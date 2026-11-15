L’America dopo Obama, le verità di Jill Lepore e il bivio dei Democratici verso il 2028

In questi giorni successivi alle Midterms 2026, che hanno registrato un grande successo dei Democratici, in tanti parlano dell’America del dopo Trump. Sul fronte democratico, quest’ultima campagna elettorale ha visto una presenza molto forte di Barack Obama a sostegno dei diversi candidati, presi sotto la sua ala protettiva in modo trasversale, indipendentemente dal loro specifico profilo e dal loro posizionamento all’interno del partito. Al punto che, guardando alla prossima grande scadenza presidenziale, si apre anche il tema di un’America del dopo Obama. Per capire dove sta andando il Partito Democratico americano all’indomani delle elezioni di metà mandato del 2026 — e chi potrebbe guidarlo nella corsa presidenziale del 2028 — c’è una bussola intellettuale particolarmente efficace: l’opera della storica di Harvard e saggista del New Yorker Jill Lepore.

Nel suo monumentale Queste verità. Una storia degli Stati Uniti e nel saggio This America, Lepore ha raccontato la democrazia americana come un grande esperimento fondato sull’«empirismo democratico»: l’idea illuministica che una nazione possa governarsi attraverso i fatti verificabili, il ragionamento pubblico e la fiducia nelle istituzioni condivise. Una tradizione liberal-riformista che, nella storia contemporanea, ha trovato due punti di riferimento emblematici in John F. Kennedy e Barack Obama, pur con delle contraddizioni. Dal patriottismo civico di Obama alla frattura digitale Nelle pagine di Lepore, la presidenza di Barack Obama rappresenta il culmine del “patriottismo civico e costituzionale”: l’idea degli Stati Uniti come una nazione inclusiva, tenuta insieme non dall’appartenenza etnica o culturale, ma dall’adesione agli stessi principi universali.

Eppure, proprio durante gli anni di Obama, quel modello è entrato in crisi. Secondo Lepore, il passaggio dall’era Obama al populismo contemporaneo non è stato un incidente improvviso, ma il risultato di due forze convergenti: da un lato la rivoluzione dei social media e degli algoritmi — le cui radici la storica rintraccia già nelle prime simulazioni elettorali dell’era Kennedy — che ha frammentato la sfera pubblica premiando l’indignazione rispetto ai fatti; dall’altro l’ascesa simmetrica di due politiche identitarie opposte. Lepore mette infatti sullo stesso piano il nazionalismo escludente della destra e il multiculturalismo radicale di una parte della sinistra, accusando il Partito Democratico di aver spesso sostituito una visione nazionale unitaria con una «altalena» di rivendicazioni per gruppi, perdendo contatto con la classe lavoratrice e con il linguaggio dei cittadini comuni. Il paradosso dei radicali nelle istituzioni In questo scenario, il partito si trova oggi stretto tra due anime. Da un lato c’è la spinta dei movimenti progressisti e dei Democratic Socialists of America, usciti rafforzati anche dalle midterm del 2026.

Osservando la parabola decennale di figure come Alexandria Ocasio-Cortez— passata dalla protesta anti-sistema al padronanza delle regole parlamentari al Congresso — Lepore legge un fenomeno ricorrente nella storia statunitense: l’istituzionalizzazione del dissenso. Il sistema costituzionale americano tende a integrare i movimenti radicali, rendendoli più efficaci sul piano legislativo ma mettendo alla prova la loro identità originaria, non tanto nei temi da loro affrontati sempre con maggiore efficacia politica, quanto nell’immaginario di chi li aveva sostenuti fin dall’inizio. Dall’altro lato c’è l’area riformista e istituzionale, che più si avvicina all’ideale civico difeso da Lepore: politici capaci di parlare con chiarezza, di difendere le regole democratiche e di ricucire le fratture territoriali senza cedere agli slogan. Non è un caso che la storica abbia dialogato pubblicamente ad Harvard con Pete Buttigieg, elogiandone la capacità di articolare una “politica dell’appartenenza” — l’idea cioè di superare le divisioni identitarie costruendo una comunità civica inclusiva, in cui ogni cittadino possa sentirsi parte della stessa storia nazionale — o che guardi con interesse a costituzionalisti come Jamie Raskin.

I possibili ticket per il 2028: quattro modelli a confronto Senza un presidente uscente né un favorito assoluto, la corsa democratica verso il 2028 si gioca proprio sull’equilibrio tra queste diverse culture politiche, in cui emerge il ruolo rilevante che nella politica Usa assume anche la figura del vicepresidente. Analizzando le ipotesi più accreditate dagli osservatori statunitensi, emergono quattro possibili formule per il ticket presidenziale, da esaminare non come ipotesi già sul campo ma per capire quali potenziali scenari si potranno configurare:

• la sintesi ideale del «patriottismo civico»: Pete Buttigieg e Raphael Warnock. Se si applicassero le categorie storiche di Jill Lepore, sarebbe questa la coppia più coerente. Unirebbe il riformismo razionale e istituzionale del Midwest (Buttigieg) alla tradizione morale e redentiva dei diritti civili del Sud (Warnock, pastore della chiesa di Martin Luther King ad Atlanta). Un ticket pensato per parlare agli elettori indipendenti e ricomporre la frattura tra città e provincia, pur dovendo affrontare lo scetticismo di una parte della classe operaia e della sinistra più radicale;

• l’alleanza tra generazione e movimento: Jon Ossoff e Alexandria Ocasio-Cortez (o Buttigieg–Ocasio-Cortez). È la formula della «grande tenda» che prova a saldare l’ala moderata con l’entusiasmo dei giovani e della base progressista. Sul piano tattico eviterebbe spaccature a sinistra, ma esporrebbe il ticket agli attacchi repubblicani negli stati in bilico del Midwest, dove l’etichetta socialista resta un freno per gli elettori moderati;

• il pragmatismo degli Swing States: Josh Shapiro e Gretchen Whitmer. È l’opzione privilegiata da chi ritiene che, dopo le midterm del 2026, gli elettori cerchino governatori concreti e risultati amministrativi più che figure nazionali divisive. Garantirebbe massima competitività nella Rust Belt (Pennsylvania e Michigan), correndo però il rischio di non mobilitare a sufficienza l’elettorato progressista;

• l’asse mediatico o la continuità: Gavin Newsom o Kamala Harris. Accanto al ricambio generazionale restano in campo profili ad altissima notorietà nazionale, come il governatore della California Gavin Newsom (magari affiancato da un governatore moderato di uno stato conservatore come Andy Beshear del Kentucky) o l’ex vicepresidente Kamala Harris insieme a figure del Sud-Ovest come il senatore Mark Kelly.

La sfida decisiva: ricostruire una verità condivisa Qualunque sia la formula che verrà adottata e la coppia che uscirà dalle primarie del 2028, la lezione di Jill Lepore indica che la partita non si vincerà soltanto sommando identità o aree geografiche. Per tornare pienamente attrattivi e competitivi nelle prossime presidenziali, i Democratici dovranno rispondere alla crisi di fondo della democrazia americana: ricostruire un racconto nazionale inclusivo, basato su fatti verificabili e su bisogni materiali concreti, capace di convincere i cittadini che le istituzioni non appartengono a una fazione ma all’intero paese, che rappresentano e di cui incarnano valori e ideali.