“LYNX LYNX” e “Scented Panther”, Aurelio Di Virgilio e la danza di tracce lasciate dai corpi

A Performatorio le ottime prove dell’autore abruzzese e di Elena Sgarbossa, ipnotici nell’evoluzione di un immaginario animale capace di resistere all’estinzione e di persistere come concetto vitale, nella sovrapposizione di realtà, immaginazione e memoria

Bergamo. “Cosa resta di una presenza quando scompare?”. A questa domanda ha provato a rispondere Aurelio Di Virgilio, nelle sue coreografie “LYNX LYNX” e “Scented Panther”, presentate sabato 14 novembre a Performatorio.

Lavori in cui centrali sono le tracce, elementi di continuità tra un prima e un dopo, tra permanenza e scomparsa, tra realtà ed immaginazione, con l’immaginario animale che si fa tramite nel codificare l’importanza della permanenza di un corpo.

Scomparsa e persistenza che vengono tradotti anche grazie a due figure animali che contengono in sé realtà ed immaginazione. Animali che appaiono e scompaiono, che si mostrano e si nascondono, che rispondono alla biologia prima di farsi altro, lasciando dietro sé le proprie tracce. Tracce che possono scomparire, sia ad un livello ecologico che di immaginario, ma capaci anche di porre continui interrogativi, sia rispetto al mezzo che a ciò che rimane, che resiste, corporeo, anche nell’assenza. L’animale diventa così presenza da inseguire e incarnazione di forza.

Così succede in “LYNX LYNX” (prodotto nell’ambito del programma di residenza Pollinara), che ha visto protagonista lo stesso Aurelio Di Virgilio. Una figura animale, la sua, che prende forma in uno spazio inusuale ma evocativo, uno spazio erboso nella parte retrostante di Performatorio. Uno spazio divenuto parte integrante della performance, in cui le prospettive si moltiplicano, impedendone però una completa comprensione da parte degli sguardi. Il pubblico rimane così in balia dei movimenti della lince appenninica (localmente chiamata “Gatto Cervone”), una presenza al tempo stesso documentata e mitizzata, che oscilla tra dato ecologico e immaginario collettivo. Una figura che dialoga con l’allegoria medievale della pantera profumata (il dato più esplicito della performance), che ben incarna però la metamorfosi, da uomo ad animale, con una lingua lunga in silicone (una protesi scenica creata da Lorenzo Lunghi) a segnare il passaggio. L’animale medievale feroce si mostra tra smorfie e cambi innaturali di prospettiva, solo nei brevi momenti prima di veloci spostamenti. La creatura così, ancora una volta, scompare ad uno sguardo per mostrarsi ad un altro, attraverso una postura che rimane sempre contratta (quasi ad obbligare cambi di prospettiva negli sguardi). Un’esistenza che è tale proprio per la capacità di sottrarsi allo sguardo altrui, un dissolvimento insito nell’istinto animale che non coincide però con i brevi momenti di stasi nella performance. In una sorta di mutazione oscillante, infatti, il gesto coreografico non permette mai la completa assimilazione da uomo ad animale e viceversa, ma ne permette una compenetrazione. In questa oscillazione continua sembra risiedere il senso più profondo della coreografia, un vuoto che, di continuo, rivive, opponendo, alla dissolvenza, una presenza vibrante.

La lince appenninica ha lasciato poi spazio a “Scented Panther”, l’allegoria medievale della “pantera profumata”, messa in scena, in interno, da Elena Sgarbossa. Una coreografia ipnotica e magnetica, sempre ideata da Aurelio Di Virgilio, che ha visto la danzatrice richiamarsi alla presenza dell’animale medievale, una creatura feroce e seducente, capace di emanare un profumo irresistibile, una forza attrattiva che non si concede mai del tutto. In jeans e maglia rossa, Elena Sgarbossa sembra muoversi attraverso brevi impulsi che ne attraversano il corpo, che ne segnano una mutazione lenta verso una sorta di ferinità originaria, di creatura perturbante, abitante di una fiaba nera. Un corpo potente che si nasconde allo sguardo umano, lasciando però continue tracce e continui stimoli in direzione del pubblico. Un corpo che si muove lentamente, manifestandosi principalmente con il gesto ritmato delle unghie (“ferine” anch’esse) che battono il tempo sulla scena: richiamo di quella che diventa una guida perturbante, segnata dal profumo e dalla lingua prostetica. Dettagli che appaiono e scompaiono, che accennano ad una presenza prima di dissolversi. Sgarbossa esplicita la propria traccia, una linea di farina bianca già presente sulla scena, con la quale poi si sporca, ne altera la presenza, in una relazione quasi epidermica. La striscia di farina viene poi intaccata e diventa profumo, a modificare ulteriormente l’espressività dell’attrice, spesso rivolta direttamente al pubblico. La traccia cambia consistenza, ma rimane come memoria, come persistenza del corpo, pur in un nuovo stato. Una metamorfosi segnata anche dalle musiche di Agnese Menguzzato, che spaziano da lontani rumori ambientali al rock. La persistenza del corpo si confronta così con i diversi riferimenti (anche spaziali) del sonoro, anche queste “tracce” di esistenza.