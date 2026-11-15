ChorusLife Volley Bergamo, domenica sera di gala: all’Arena arriva Conegliano

Foto Andrei Eduard Huiala

Le venete sono prime in classifica e non hanno concesso neanche un set alle avversarie: si gioca alle 20, settantadue ore dopo la sfida vinta al tiebreak contro Cuneo dalle rossoblù

Bergamo. Tre a zero, ripetuto per otto. Il cammino dell’Imoco Conegliano in questo campionato di Serie A1 di pallavolo femminile è stato perfetto in questo avvio: capolista alla pari di Milano, senza neanche concedere un set alle avversarie, la pluricampionessa sta facendo ciò che le riesce meglio, ovvero vincere le partite difendendo i propri titoli. La sfida che ha di fronte ChorusLife Volley Bergamo è di quelle toste: provare a strappare alle più forti di tutte un punto o quantomeno un set. Lo potrà fare con il sostegno dell’Arena cittadina che ospiterà il match in programma domenica 15 novembre alle 20, nella nona giornata.

Dal canto suo, Bergamo arriva all’appuntamento con la voglia di giocarsi le proprie carte, dopo due vittorie consecutive al tie-break, conquistate contro Brescia e Cuneo. Due partite diverse, accomunate dalla capacità di non arrendersi e di trovare risorse anche nei momenti più complicati. Contro Cuneo, giovedì sera, Van Avermaet e compagne hanno saputo reagire dopo essere state sotto 1-2, imponendosi con autorità nel quinto set. Una rimonta che ha consegnato altri due punti e portato il bottino bergamasco a quota 14, con un bilancio di sei vittorie e due sconfitte. Un percorso che vale il quinto posto in classifica e che racconta una squadra capace di crescere attraverso le difficoltà. Ora, però, il livello della sfida si alza ulteriormente e le fatiche delle tre partite in otto giorni potrebbero rappresentare un ruolo.

La squadra di coach Santarelli arriva da un 3-0 contro Novara di mercoledì e ha avuto anche un giorno di riposo in più: le campionesse d’Italia, d’Europa e del mondo contano su un roster di elevatissimo profilo come Gabi, Zhu Ting, Isabelle Haak, Joanna Wolosz e Monica De Gennaro, affiancate da un gruppo di atlete che garantisce qualità, esperienza e profondità in ogni reparto. Tra di loro, anche Linda Manfredini, centrale classe 2006 che ha vestito la maglia di Bergamo nelle ultime due stagioni.

La storia recente degli scontri diretti sorride nettamente a Conegliano: negli ultimi 13 confronti le venete hanno sempre avuto la meglio. Nell’ultimo incrocio alla ChorusLife Arena, il 1° novembre 2025, le Pantere si imposero per 3-1. Ancora più significativo il dato relativo ai risultati: dieci degli ultimi tredici confronti si sono conclusi sul 3-0. L’ultima vittoria di Bergamo contro Conegliano resta dunque un traguardo da inseguire, in una sfida che mette di fronte due realtà con ambizioni e caratteristiche differenti.