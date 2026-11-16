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Cultura e Spettacolo
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Al cinema in settimana: La storia infinita, 2001 Odissea nello spazio e In un battito

16 novembre 2026 | 07:00
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di Paolo Ghisleni

Paolo Ghisleni

Al cinema in settimana: La storia infinita, 2001 Odissea nello spazio e In un battito
2001 Odissea nello spazio - Foto film Uci

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana

Torna al cinema il film “2001: Odissea nello spazio”. A quasi sessant’anni dalla sua uscita, il capolavoro di Stanley Kubrick fa ritorno sul grande schermo in versione restaurata 4K.

Altro ritorno è costituito da “La storia infinita”, in una nuova versione rimasterizzata: ispirato all’omonimo romanzo dello scrittore tedesco Michael Ende, viene riproposto a 42 anni dal suo debutto.

Arriva nelle sale “In un battito”, il film che racconta i mesi successivi al 1° dicembre 2024, quando, durante Fiorentina-Inter, Edoardo Bove, a 22 anni una delle promesse più brillanti del calcio italiano, si accascia improvvisamente sul terreno di gioco. Il pronto intervento dei soccorsi gli salva la vita, ma quell’episodio interrompe un percorso che sembrava già tracciato e apre una fase completamente nuova della sua esistenza.

In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Se domani non torno”, “Il gatto col cappello”, “Il rumore delle cose nuove”, “Wild Horse Nine”, “Come rapinare una banca”, “Dio ride”, “George Michael: The Faith Tour”, “Godzilla Minus Zero”, “Look Back”, “Mammina”, “Scrooge: Gli spiriti del Natale”, “Shaun Vita da pecora – Operazione Z.U.C.C.A”, “Un tranquillo funerale di famiglia” e “Un weekend artificiale”.

Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana.

LUNEDI’ 16 NOVEMBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo
I film al Cinema Capitol

CINEMA CONCA VERDE  a Bergamo
I film al Cinema Conca Verde

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo
I film al Cinema Teatro del Borgo a Bergamo

AUDITORIUM, CULT! a Bergamo
I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo

LO SCHERMO BIANCO a Bergamo
I film a Lo Schermo Bianco a Bergamo

CINETEATRO LOTTAGONO  a Bergamo
I film al Cineteatro Lottagono a Bergamo

UCI CINEMAS a Orio al Serio
I film all’Uci Cinemas di Orio

CINEMA NOTORIOUS a Curno
I film al Cinema Notorious

CINEMA ARCADIA a Stezzano
I film al Cinema Arcadia di Stezzano

CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia
I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia

SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio
I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio

CINEMA IRIDE-VEGA a Costa Volpino
I film al Cinema Iride-Vega a Costa Volpino

MARTEDI’ 17 NOVEMBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo
I film al Cinema Capitol

CINEMA CONCA VERDE  a Bergamo
I film al Cinema Conca Verde

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo
I film al Cinema Teatro del Borgo

AUDITORIUM, CULT! a Bergamo
I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo

LO SCHERMO BIANCO a Bergamo
I film a Lo Schermo Bianco a Bergamo

UCI CINEMAS a Orio al Serio
I film all’Uci Cinemas di Orio

CINEMA NOTORIOUS a Curno
I film al Cinema Notorious

CINEMA ARCADIA a Stezzano
I film al Cinema Arcadia di Stezzano

CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia
I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia

SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio
I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio

MERCOLEDI’ 18 NOVEMBRE

CAPITOL MULTISALA a Bergamo
I film al Cinema Capitol

CINEMA CONCA VERDE  a Bergamo
I film al Cinema Conca Verde

CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo
I film al Cinema Teatro del Borgo

AUDITORIUM, CULT! a Bergamo
I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo

LO SCHERMO BIANCO a Bergamo
I film a Lo Schermo Bianco a Bergamo

CINETEATRO LOTTAGONO  a Bergamo
I film al Cineteatro Lottagono a Bergamo

UCI CINEMAS a Orio al Serio
I film all’Uci Cinemas di Orio

CINEMA NOTORIOUS a Curno
I film al Cinema Notorious

CINEMA ARCADIA a Stezzano
I film al Cinema Arcadia di Stezzano

CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia
I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia

SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio
I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio

 

2001 Odissea nello spazio – Foto film Uci