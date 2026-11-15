L’Ifd Bergamo non ingrana, a Ospitaletto arriva la sconfitta per 34-13

Bergamo. Domenica sfortunata per l’ Italian Floor Design Rugby Bergamo 1950 , letteralmente falcidiata da una raffica di infortuni prima e durante la partita e sconfitta nella quinta giornata di serie A sul campo di Ospitaletto dai padroni di casa del Brixia Rugby per 34-13. Prestazione dei giallorossi bergamaschi condizionata dalle assenze e dagli infortuni: già priva del suo pilone australiano Jack Cesare, ha perso nel riscaldamento Michele Gaffuri e nei primi trenta minuti di gioco prima il nuovo innesto Efisio Cocca, al suo debutto stagionale, e a seguire il mediano Niccolò Ambrosioni, costringendo lo staff a ridisegnare più volte lo schieramento e le tattiche di gioco.

“In giornate come questa è giusto fare i complimenti agli avversari per il livello di preparazione e per la precisione con cui hanno portato in campo il loro piano – è l’analisi dell’head coach dell’Ifd Rugby Bergamo, Roberto Schipani – Da parte nostra dobbiamo assumerci la responsabilità degli errori commessi. Siamo stati prevedibili e abbiamo fatto fatica a cambiare le nostre scelte quando la loro pressione ci ha tolto tempo e spazio. Abbiamo raggiunto troppo raramente i loro 22 e, quando ci siamo arrivati, ci è mancata la capacità di affondare il colpo. È lì che dobbiamo crescere, nella qualità delle scelte sotto pressione e nella capacità di trasformare un ingresso nei 22 in punti. Il 34-13 premia un Brixia che ha preparato la partita nei minimi dettagli. Si è visto soprattutto nell’uno contro uno, dove ci hanno messo in difficoltà con continuità”.