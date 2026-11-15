Legnano scappa subito, la Tav non la riprende: Treviglio perde il derby in trasferta

Biancoverdi poco precisi da tre e ai liberi: i padroni di casa vincono e agganciano a 10 punti

La TAV Treviglio non riesce a tenere la scia di Legnano che si impone sul proprio parquet nel derby d’andata. La poca precisione dall’arco (6/23) e l’insufficiente percentuale nei liberi (55%) condanna i biancoverdi, ai quali sono pesate anche alcune perse in momenti clou: 76-63 il finale.

Alla palla a due il quintetto di Cardelli torna a essere quello tradizionale con Mazzucchelli, Buttiglione, Cemmi, Agostini e Muratović. Piazza per i biancorossi parte con Oboe, Scarponi, Scali, Stepanovic e Dolezaj. Scali infiamma subito la contesa (7-1), ma i biancoverdi si affidano a sei punti di Muratović per rientrare: 7-6 (4′). Lo sloveno però concede un 2+1 a Stepanovic e Legnano doppia Treviglio: 12-6. La staffetta sotto canestro con Borra è efficace (14-12) prima del 16-12 della prima sirena firmato da Beretta.

L’avvio di seconda frazione con Cemmi da sotto e Dore da tre (dopo lo 0/6 dei primi 10′) costringe Piazza al time-out: 16-17 (11′). Scali riporta avanti i Knights, Cemmi e Borra (entrambi 1/2 dalla linea), tengono la TAV in scia: 20-19 al 13′. Beretta colpisce da tre da rimbalzo offensivo, Stepanovic lo imita e i biancoverdi sembrano in affanno (27-21), ma Dore infila due triple in un amen e impatta a quota 27 a metà frazione. I padroni di casa armano la mano dello sloveno Dolezaj che mette 8 punti consecutivi: 35-27 (17′). Muratović e Borra cercano di alimentare l’attacco ospite, ma la tripla di Mastroianni sulla sirena manda Treviglio per la prima volta in doppia cifra di ritardo: 45-34.

Dopo l’intervallo, Legnano cerca di dare l’impronta decisiva al match, con la schiacciata di Stepanovic e i liberi di Dolezaj: al 23′ è 52-35. L’ex Agostini si sblocca dall’arco, Mazzucchelli e Reati vanno a ruota, poi Borra converte un 2+1 che riporta la TAV a -8: 57-49 (28′). Le palle perse sono però molto dolorose e la percentuale ai liberi non aiuta il completo recupero. Ne approfittano nuovamente gli uomini di Piazza che chiudono la terza frazione con un nuovo allungo: 64-50.

La sfida è tutta slovena ma se Muratović per Treviglio colpisce da due, Dolezaj per Legnano mette una tripla siderale: 67-52 (33′). Le variuazioni sul tema di Cardelli producono un ulteriore sforzo per provare a mettere in discussione la partita. Buttiglione ne mette 4 consecutivi, Reati prima da sotto, poi dall’arco, quindi Cemmi con caparbietà: al 38′ è 71-63. Con Legnano in difficoltà di circolazione sulla successiva azione arriva un tecnico che Oboe converte. Saranno dalla lunetta anche i restanti punti del match della SAE, che chiude 76-63.

La battuta d’arresto nel derby vede la TAV raggiunta da Legnano anche in graduatoria, a quota 10 punti. Il prossimo appuntamento di campionato per la formazione di Cardelli è in programma sabato 21 novembre, alle 20:30. al PalaFacchetti BCC Carate e Treviglo Arena arriva Fiorenzuola.

SAE Scientifica Soevis Legnano-TAV Treviglio 76-63 (16-12, 29-22; 18-16, 11-13)

SAE Scientifica Soevis: Oboe 9, Scarponi, Scali 20, Stepanovic 13, Dolezaj 15; Lisoni, Mastroianni 9, Beretta 5, Quinti, Giannone 5; Nebuloni ne, Oldrini ne. All. Piazza.

TAV: Mazzucchelli 8, Buttiglione 4, Cemmi 7, Agostini 3, Muratović 15; Pollini, Reati 7, Borra 10, Dore 9; Carparelli ne, Pagnoncelli ne, Odiphri ne. All. Cardelli.