Giovedì 19 novembre, alle 15, alla Sala Funi nella sede di Intesa Sanpaolo in Via Roma 2, un incontro per promuovere la cultura del risparmio, la consapevolezza economica e la capacità di compiere scelte finanziarie informate, sia per i giovami che per la collettività

Bergamo. L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo, su iniziativa del proprio Comitato delle Pari Opportunità, promuove per giovedì 19 novembre 2026, a partire dalle ore 15:00, presso la Sala Funi della sede di Intesa Sanpaolo di Bergamo in Via Roma 2, l’incontro “Educazione finanziaria – Conoscere per scegliere con consapevolezza”, un appuntamento dedicato a un tema di crescente rilevanza sociale: l’importanza di acquisire conoscenze e strumenti per affrontare con maggiore consapevolezza le decisioni economiche e finanziarie che accompagnano la vita di ciascuno.

In un contesto economico sempre più complesso, l’educazione finanziaria rappresenta una competenza essenziale per tutti i cittadini, indipendentemente dall’età e dalla condizione personale o professionale. Comprendere il valore del risparmio, conoscere i principi fondamentali degli investimenti e saper valutare opportunità e rischi significa disporre degli strumenti necessari per compiere scelte informate, tutelare le proprie risorse e progettare il futuro con maggiore autonomia.

L’iniziativa intende promuovere una riflessione sull’importanza di sviluppare una solida cultura finanziaria, favorendo un approccio critico e responsabile alla gestione del denaro. Un percorso di consapevolezza che assume particolare valore anche per le giovani generazioni, chiamate fin da oggi a costruire le basi della propria indipendenza economica, ma che riguarda più ampiamente l’intera collettività. L’obiettivo non è soltanto diffondere conoscenze economiche, ma contribuire alla formazione di una cittadinanza più informata, autonoma e consapevole, capace di interpretare le dinamiche finanziarie e di assumere decisioni responsabili. Perché una maggiore consapevolezza finanziaria oggi può tradursi in una maggiore libertà di scelta domani.

Il programma prevede due momenti di confronto:

Alle 15 dialogo con il dott. Stefano Mazzocchi e il dott. Federico Clemente.

Alle 16 dialogo con Don Roberto Trussardi, direttore di Caritas Bergamasca, e l’Avv. Simona Russo, presidente dell’Associazione ONDiF Bergamo.