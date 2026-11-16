Aprì l’Ufficio Europa in Provincia, ora lo vive da sindaco: “Per valorizzare i territori ed essere attori del cambiamento”

Nonostante il piano del governo di quegli anni, che con il Ddl Delrio aveva previsto per le Province un futuro fatto di poteri sempre più ristretti, Matteo Rossi decise di puntare con decisione su un servizio che allora poteva sembrare fin troppo ambizioso: l’apertura di un Ufficio Europa, che potesse dare supporto concreto e operativo a Comuni ed enti territoriali che volessero sfruttare bandi e finanziamenti europei per garantirsi risorse preziose per l’attuazione di parti sostanziose dei programmi elettorali.

Un servizio che, anni dopo, ha trovato la propria consacrazione nel riconoscimento a Centro Europe Direct da parte della Commissione Europea, rendendo vincente quella che un decennio fa poteva sembrare una vera e propria scommessa. E a beneficiarne, ora che è passato dall’altra parte della barricata con indosso la fascia tricolore, è lo stesso Rossi, primo cittadino di Bonate Sopra che nella prospettiva europea continua a coltivare opportunità per il proprio territorio.

Sindaco, com’è vivere questa situazione in una nuova veste istituzionale?

L’apertura dell’Ufficio Europa in Provincia, in stretto collegamento con il tavolo di sviluppo 2030, è il principale lascito di cui vado fiero rispetto al lavoro di quegli anni complicati. Avevamo visto giusto, in un momento di forte difficoltà dell’ente, imaginando quel futuro che ora si sta concretizzando. Ho molto rispetto e stima per i consiglieri provinciali, da Erik Molteni a Claudio Bolandrini, che negli anni hanno sostenuto il progetto, ma soprattutto per quei funzionari pubblici che allora fecero quella scommessa, rischiando di finire in un ruolo marginale, e che invece oggi sono diventati protagonisti delle politiche di sviluppo del territorio. Ora svolgo un altro ruolo, più vicino alle comunità locali anziché ai corpi intermedi, e a questo livello la sfida è ancora più difficile ma altrettanto affascinante.

Che ruolo possono svolgere i Comuni all’interno di questo meccanismo?

Se assumiamo gli obiettivi dell’Agenda 2030 e li incrociamo con la programmazione europea emergono alcune linee di lavoro chiare: conversione ecologica, nuove generazioni, intelligenza artificiale. A questo aggiungerei due obiettivi che ci vengono dati dall’agenda dell’attualità, per così dire: pace e giustizia sociale. Su questi quattro punti si può mettere a terra una strategia che miri a radicare i valori europei nei territori, facendo ciascuno il proprio pezzo dentro uno scenario di cambiamento sovranazionale e dentro una logica intersezionale.

Partiamo da giovani e sostenibilità. Quali proposte ci sono in gioco nei prossimi mesi?

Da lunedì, a fino al 26 novembre, parte la call per coinvolgere giovani dell’Isola bergamasca tra i 17 e i 30 anni nel progetto EcoPlay Europe, un’esperienza che, insieme a coetanei spagnoli e bulgari, punta a sviluppare strumenti digitali, come un’app open source, per valorizzare i beni comuni ambientali. Questo prodotto sarà uno strumento utile per far conoscere e vivere i nuovi territori che entreranno a far parte del Parco dei Colli, proprio nel cinquantesimo anniversario. Un’esperienza locale di valenza europea, come quella del Tabiòt promosso dall’associazione Paesaggi Prossimi. A conclusione di quel progetto, il professor Renato Ferlinghetti dell’Università di Bergamo è venuto a trovarci ribadendo il valore di ciò che avviene ai margini, sui confini, fuori dalle città e delle principali istituzioni. E’ lì che nascono le avanguardie.

Dalla sostenibilità alla pace. Lei è anche presidente del Coordinamento Provinciale Bergamasco Enti Locali per la Pace: quale ruolo possono giocare i Comuni?

Viversi come un Comune europeo significa sentirsi responsabili di ciò che vivono comunità che stanno dentro la stessa dimensione. Penso ai Comuni ucraini e al dovere di costruire con loro una rete strutturata di cooperazione internazionale. Nel mese di ottobre siamo andati a Strasburgo per firmare l’adesione all’Agenzia di Democrazia Locale (Adl) dell’Oblast di Kharkiv, una scelta che punta a rendere la cooperazione strutturata, un passo in più per dare continuità ai progetti di raccolta fondi, coperte, generatori che si stanno diffondendo sul territorio bergamasco. In questo senso giovedì 19 terremo la prima riunione nazionale dei Comuni italiani dell’Anci che collaborano con le comunità ucraine. L’Ong Alda, che fa parte del Consiglio d’Europa, sarà il partner strategico lungo questa direzione, in sintonia con il Mean (Movimento Europeo di azione non violenta) che promuove la mobilitazione della società civile nell’ottica dei Corpi civili di Pace promossi trent’anni fa da Alex Langer. I Comuni bergamaschi sono fortemente impegnati in questa direzione, come dimostrato dalla bella manifestazione promossa a settembre e dalle tante iniziative organizzate insieme alle scuole.

Lei ha di recente partecipato alla Fair Trade Towns di Bruxelles: con quale obiettivo e quale impulso possono dare i Comuni nel processo di cambiamento dell’economia globale?

A Bruxelles ci siamo confrontati tra policy makers e reti sociali per definire una strategia di indirizzo e di condizionamento dell’economia a partire dai volumi di spesa prodotti dalle istituzioni locali. È una riflessione aperta a livello comunitario dove si sta ridiscutendo il “procurement act”. L’Italia viene vista come un esempio rispetto all’applicazione dei Cam (Criteri Minimi Ambientali) rispetto, ad esempio, alle mense scolastiche, ma c’è ancora molto da fare.

Pensiamo a come nei servizi comunali potremmo applicare la logica della co-progettazione per dare sostegno alla cooperazione sociale. Pensiamo a tutto ciò che acquistano gli enti locali e a come potrebbero indirizzare le imprese se mettessero come condizione vincolante il rispetto dell’ambiente, dei diritti dei lavoratori, delle comunità locali. Si può partire da cose piccole, nel nostro Comune, ad esempio, stiamo sostituendo la macchinetta del caffè con prodotti del commercio equo e solidale, o ancora, stiamo provando a costruire sinergie tra le botteghe del commercio equo, i distretti di economia solidale, le attività della Caritas e le iniziative del Comune. Il punto è questo: l’economia non è neutra, e come indirizzarla dipende non solo dai consumatori, ma anche dai rappresentanti istituzionali. È un modo nuovo di far vivere le grandi intuizioni del movimento dei movimenti che 25 anni fa a Genova chiese a gran voce un altro mondo possibile.

Questo sguardo ampio sull’Europa non rischia di togliere energie al lavoro e alla gestione quotidiana dei problemi che riguardano i suoi cittadini nell’immediato?