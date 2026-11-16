Alessandro D’Avenia torna a Bergamo per Odissea Terra

Martedì 17 novembre, alle 18, lo scrittore sarà protagonista a gres art 671 dell’ultimo appuntamento del ciclo “Visionari”, dedicato al futuro dei territori, tra turismo, identità e sostenibilità. Con lui Michil Costa, Miriam Allena e Valentina Iorio

Bergamo. Alessandro D’Avenia torna a Bergamo per un nuovo appuntamento di Odissea Terra, il progetto promosso da Fondazione Pesenti Ets insieme a Fondazione Corriere della Sera, con il sostegno di Italmobiliare. Dopo il successo degli incontri dello scorso anno, che hanno riscosso un grande apprezzamento, registrando sempre il tutto esaurito, lo scrittore ritrova il pubblico bergamasco per l’evento conclusivo della seconda edizione del progetto, intitolata Visionari. L’incontro, che si terrà martedì 17 novembre alle ore 18 a gres art 671, sarà dedicato al tema “Abitare il futuro. I territori tra turismo, identità e sostenibilità” e vedrà la partecipazione di Michil Costa, albergatore, ambientalista e Presidente della Maratona dles Dolomites, e Miriam Allena, Professoressa associata di Diritto amministrativo all’Università Bocconi. La moderazione sarà affidata a Valentina Iorio, giornalista del Corriere della Sera.

Attraverso incontri pubblici e una serie di podcast, il progetto Odissea Terra promuove il confronto sui temi della sostenibilità ambientale, sociale e culturale, coinvolgendo personalità del mondo della cultura, della scienza, dell’impresa e della società civile. Giunto alla seconda edizione, il progetto quest’anno è stato dedicato al tema dei “Visionari”, intesi come personalità, leader e interpreti del presente capaci di guardare oltre l’orizzonte immediato, leggere le contraddizioni del nostro tempo e trasformare intuizioni e responsabilità in possibilità concrete di cambiamento. Non figure astratte o lontane dalla realtà, ma persone dotate di visione e concretezza, che sanno rendere visibile ciò che ancora non lo è e di indicare direzioni possibili quando il presente appare incerto, trasformando idee in percorsi, sogni in strategie, valori in risultati misurabili.

Dopo aver esplorato nei precedenti convegni la sostenibilità nella cura, il valore della parità come motore di progresso e la responsabilità delle scelte economiche e produttive nel mondo della moda, l’incontro conclusivo di domani a Bergamo mette al centro il rapporto tra sviluppo, ambiente e comunità locali.

Attraverso esempi concreti e dati di contesto, l’evento “Abitare il futuro. I territori tra turismo, identità e sostenibilità” proverà a mettere in luce sfide, contraddizioni e opportunità della sostenibilità, rileggendo l’intero percorso di Visionari alla luce di una domanda condivisa: quali condizioni permettono alle idee di mettere radici e di generare valore nel tempo, per le persone e per le comunità?

Presenza centrale di Odissea Terra fin dalla sua nascita, D’Avenia accompagna ogni appuntamento con un proemio, una riflessione che intreccia letteratura, filosofia e attualità, offrendo al pubblico una chiave di lettura dei temi affrontati nel corso della serata. Un contributo che rappresenta uno degli elementi distintivi del progetto, nato per stimolare una riflessione condivisa sulle grandi sfide della sostenibilità ambientale, sociale e culturale.

Il ritorno di D’Avenia a Bergamo arriva a pochi giorni dall’uscita del suo nuovo romanzo, Dove finiscono gli anni, pubblicato da Mondadori il 3 novembre. Un libro che, attraverso la storia di Leone Pardi, un diciassettenne alle prese con il passaggio all’età adulta, affronta il tema del tempo, della crescita e della capacità di non perdere la propria fame di vita. L’appuntamento a Bergamo sarà occasione per ascoltare una voce che, attraverso la letteratura e l’insegnamento, invita da sempre a interrogarsi sul senso delle scelte individuali e collettive.

Tra i protagonisti della serata ci sarà anche Michil Costa, imprenditore e ambientalista altoatesino, che porterà la propria esperienza nel campo del turismo rigenerativo, raccontando come l’attività imprenditoriale possa contribuire alla tutela del territorio, alla valorizzazione delle comunità locali e alla costruzione di nuovi modelli di sviluppo. Costa è anche Presidente della Maratona dles Dolomites, evento internazionale che richiama ciclisti da tutto il mondo, sogno di ogni appassionato che vuole pedalare sulle strade che hanno fatto la storia del ciclismo. Dall’esperienza dell’ospitalità all’impegno nella Maratona dles Dolomites, il suo intervento offrirà esempi concreti di un approccio al turismo che punta a restituire

valore ai luoghi e alle persone che li abitano.