“L’essere amato”, le difficoltà dei rapporti familiari attraverso le potenzialità del cinema

L’acclamato regista Esteban Martìnez è una leggenda sia per i suoi film che per il suo passato segnato da violenza ed eccessi. Per il suo nuovo progetto, offre alla figlia Emilia un ruolo con il pretesto di aiutarla a rilanciare la sua carriera di attrice. La convivenza sul set rafforzerà il loro legame, ma riaprirà ferite mai rimarginate

Titolo: L’essere amato

Titolo originale: El ser querido

Regia: Rodrigo Sorogoyen

Paese di produzione / anno / durata: Spagna / 2026 / 135 min.

Sceneggiatura: Isabel Pena, Rodrigo Sorogoyen

Fotografia: Alex De Pablo

Montaggio: Alberto Del Campo

Musica: Oliver Arson

Cast: Javier Bardem, Victoria Luengo, Raúl Arévalo, Marina Foïs, Melina Matthews, Malena Villa

Produzione: Caballo Films, Movistar Plus+, Le Pacte

Distribuzione: Movies Inspired

Programmazione: Lo schermo bianco (Lab80) Bergamo, Treviglio Anteo spazioCinema

Un cinema che riflette su sé stesso, sul proprio ruolo nel narrare le emozioni e nel farsi politico nel moltiplicare scientemente i propri punti di vista sul mondo. Caratteristiche che emergono da “L’essere amato”, il nuovo film di Rodrigo Sorogoyen, al cinema dal 12 novembre.

Il regista spagnolo torna al confronto verbale che indaga il passato emergendo dal conflitto, attraverso tensione e complessità psicologica, affidandosi all’intenso incontro tra Javier Bardem e Victoria Luengo.

Al centro della narrazione c’è l’incontro-scontro tra Esteban Martínez (uno straordinario Bardem), un regista tanto carismatico e geniale quanto egoista, narcisista e fragile, segnato da un passato di violenza ed eccessi, e sua figlia Emilia (Luengo), trincerata dietro una naturale e comprensibile diffidenza dopo tredici anni di assenza del padre. Esteban propone alla figlia un ruolo nel suo nuovo film, con il pretesto di aiutarla a rilanciare la sua carriera di attrice. Un confronto amplificato con l’approdo in Spagna, in un suggestivo e arido ritiro a Fuerteventura, per le riprese del nuovo film ambientato nel Sahara durante la colonizzazione spagnola degli anni Trenta.

Un incontro forzato dal quale nasce un’opera stratificata, in cui il set cinematografico diventa il palcoscenico ideale per riannodare (o spezzare definitivamente) i fili di un rapporto segnato da tradimenti, abbandoni e rancori sopiti, dove gratitudine e distacco emotivo appaiono impossibili da separare, tra un legame rinforzato dall’aiuto del padre, ma segnato, allo stesso tempo, da ferite riaperte.

Sorogoyen riconferma la sua straordinaria abilità nel far emergere il potere dalla parola e dal confronto verbale, sulla scia di “As bestas”, ma qui sposta l’asse espressivo, soffermandosi sui volti, attraverso primi piani asfissianti. Inquadrature che mescolano tensione e rabbia, di nuovo capaci di interrogare il passato e di cogliere la verità “come Liv Ullmann” e, di riflesso, Bergman.

La forza del film risiede anche nella sua natura di complessa metafora stratificata. Il rapporto di dominio che il padre vorrebbe esercitare sulla figlia si specchia in quello del regista sul proprio cast e, per traslazione storica, nel colonialismo di un popolo su un altro. Il cinema si fa così metacinema, evocando echi di “Effetto notte”. Non manca inoltre, sullo sfondo, una lucida riflessione sui mutamenti recenti dell’industria audiovisiva: il confronto tra la rigidità dei protocolli contemporanei (tra politicamente corretto e nuove norme) e la figura anacronistica, dispotica e tracotante dell’autore vecchio stampo che, proprio attraverso la sua tirannia creativa, riesce a estrarre il meglio dai suoi attori.

Un metacinema che è, come spesso accade, rinnovato omaggio alla settima arte, qui composto anche dal punto di vista formale da un’eterogeneità tecnica ed espressiva non rivoluzionaria, ma efficace: i passaggi fluidi tra colore e bianco e nero si affiancano alla commistione di formati diversi (dal Cinemascope al 16:9, fino al 4:3) e supporti differenti (pellicola e digitale). Una frammentazione visiva, però, mai fine a sé stessa: le potenzialità espressive del mezzo cinematografico si accompagnano, infatti, ad una riflessione efficace sulla confusione e l’incapacità dei protagonisti di far coincidere i rispettivi piani narrativi.

Già dalla splendida sequenza iniziale tra i due protagonisti, regia e sceneggiatura dimostrano una fluidità rara nell intercettare la realtà: un incontro al ristorante teso e claustrofobico, dominato da campi-controcampi e inquadrature strette, quasi ad invadere l’uno il campo dell’altro. Da segnalare anche un’altra memorabile scena, per regia, sceneggiatura e recitazione, che vede il regista sfuriare verso i suoi attori che non riescono a rimanere seri durante una scena seduti ad un tavolo. Una splendida prova attoriale e registica, un vero e proprio saggio di cinema, in cui Sorogoyen si dimostra un vero e proprio maestro.