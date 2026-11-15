I talenti, la fiducia e la gioia

Dal Vangelo secondo Matteo (25, 14-30)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: “Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo le capacità di ciascuno; poi partì. Subito colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli, e ne guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone.

Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro.

Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo: “Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque”. “Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone”.

Si presentò poi colui che aveva ricevuto due talenti e disse: “Signore, mi hai consegnato due talenti; ecco, ne ho guadagnati altri due”. “Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone”.

Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: “Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sotto terra: ecco ciò che è tuo”.

Il padrone gli rispose: “Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso; avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l’interesse. Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. Perché a chiunque ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti””.

Il commento

Un uomo molto ricco, prima di partire, affida ai suoi servi tutti i suoi beni. Non trattiene nulla per sé, neppure una parte che potrebbe servirgli per le evenienze, con quel pensiero che spesso abbiamo anche noi: “Non si sa mai cosa può succedere”.

E ciascuno riceve le sue ricchezze secondo le proprie capacità.

È un grande atto di fiducia.

Bellissimo che si parta anche oggi da qui: Dio ci guarda e si fida di noi, affidandoci il suo tesoro, i “valori” che possiede.

E ancora torniamo a dirci una cosa fondamentale, che sta proprio al fondamento della nostra vita: non siamo noi all’origine di tutto quello che siamo, delle nostre capacità, delle persone che abbiamo incontrato, delle possibilità che ci sono state offerte.

Tutto quello che facciamo o possiamo fare è preceduto da un atto di fiducia che si fa dono; la vita stessa, prima di essere qualcosa che dobbiamo costruire nel bene con il nostro impegno e le nostre forze, è qualcosa che abbiamo ricevuto e che siamo chiamati a “moltiplicare di vita”.

Ci ritorno spesso e con forza perché mi accorgo che, tante volte, finiamo per soffermarci molto su quello che ci manca, su quello che non siamo riusciti a realizzare, sulle capacità che pensiamo di non avere, e facciamo tanta fatica a riconoscere quanto abbiamo già ricevuto e come il desiderio di pienezza della nostra vita parta proprio da lì.

Importantissimo! La parabola ci invita a guardare la nostra vita non anzitutto a partire da qualcosa che ci manca, ma come qualcosa di grande e prezioso che ci è stato affidato.

E attenzione, perché quando Gesù parla di talenti non sta semplicemente parlando delle nostre qualità personali, dell’intelligenza, della capacità di fare bene qualcosa, delle nostre attitudini o delle nostre competenze.

Il talento rappresenta anzitutto il bene, la cura, l’amore che Dio e gli altri hanno per noi; il dono dell’amore che siamo chiamati a far crescere e a restituire attraverso l’amore verso gli altri. Ricordate il Vangelo ascoltato qualche giorno fa: “Ama Dio e ama il prossimo”.

In altre parole, il talento-dono più grande che abbiamo ricevuto è sapere di essere amati e avere la possibilità di amare a nostra volta.

E questo cambia parecchio il modo di leggere la parabola, perché non si tratta di dimostrare quanto siamo bravi, di fare qualcosa di straordinario o di raggiungere risultati particolari, ma di permettere all’amore ricevuto di diventare amore donato.

E qui entra in gioco il terzo servo, quello che ha ricevuto un solo talento e decide di nasconderlo sotto terra.

La motivazione che dà ci interroga nel profondo e ci porta dentro un’esperienza che tanti vivono come qualcosa che travolge, smarrisce e toglie lucidità. Dice: “Ho avuto paura”.

Non ha perso il talento, non lo ha sprecato, non lo ha utilizzato male; lo ha semplicemente nascosto, perché aveva paura di poterlo perdere.

Ecco, questo è uno dei rischi più grandi anche per la nostra vita: non tanto fare qualche errore, non riuscire sempre in quello che ci siamo proposti, ma lasciare che la paura ci impedisca di vivere, di metterci in gioco, di provare a costruire qualcosa di bello.

Quante volte succede anche a noi, alle nostre comunità, alle nostre associazioni e istituzioni! Quante volte, parlando anche con i nostri e le nostre giovani, saltano fuori queste cose.

