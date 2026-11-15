Colletta alimentare, generosità in crescita: in Lombardia donate 2.000 tonnellate, 212 a Bergamo

Sono 8.700 le tonnellate di alimenti raccolte in occasione della 30ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, a cui si aggiungono quelle donate attraverso la spesa online sulle piattaforme aderenti. Un risultato straordinario, soprattutto alla luce del contesto economico: secondo le stime Istat, a ottobre l’inflazione ha raggiunto il 5,4% su base annua. Eppure, nonostante il caro vita e le difficoltà che pesano sui bilanci familiari, la generosità degli italiani non arretra: la raccolta ha superato, anche se di poco, le 8.600 tonnellate dello scorso anno. Migliaia di persone hanno scelto ancora una volta di condividere una parte della propria spesa con chi è in difficoltà. Un risultato reso possibile anche grazie all’impegno di oltre 160.000 volontari, presenti nei supermercati di tutta Italia.

Alla sua trentesima edizione la Colletta si conferma un’esperienza capace di mobilitare il Paese e di trasformare un gesto semplice in una grande opera collettiva. I prodotti raccolti saranno distribuiti nei prossimi mesi attraverso le oltre 7.500 organizzazioni partner territoriali convenzionate con Banco Alimentare – mense, case famiglia, comunità per minori, centri di ascolto e unità di strada, etc. – che sostengono in Italia più di 1.700.000 persone in difficoltà.

Ma il risultato della giornata non si misura soltanto in alimenti raccolti, c’è un altro dato, meno visibile e altrettanto importante: il tempo che migliaia di persone hanno deciso di donare agli altri. Tra loro, tantissimi ragazzi, studenti e gruppi di amici che hanno scelto di trascorrere il sabato nei supermercati, accogliendo i donatori, spiegando il significato dell’iniziativa e contribuendo alla raccolta.

“In questa trentesima edizione vorrei sottolineare soprattutto il valore della partecipazione dei tanti giovani che hanno scelto di dedicare il proprio tempo alla Colletta – dichiara Marco Piuri, presidente della Fondazione Banco Alimentare – La loro presenza nei supermercati racconta una generazione che ha voglia di esserci, di mettersi in gioco e di assumersi una responsabilità verso gli altri. Papa Leone XIV, incontrando i giovani a Lima, ha rivolto loro un invito che mi sembra particolarmente significativo anche per quello che abbiamo visto oggi: ‘Appassionatevi per tutto ciò che vale la pena, per ciò che è vero, buono e bello! […] Osate intraprendere progetti generosi’. Credo che i ragazzi della Colletta abbiano dato una testimonianza concreta di questo invito. Hanno scelto di donare il proprio tempo, di incontrare persone che non conoscono, di occuparsi degli altri. Hanno scelto di costruire. È questo il valore educativo della Colletta: scoprire che ciascuno può contribuire al bene comune e che la carità non è un concetto astratto. In un tempo segnato da tante divisioni, questi gesti ci ricordano che la pace si costruisce anche così, attraverso la disponibilità a riconoscere l’altro e a prendersene cura. La Colletta è questo: un’esperienza che fa bene a chi riceve, ma anche a chi la vive. E dopo trent’anni continua a dirci che c’è una grande disponibilità a costruire insieme, a partire da un gesto alla portata di tutti”.

La 30ª Giornata Nazionale della Colletta Alimentare ha ricevuto anche quest’anno l’attenzione delle più alte cariche dello Stato. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rinnovato la propria partecipazione con una donazione di generi alimentari. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un videomessaggio rivolto agli italiani alla vigilia della Colletta, l’ha definita “un’iniziativa preziosa che mostra il volto più bello della nostra nazione”.

In Lombardia la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare ha coinvolto 1.835 punti vendita e circa 46.000 volontari, che hanno contribuito alla raccolta di oltre 2.000 tonnellate di alimenti, con un incremento del 2,7% rispetto allo scorso anno. Milano al primo posto con 706 tonnellate, seguita da Varese con 231 e Bergamo con 212.