Nubi sparse si alternano a schiarite, la pioggia è lontana

Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata di domenica 15 novembre sulla Bergamasca. Non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1537m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.