Per paura che le cose non vadano bene e di essere feriti, rinunciamo a costruire relazioni profonde; per paura di sbagliare, spesso stiamo fermi e non prendiamo iniziative.

Per paura di non essere all’altezza, lasciamo che siano sempre gli altri a fare il primo passo o, peggio ancora, a decidere al nostro posto.

Per paura di essere giudicati, che ci facciano dei problemi, che ci siano possibili conseguenze o scontri, evitiamo di esprimere quello che pensiamo e permettiamo anche delle ingiustizie, senza dire o fare quello che ci sembra più giusto.

E così, magari senza accorgercene, tentando di mettere al sicuro la nostra vita, nello stesso tempo la stiamo impoverendo e limitando, soffocandone le potenzialità.

Una vita nella quale non si rischia mai niente, nella quale non ci si lascia coinvolgere da nessuno, nella quale si cerca soltanto di non sbagliare, alla fine diventa una vita che non porta frutto, una vita che non aggiunge vita alla vita.

Ma c’è un altro particolare che non dobbiamo trascurare: la paura del terzo servo nasce da un’immagine sbagliata del padrone.

Lui lo descrive come un uomo duro, esigente, uno che pretende molto e che raccoglie dove non ha seminato.

E qui c’è da pensare alla nostra fede.

Se pensiamo a Dio come a qualcuno che ci controlla, che aspetta soltanto i nostri errori, che misura continuamente quanto siamo stati bravi e quanto siamo stati capaci di fare, è inevitabile che anche il nostro rapporto con Lui diventi un rapporto fatto di paura.

Cercheremo di non sbagliare, di rispettare qualche regola, di non fare cose troppo rischiose, ma difficilmente riusciremo a vivere con Lui una relazione di fiducia e di bene vero e, quindi, a vivere davvero la relazione.

Gesù ci racconta un altro volto di Dio: quello di un Padre che si fida dei suoi figli, che consegna loro la vita e li rende responsabili, che non vuole persone impaurite e sottomesse, ma uomini e donne capaci di amare liberamente e, appunto, di aggiungere vita alla vita.

Per questo è importante che la nostra fede non diventi mai una specie di assicurazione contro gli errori, o un contenitore dentro al quale stare per sentirsi al sicuro, ma piuttosto una possibilità di vivere con maggiore libertà, fiducia, generosità e coraggio.

Agli altri due servi viene detto: “Bene, servo buono e fedele, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone”.

E non c’è una classifica di chi è stato più bravo dell’altro, ma il Signore riconosce la fedeltà di entrambi.

Ecco, il Vangelo non ci chiede di diventare qualcun altro, di raggiungere risultati che appartengono ad altri, di vivere continuamente confrontandoci con quello che fanno gli altri.

Ci chiede di essere fedeli a quello che abbiamo ricevuto, di mettere a disposizione quello che siamo, di non sottrarci alla responsabilità di far crescere la vita là dove ci troviamo, di avere il coraggio di vivere fino in fondo le possibilità, le sfide, le bellezze e le grandi questioni, anche complesse, della nostra vita e del nostro mondo, facendo con onestà tutto quello che possiamo e la nostra parte.

Il pensiero si allarga e capiamo che far crescere i talenti a noi affidati ha a che fare con tutti quei gesti, piccoli e grandi, che fanno crescere l’umanità delle persone e rendono più bella e più giusta la vita di tutti.

Forse la frase più bella di tutta la parabola è proprio quella con cui il padrone accoglie i suoi servi: “Prendi parte alla gioia del tuo padrone”.

Non ci viene chiesto semplicemente di restituire qualcosa a Dio, ma di entrare nella sua gioia, una gioia che comincia già adesso, ogni volta che smettiamo di avere paura e decidiamo di mettere la nostra vita a servizio dell’amore e della vita buona di tutti.

Perché il dono ricevuto non è fatto per essere conservato sotto terra, ma per diventare vita, incontro e benedizione per qualcuno.