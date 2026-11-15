Rugby|
L’Ifd Bergamo non ingrana, a Ospitaletto arriva la sconfitta per 34-13
Brixia batte i giallorossi, falcidiati dagli infortuni. Coach Schipani: “Troppo prevedibili”. Quarto ko stagionale
Bergamo. Domenica sfortunata per l’Italian Floor Design Rugby Bergamo 1950, letteralmente falcidiata da una raffica di infortuni prima e durante la partita e sconfitta nella quinta giornata di serie A sul campo di Ospitaletto dai padroni di casa del Brixia Rugby per 34-13. Prestazione dei giallorossi bergamaschi condizionata dalle assenze e dagli infortuni: già priva del suo pilone australiano Jack Cesare, ha perso nel riscaldamento Michele Gaffuri e nei primi trenta minuti di gioco prima il nuovo innesto Efisio Cocca, al suo debutto stagionale, e a seguire il mediano Niccolò Ambrosioni, costringendo lo staff a ridisegnare più volte lo schieramento e le tattiche di gioco.
Quarta sconfitta consecutiva per l’Italian Floor Design Rugby Bergamo dopo quella a Lecco alla seconda giornata per 28-23, quella casalinga per 15-17 contro Rovato, nella terza, e quella di domenica scorsa a Viadana per 28-22: per la prima volta in questo campionato di A la squadra bergamasca torna a casa senza aver conquistato nemmeno un punto, restando ferma a otto in classifica.
“In giornate come questa è giusto fare i complimenti agli avversari per il livello di preparazione e per la precisione con cui hanno portato in campo il loro piano – è l’analisi dell’head coach dell’Ifd Rugby Bergamo, Roberto Schipani – Da parte nostra dobbiamo assumerci la responsabilità degli errori commessi. Siamo stati prevedibili e abbiamo fatto fatica a cambiare le nostre scelte quando la loro pressione ci ha tolto tempo e spazio. Abbiamo raggiunto troppo raramente i loro 22 e, quando ci siamo arrivati, ci è mancata la capacità di affondare il colpo. È lì che dobbiamo crescere, nella qualità delle scelte sotto pressione e nella capacità di trasformare un ingresso nei 22 in punti. Il 34-13 premia un Brixia che ha preparato la partita nei minimi dettagli. Si è visto soprattutto nell’uno contro uno, dove ci hanno messo in difficoltà con continuità”.
“La prossima giornata ci aspetta un’altra prova impegnativa, in casa contro la capolista Rugby Milano. In settimana lavoreremo su quello che dipende da noi, a partire dalla capacità di reggere l’uno contro uno e di trovare soluzioni diverse quando l’avversario ci toglie quelle che avevamo preparato”.