Lo chef bergamasco David Fiordigiglio protagonista di uno dei talk più visti negli Stati Uniti

Insieme allo chef Simone Falsaperla, con cui condivide tanti progetti e collaborazioni, ha preso parte a “The View” su ABC per la puntata speciale dedicata al compleanno dell’attrice Whoopi Goldberg

Nuova prestigiosa esperienza internazionale per lo chef bergamasco David Fiordigiglio e per lo chef catanese Simone Falsaperla, legati da diversi progetti e collaborazioni che stanno portando avanti assieme con successo. I due talentuosi chef hanno preso parte a “The View”, il popolare talk show televisivo statunitense in onda sul canale ABC.

La partecipazione al programma è scaturita da una serata che si è tenuta la scorsa estate a La Chiusa Country House, a Noto, in Sicilia, dove David Fiordigiglio e Simone Falsaperla hanno curato una cena privata per la celebre attrice Whoopi Goldberg, che li ha invitati personalmente a New York per i festeggiamenti del proprio compleanno. La puntata del programma andata in onda giovedì 12 novembre, anticipando di un giorno la data effettiva (che cade il 13 novembre, ndr) è stata, infatti, dedicata alla festa per i 71 anni di questa attrice molto amata.

Le preparazioni che sono state proposte all’evento siciliano l’hanno conquistata: in modo particolare, tra i piatti serviti sono stati apprezzatissimi gli spaghetti allo Scarpariello, diventati il simbolo di quell’incontro. Oltre all’ottimo cibo, a rendere speciale la serata è stato il rapporto nato a tavola: Goldberg ha fatto domande, si è interessata ai loro percorsi e ha voluto conoscere le storie dietro la loro cucina.

La sorpresa è arrivata il giorno successivo. Il manager dell’attrice li ha contattati spiegando che aveva continuato a parlare di loro e desiderava invitarli a New York per il suo compleanno. Ha chiesto se avessero voluto partecipare e la risposta è stata subito affermativa: è cominciata, così, l’organizzazione del viaggio verso gli States che li ha portati anche negli studi della televisione americana.

David Fiordigiglio, già protagonista in tv con il programma “Oggi cucino con lo chef” su Food Network, è un volto di “È sempre mezzogiorno”, la trasmissione condotta da Antonella Clerici su Rai1.

Il suo percorso professionale comprende esperienze nelle cucine di ristoranti stellati Michelin in Italia e in Spagna. Questa formazione gli ha permesso di sviluppare uno stile personale, nel quale la tecnica incontra la memoria della cucina di famiglia. Per lui, lo Scarpariello custodisce un legame personale: i ricordi d’infanzia e la cucina dei nonni Pietro e Carmela. Pomodoro, basilico e formaggio raccontano le sue origini e un’idea di convivialità che accompagna anche il lavoro condiviso con Simone Falsaperla.

Simone Falsaperla ha maturato la propria formazione nelle cucine di importanti ristoranti stellati Michelin tra Italia e Spagna.