Ordine dei commercialisti|
Educazione finanziaria, conoscere per scegliere con consapevolezza
Giovedì 19 novembre, alle 15, alla Sala Funi nella sede di Intesa Sanpaolo in Via Roma 2, un incontro per promuovere la cultura del risparmio, la consapevolezza economica e la capacità di compiere scelte finanziarie informate, sia per i giovami che per la collettività
Bergamo. L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo, su iniziativa del proprio Comitato delle Pari Opportunità, promuove per giovedì 19 novembre 2026, a partire dalle ore 15:00, presso la Sala Funi della sede di Intesa Sanpaolo di Bergamo in Via Roma 2, l’incontro “Educazione finanziaria – Conoscere per scegliere con consapevolezza”, un appuntamento dedicato a un tema di crescente rilevanza sociale: l’importanza di acquisire conoscenze e strumenti per affrontare con maggiore consapevolezza le decisioni economiche e finanziarie che accompagnano la vita di ciascuno.
In un contesto economico sempre più complesso, l’educazione finanziaria rappresenta una competenza essenziale per tutti i cittadini, indipendentemente dall’età e dalla condizione personale o professionale. Comprendere il valore del risparmio, conoscere i principi fondamentali degli investimenti e saper valutare opportunità e rischi significa disporre degli strumenti necessari per compiere scelte informate, tutelare le proprie risorse e progettare il futuro con maggiore autonomia.
L’iniziativa intende promuovere una riflessione sull’importanza di sviluppare una solida cultura finanziaria, favorendo un approccio critico e responsabile alla gestione del denaro. Un percorso di consapevolezza che assume particolare valore anche per le giovani generazioni, chiamate fin da oggi a costruire le basi della propria indipendenza economica, ma che riguarda più ampiamente l’intera collettività. L’obiettivo non è soltanto diffondere conoscenze economiche, ma contribuire alla formazione di una cittadinanza più informata, autonoma e consapevole, capace di interpretare le dinamiche finanziarie e di assumere decisioni responsabili. Perché una maggiore consapevolezza finanziaria oggi può tradursi in una maggiore libertà di scelta domani.
Il programma prevede due momenti di confronto:
Alle 15 dialogo con il dott. Stefano Mazzocchi e il dott. Federico Clemente.
Alle 16 dialogo con Don Roberto Trussardi, direttore di Caritas Bergamasca, e l’Avv. Simona Russo, presidente dell’Associazione ONDiF Bergamo.
L’incontro si svolge in collaborazione con Caritas Bergamasca, l’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia e l’Istituto Giulio Natta e Intesa Sanpaolo.