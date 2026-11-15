“Di corsa verso il futuro”. Le Pink Ambassador accanto alle donne nel percorso post oncologico

Bergamo. “Il professor Veronesi diceva che è molto più facile togliere un tumore dal corpo di una donna che toglierglielo dalla mente. Il periodo che segue la guarigione è un’altalena, fatta di alti e bassi con i quali bisogna imparare a convivere. All’inizio ti senti quasi in dovere di mostrare che stai bene perché senti di aver avuto la fortuna di guarire e sopravvivere alla malattia. Dentro però non è così: la paura torna spesso, anche a distanza di anni”.

A parlare con la voce emozionata è Giulia Cirelli, Pink Ambassador e coautrice del libro “Di corsa verso il futuro. I cinque passi per tornare alla vita” presentato durante il Gala in Rosa, organizzato dalla Delegazione di Bergamo di Fondazione Veronesi venerdì 13 novembre al ChorusLife. Una serata benefica dedicata alla raccolta fondi per la ricerca scientifica sui tumori femminili.

Attraverso le testimonianze e le voci delle protagoniste e degli specialisti che le seguono, il libro è pensato per sostenere le donne nel percorso di recupero fisico ed emotivo dopo il cancro, affrontando i temi dell’attività fisica, della sana e corretta alimentazione, del supporto psicologico della riscoperta dell’intimità e della socialità.

Raccontare una parte di sé e del proprio vissuto non è mai facile, ma la consapevolezza che solo parlando, raccontando e confrontandosi si può aiutare davvero chi ha appena avuto una diagnosi oncologica, facendo percepire loro che non sono sole, che c’è una rete attorno a loro a cui si possono appoggiare, è più forte.

Le Pink Ambassador nascono nel 2014 proprio con questo spirito. Donne provenienti da tutta Italia che dopo avere affrontato un tumore, scelgono di raccogliere una nuova sfida di Fondazione Veronesi: allenarsi per oltre sei mesi, accompagnate da un’equipe di professionisti composta da allenatori, nutrizionisti, psicologhe, ginecologhe e medici dello sport, per partecipare a una gara podistica competitiva.

In dodici anni il progetto ha coinvolto oltre 1000 ex pazienti oncologiche in 22 città italiane e ha finanziato 25 borse di ricerca.

“Sono felice di annunciare che quest’anno il territorio bergamasco riuscirà a raggiungere il traguardo di due borse di studio da 35.000 euro l’una – dichiara Marta Savona, responsabile della delegazione di Bergamo della Fondazione Veronesi -. Una verrà finanziata dalla delegazione bergamasca di Fondazione Veronesi, l’altra dalle Pink Ambassador di Bergamo”.

Tra le ricercatrici sostenute c’è anche Michela Consonni che durante la serata ha illustrato il progetto di ricerca portato avanti grazie al finanziamento ricevuto. “Il nostro approccio è in grado di controllare il tumore ma purtroppo solamente per un periodo di tempo limitato. In questi due anni ci siamo focalizzati sul miglioramento questo approccio e sulla creazione di un prodotto cellulare che possa essere utilizzato nei pazienti. L’obiettivo è ottenere cellule isolate da donatori sani, da modificare e conservare, così da renderle immediatamente disponibili quando un paziente avrà bisogno della terapia”.

“Ci teniamo molto a sostenute i giovani ricercatori italiani. Sono un’eccellenza ed è importante garantire loro il sostegno necessario affinchè possano restare e svolgere la propria attività nel nostro Paese”. – commenta Paolo Veronesi, presidente della Fondazione. E continua: “Il mondo scientifico sta cambiando con una velocità impressionante. Rispetto alla prevenzione l’intelligenza artificiale ci sta dando degli aiuti importantissimi. Per quanto riguarda la terapia, oggi abbiamo farmaci sempre più innovativi, efficaci e rispettosi anche della qualità di vita delle persone”.

A rendere possibile il sostegno alla ricerca e ai ricercatori messo in atto dalla Fondazione è anche la partecipazione delle imprese e delle realtà del territorio. Tra i donatori anche 11th Group, il Gruppo Humantech e il l Rotary Club Bergamo terra di san Marco.

“Due anni fa, i fondatori dell’azienda Luca Bazzocco e Nicola Avogadri, hanno deciso di finanziare un progetto di ricerca del San Raffaele sul tumore al polmone”, spiega Antonio Maria Leonetti, direttore di 11th Group.