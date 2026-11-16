Polizia di stato|
Bergamo, accompagnato alla frontiera un uomo con precedenti per violenze in famiglia
Di origini indiane, era irregolare in Italia. Il provvedimento è stato eseguito il 12 novembre
È stato accompagnato alla frontiera il 12 novembre un cittadino indiano che soggiornava irregolarmente in Italia e che risultava gravato da precedenti penali per maltrattamenti contro familiari e conviventi e lesioni personali.
I reati, secondo quanto emerso, erano stati commessi nei confronti di propri congiunti, delineando una situazione di particolare criticità nell’ambito familiare.
Nei confronti dell’uomo era già stato disposto il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno, in assenza dei requisiti previsti dalla normativa per la permanenza regolare nel Paese.
A seguito delle verifiche sulla posizione amministrativa e sui precedenti penali, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Bergamo ha predisposto gli adempimenti necessari, dando esecuzione al provvedimento di accompagnamento alla frontiera.
L’operazione rientra nell’attività di controllo e contrasto all’immigrazione irregolare condotta dalla Polizia di Stato, con particolare attenzione ai casi che presentano elementi di rischio per la sicurezza pubblica e alla tutela delle persone vittime di violenza in ambito domestico.