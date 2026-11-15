Le previsioni|
Nubi sparse si alternano a schiarite, la pioggia è lontana
Non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1537m
Nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata di domenica 15 novembre sulla Bergamasca. Non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1537m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.
Le previsioni meteo sulla Lombardia ci riservano infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico su basse pianure occidentali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali, Orobie e Alpi Retiche cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sulle basse pianure orientali cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio; sulle Prealpi orientali nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata. Venti molto deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 1900 metri.
Sulla Lombardia domenica nubi in aumento e non esclusa qualche sporadica goccia di pioggia, avamposti di un peggioramento atlantico che si manifesterà con più decisione martedì. Contesto termico più freddo e valori maggiormente in linea con le medie del periodo.
Previsioni a cura di 3BMeteo.