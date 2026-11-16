Bergamo ha perso 264 negozi, Confcommercio: “Ogni chiusura è una ferita per la città”

Da sinistra: Bruno Giudici, Luciano Patelli, Massimo Morstabilini, Sergio Gandi, Oscar Fusini, Paolo Tagliacarne, Renato De Franceschi, Marco Belotti, Tommaso Perani, Corrado Quarti

Presentati i dati dell’indagine “Canoni, locali sfitti e vitalità urbana” di Format Research e il percorso condiviso con l’Anci per il protocollo d’intesa a tutela dei negozi di vicinato

Bergamo. Quando una saracinesca si abbassa per sempre, si spegne, con la sua vetrina, anche un pezzo di città. Con questo spirito, il 16 novembre, Confcommercio ha promosso la mobilitazione nazionale “Viviamo le città. Riapriamo le porte al commercio. La Giornata delle chiavi”, un gesto simbolico per richiamare istituzioni e cittadini sulle conseguenze della desertificazione commerciale. L’iniziativa, inserita nel progetto confederale Cities, ha visto le associazioni territoriali, tra cui Confcommercio Bergamo, consegnare ai sindaci le chiavi dei negozi costretti a chiudere, affiancando al gesto simbolico una proposta concreta di interventi a tutela del commercio di prossimità. Il dialogo, già avviato con l’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e con le amministrazioni locali, punta alla definizione di un protocollo d’intesa condiviso per blindare l’impegno comune a favore della vitalità urbana e della rete dei negozi di vicinato.

La mattinata si è aperta con i saluti del presidente di Confcommercio Bergamo, Luciano Patelli, seguiti dalla presentazione della ricerca “Canoni, locali sfitti e vitalità urbana” a cura del presidente di Format Research, Pierluigi Ascani, intervenuto in collegamento video. Il presidente ha evidenziato che, rispetto a due anni fa, il 52,5% delle imprese rileva un aumento della presenza di locali commerciali sfitti, interessando di fatto un’impresa ogni due. Alla base del fenomeno vi sono principalmente i costi troppo elevati per avviare o mantenere un’attività, indicati dal 49,5% degli intervistati, seguiti dai canoni di locazione fuori controllo al 36,9% e dalla debolezza della domanda commerciale, accompagnata dal cambiamento nei modelli di acquisto e consumo, al 24,3%. Il peso dell’affitto rappresenta il nodo più critico, considerando che il 49,1% delle imprese opera in locazione. Tra queste, il 71,7% giudica il canone un costo difficile da sostenere, il 65,8% registra un impatto sul bilancio maggiore rispetto al passato, il 59,1% vede limitati i propri investimenti e il 65% teme che un ulteriore aumento possa comportare il trasferimento o la chiusura dell’attività. Sul fronte locale, l’analisi evidenzia che la sola città di Bergamo ha perso 264 vetrine tra il 2012 e il 2025. Nel suo intervento Ascani ha sottolineato: “Il commercio non è soltanto un’attività per creare ricchezza, ma crea anche un buon modo di vivere e di stare insieme se le nostre città sono belle e se tutte le sere si accendono le luci dei negozi. I canoni di locazione troppo elevati e i costi di gestione rappresentano oggi un incudine insostenibile per i dettaglianti schiacciati dall’inflazione e dalla debolezza della domanda commerciale”.

Sempre all’interno delle risultanze emerse dall’indagine demoscopica, la ricerca traccia anche una via d’uscita pragmatica indicata direttamente dalle imprese del territorio. Per invertire la rotta, il campione individua soluzioni basate su accordi tra proprietari e istituzioni per definire canoni più sostenibili e fondi di garanzia, opzioni che raccolgono entrambe l’84,3% dei consensi, seguite dagli sgravi fiscali per i proprietari che riducono gli affitti, attestati all’83,9%. Entrando nel dettaglio delle priorità d’intervento, figurano gli incentivi fiscali al 46,7%, il rafforzamento dei Distretti del Commercio al 37,7% e il recupero temporaneo dei locali sfitti al 35,7%. Infine, dal punto di vista metodologico, il 47,5% delle aziende punta su sgravi diretti sugli affitti, il 42,6% sul miglioramento dell’attrattività urbana e il 37,6% su una strategia integrata che tenga insieme i diversi fronti.

La ricerca evidenzia che l’impatto di un negozio chiuso, tuttavia, non si esaurisce nel bilancio di chi abbassa la serranda, ma si ripercuote sull’intera collettività. Vengono meno l’illuminazione serale, il presidio spontaneo del vicinato e la cura quotidiana degli spazi pedonali. Non a caso, l’87,1% delle imprese segnala almeno una criticità nel proprio territorio, indicando al primo posto la sicurezza e la microcriminalità con il 47,8%, seguite dalla scarsa pulizia e manutenzione degli spazi pubblici con il 44,4%, dalla presenza di vetrine non curate al 42%, dalla riduzione dei flussi di clienti e dalla carenza di eventi. Le vetrine vuote finiscono così per allontanare i passanti e penalizzare anche gli operatori che resistono.

