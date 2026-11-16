Il cartellone|
Al cinema in settimana: La storia infinita, 2001 Odissea nello spazio e In un battito
Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana
Torna al cinema il film “2001: Odissea nello spazio”. A quasi sessant’anni dalla sua uscita, il capolavoro di Stanley Kubrick fa ritorno sul grande schermo in versione restaurata 4K.
Altro ritorno è costituito da “La storia infinita”, in una nuova versione rimasterizzata: ispirato all’omonimo romanzo dello scrittore tedesco Michael Ende, viene riproposto a 42 anni dal suo debutto.
Arriva nelle sale “In un battito”, il film che racconta i mesi successivi al 1° dicembre 2024, quando, durante Fiorentina-Inter, Edoardo Bove, a 22 anni una delle promesse più brillanti del calcio italiano, si accascia improvvisamente sul terreno di gioco. Il pronto intervento dei soccorsi gli salva la vita, ma quell’episodio interrompe un percorso che sembrava già tracciato e apre una fase completamente nuova della sua esistenza.
In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Se domani non torno”, “Il gatto col cappello”, “Il rumore delle cose nuove”, “Wild Horse Nine”, “Come rapinare una banca”, “Dio ride”, “George Michael: The Faith Tour”, “Godzilla Minus Zero”, “Look Back”, “Mammina”, “Scrooge: Gli spiriti del Natale”, “Shaun Vita da pecora – Operazione Z.U.C.C.A”, “Un tranquillo funerale di famiglia” e “Un weekend artificiale”.
Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana.
LUNEDI’ 16 NOVEMBRE
CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo
I film al Cinema Teatro del Borgo a Bergamo
CINETEATRO LOTTAGONO a Bergamo
I film al Cineteatro Lottagono a Bergamo
CINEMA IRIDE-VEGA a Costa Volpino
I film al Cinema Iride-Vega a Costa Volpino
MARTEDI’ 17 NOVEMBRE
CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo
I film al Cinema Teatro del Borgo
MERCOLEDI’ 18 NOVEMBRE
CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo
I film al Cinema Teatro del Borgo
CINETEATRO LOTTAGONO a Bergamo
I film al Cineteatro Lottagono a Bergamo
2001 Odissea nello spazio – Foto film Uci