel 2016 attorno a quel percorso lavoravano insieme il Comune, il Parco dei Colli, la GAMeC, Arketipos, il Consorzio di imprese socialiSolco Città Aperta, le paesaggiste Paola Innocenti e Fulvia Giorgioni, il Gruppo Speleologico Le Nottole e un’università norvegese, con i finanziamenti del BIM per la segnaletica. Forse qualche tratto andrà ancora sistemato e qualche accordo con i proprietari andrà forse trovato, ma è lo stesso lavoro già portato a termine sui Vasi: si sa come si fa.

La macchina esiste, si tratta di rimontarla, e stavolta di non smontarla più. Bergamo si è raccontata a lungo come Città dei Mille, poi come città d’arte, città del Donizetti, poi come capitale della cultura. È tutto vero. Ma quando un visitatore sale in Città Alta e guarda oltre le Mura, vede una cosa che nessuna di quelle definizioni gli aveva promesso: un paesaggio che comincia dove finisce la piazza. Basterebbe dirglielo, e mettere qualche cartello.

Maurizio Vegini Dr. Agr., paesaggista — Studio GPT, Giardini Paesaggio Territorio