Super De Ketelaere: il Belgio travolge e elimina l’Italia dalla Nations League. Krstovic show con il Montenegro: 2 gol e 2 assist

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La squadra di Roberto Mancini crolla a Bruxelles ed è fuori: l’atalantino brilla con due assist. Il montenegrino si scatena anche contro Cipro: 10 centri nelle ultime nove tra club e nazionale.

L’Italia cestina l’obiettivo Nations League crollando al cospetto del Belgio, capace di imporsi con un netto 4-1 in rimonta sugli Azzurri a Bruxelles, chiudendo al secondo posto nel gruppo A alle spalle della Francia e staccando così il pass per i quarti di finale della competizione.

Nulla da fare, dunque, per la squadra di Roberto Mancini, a cui sarebbe bastato un pareggio per accedere alla fase finale: il terzo posto, invece, equivale al capolinea. E pensare che le operazione si erano messe subito in discesa grazie al sigillo in apertura di Francesco Pio Esposito (che nel finale ha anche fallito un calcio di rigore). Un sigillo d’autore tanto bello quanto illusorio, perché da quel momento in campo ci sono stati solamente i Red Devils.

La selezione guidata da Van Bommel ha infatti alzato vertiginosamente i giri del motore andando a segno per tre volte in un fazzoletto di undici minuti: tra il 15′ e il 26′ hanno infatti colpito nell’ordine De Cuyper, Ngoy e Doku. Nella fattispecie, la prima e la terza rete del Belgio sono state ispirate da un sontuoso Charles De Ketelaere, autore di due assist che hanno impreziosito una prestazione di altissimo profilo.

Il classe 2001 è stato un autentico tormento per la retroguardia azzurra, bucata anche nel finale di gara dal milanista Diego Moreira, nella quale ha vissuto una serata complicatissima Giorgio Scalvini, ammonito, e andato ripetutamente in affanno come tutti i compagni di reparto di fronte alle scorribande giallorosse. In corso d’opera ma a situazione già ampiamente compromessa si sono visti anche il bergamasco Issa Doumbia e l’ex atalantino Marco Palestra, a cui Mancini ha concesso uno spiraglio nella seconda frazione di gioco.

Non è stata però solamente la serata di CDK perché in quel di Cipro è andato in scena lo strepitoso show di Nikola Krstovic. L’attaccante nerazzurro, infatti, ha confermato il proprio momento di grandissima forma mettendo lo zampino su tutti e quattro i gol messi a referto dal suo Montenegro. L’ex Lecce ha infatti servito due assist – uno al genoano Osmajic e un altro a Vukotic – prima di mettersi in proprio e griffare la doppietta personale al 67′ e all’83’, dopo il sigillo di tre giorni fa (giovedì 12 novembre) contro la Lettonia. Per il classe 2000, tra Atalanta e nazionale, lo score sale a 10 gol nelle ultime nove partite. Semplicemente incontenibile.

A completare il quadro di serata c’è poi la vittoria della Croazia per 2-1 sulla Repubblica Ceca, con Mario Pasalic che è però rimasto per novanta minuti in panchina. Nella notte di sabato (14 novembre), invece, si registra la gioia del gol, seppur effimera, per Sead Kolasinac: il difensore nerazzurro è infatti andato a segno con la maglia della Bosnia in occasione del match perso per 3-2 contro la Svezia. Novanta minuti con sconfitta annessa anche per Nicola Zalewski: la sua Polonia è stata infatti arresa di misura (2-1) sul campo della Romania.

Ventiquattro ore prima (venerdì 13 novembre) era toccato a Lazar Samardzic, sostituito all’intervallo di Serbia-Germania terminata 3-1 per i tedeschi, e a Eljif Elmas, in campo per 78 minuti nella sconfitta di misura incassata dalla Macedonia del Nord in Scozia. Zero minuti, invece, per Relja Obric con la Slovenia (0-0 contro la Svizzera).