A intervenire sui temi dell’impatto sociale e del valore del terziario è stato il direttore di Confcommercio Bergamo, Oscar Fusini:”Quando un negozio chiude, cessa di essere un problema personale e diventa un problema della collettività. Nel dato nazionale stimiamo che lo 0,2% del PIL (circa 4,4 miliardi di euro) vada perso per il mancato pagamento degli affitti. L’ecosistema commerciale perde pezzi e si indebolisce a favore delle grandi piattaforme online o dei centri commerciali. Noi abbiamo una percentuale di proprietà di immobili più alta del 7% rispetto alla media nazionale (circa il 43%), il che ci ha protetti parzialmente, ma la situazione resta critica. Dobbiamo giocare questa partita insieme alle amministrazioni”.

A questo proposito, il direttore ha evidenziato come Confcommercio abbia già sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Anci e si appresti a declinarlo formalmente con la città di Bergamo e con gli altri comuni del territorio, offrendo una collaborazione concreta per mantenere viva la rete dei negozi di vicinato e affrontare insieme la sfida della desertificazione.

Nel solco di questa necessaria collaborazione istituzionale si inserisce la riflessione del vicesindaco e assessore alle Culture di Bergamo, Sergio Gandi, il quale ha sottolineato: “Ogni negozio che chiude rappresenta un dolore e una ferita profonda per il tessuto urbano. Un’attività commerciale, sia essa piccola o grande, costituisce un presidio fondamentale del territorio ed è un punto di riferimento insostituibile per i cittadini. La cosa bella e fondamentale per qualsiasi città è la capacità di lavorare insieme: questa campagna serve proprio a costruire relazioni solide e durature”.

Entrando nel merito delle dinamiche territoriali e normative, il vicesindaco ha evidenziato: “È evidente che esistano problematiche di livello nazionale, a partire da un quadro normativo come la legge di riferimento sul commercio (Decreto Bersani) che andrebbe radicalmente rivista, considerando che oggi chiunque può aprire un’attività quando e come vuole, in un mercato profondamente mutato rispetto al passato. A Bergamo il problema principale non è tanto una desertificazione assoluta e diffusa, quanto piuttosto un fenomeno di eccessivo turnover, con aree in cui le attività tendono a susseguirsi molto rapidamente”.

Gandi ha quindi concluso ribadendo la piena disponibilità dell’amministrazione: “A nome dell’amministrazione comunale confermo la nostra totale apertura e disponibilità a sottoscrivere il protocollo d’intesa con Confcommercio. Sappiamo che i sindaci e le amministrazioni pubbliche non possiedono la bacchetta magica per risolvere ogni criticità, e che ci confrontiamo quotidianamente con sfere complesse come quella dei servizi sociali, ma siamo convinti che solo affrontando il problema tutti insieme, in squadra, potremo tutelare e mantenere viva la rete dei negozi di vicinato che rende uniche le nostre città”.

Ad intervenire è stato poi Massimo Morstabilini, sindaco di Clusone, il quale ha offerto una panoramica di una delle realtà attive della provincia bergamasca: : “Spesso c’è una percezione distorta di Clusone come zona desertificata, ma i dati smentiscono questa visione: Clusone è una cittadina molto attiva dal punto di vista commerciale, con tantissimi esercizi. La problematica maggiore che abbiamo affrontato negli ultimi trent’anni è stata quella del centro storico legata all’accessibilità e ai parcheggi: oggi la gente è abituata ad arrivare vicinissima ai negozi in auto, mentre il centro storico richiede di parcheggiare leggermente più distante e fare due passi a piedi”.

Per invertire la rotta e dare ossigeno ai negozi, Clusone ha trasformato la visione politica in fatti concreti, stringendo un legame operativo d’acciaio con l’associazione di categoria: “Noi con Confcommercio abbiamo un rapporto strettissimo e soprattutto concreto. Non facciamo solo proclami o parole al vento, ma troviamo riscontri operativi reali”.

Tra le misure di successo messe in campo dal Comune clusonese spiccano il progetto “Riapriamo” (che garantisce uno sconto totale dell’IMU ai proprietari che concedono affitti calmierati a 20 euro al metro quadro per almeno due anni), l’introduzione nel PGT del commercio di vicinato come vero e proprio servizio pubblico e la piattaforma di gift card “Buoni sul serio”, arricchita da un welfare aziendale che permette ai dipendenti comunali di ricevere 500 euro netti da spendere esclusivamente nei negozi del centro storico.