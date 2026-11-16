Bergamo, controlli a tappeto della Polizia: 17 denunce e un arresto in una settimana

Oltre 1.500 persone identificate, 265 veicoli verificati e 32 esercizi pubblici ispezionati. Un’intensa attività di prevenzione e contrasto all’illegalità, rafforzata dal supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Milano

Un’attività capillare, tra controlli su strada, interventi di soccorso e verifiche negli esercizi pubblici, per garantire maggiore sicurezza sul territorio. È il bilancio di una settimana di servizi della Polizia di Stato a Bergamo, durante la quale le pattuglie hanno intensificato la presenza nelle aree urbane, concentrando l’attenzione sia sulla prevenzione sia sul contrasto alle condotte illecite.

Nel periodo preso in esame, gli operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno gestito complessivamente 511 interventi, effettuato 37 posti di controllo e verificato 265 veicoli. Sul fronte delle attività di polizia giudiziaria sono scattate 17 denunce, mentre una persona è stata arrestata. Non sono mancati gli accertamenti nei locali aperti al pubblico: 32 gli esercizi sottoposti a verifica, con sei verbali amministrativi contestati.

Tra gli episodi più significativi figura quello avvenuto il 9 novembre nella zona dell’autostazione. Durante un normale controllo, gli agenti delle Volanti hanno fermato un uomo la cui posizione è stata verificata attraverso le banche dati interforze. Dagli accertamenti è emerso un ordine di esecuzione per la carcerazione a suo carico. Dopo la notifica del provvedimento, il soggetto è stato accompagnato alla Casa circondariale di Bergamo, dove dovrà scontare una pena di un anno e quattro mesi. L’uomo risultava inoltre già destinatario di numerose denunce, tra cui quelle per la violazione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Bergamo.

Accanto ai servizi quotidiani sono stati organizzati anche controlli straordinari, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano. Nel corso di queste operazioni sono state identificate più di 150 persone.

In particolare, nella mattinata del 10 novembre, durante un servizio nella zona di via Papa Giovanni XXIII, gli agenti hanno controllato due cittadini stranieri, uno di nazionalità tunisina e l’altro marocchina. Quest’ultimo, un ventiquattrenne nato nel 2002, è stato trovato in possesso di un coltello con una lama di circa 12 centimetri. L’uomo ha dichiarato di esserne il proprietario.

Dai successivi accertamenti è emerso che il giovane aveva precedenti per reati legati agli stupefacenti e contro il patrimonio, tra cui il furto. Per lui è scattata una denuncia per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere. Sono inoltre in corso verifiche per accertare la regolarità della sua posizione sul territorio nazionale.