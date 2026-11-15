Bonate Sopra, lo sfogo del sindaco: “Strade devastate dai cantieri, ora multiamo le ditte”

Cartelli lasciati in posizioni che violano il codice della strada, tombini traballanti, tempi inaccettabili tra esecuzione dei lavori e ripristino: “Meritiamo rispetto e strade sicure: chi viene a lavorare qui non può comportarsi nel modo a cui abbiamo assistito finora: nessuna risposta alle nostre richieste, così abbiamo deciso di passare alle sanzioni”

Cantieri gestiti in modo superficiale, nessuna comunicazione certa sulle tempistiche e strade lasciate in condizioni pericolose per tutti gli utenti della strada: è quanto denuncia Matteo Rossi, sindaco di Bonate Sopra, che dopo mesi in cui ha provato a mettere una pezza ai disagi cercando un punto di incontro con le imprese esecutrici dei lavori ha scelto di abbandonare la via della diplomazia e di passare al contrattacco.

“Da mesi il nostro Comune è oggetto di continui lavori da parte di ditte esterne relativi ai sottoservizi, in particolare la fibra, che, pur se comprensibili e importanti per il risultato finale, vengono gestiti in modo superficiale, lasciando per troppo tempo le strade del nostro paese in condizioni non sicure per gli automobilisti, ciclisti e pedoni – spiega insieme all’assessore ai Lavori pubblici, Battista Villa – Da qui la decisione di multare le ditte responsabili di questi comportamenti”.

Agli atti ci sono comportamenti che rischiano di mettere in pericolo chi sta tutti i giorni sulle strade: “Abbiamo registrato e documentato più e più volte, anche con la collaborazione dei cittadini che ringraziamo, cartelli che vengono messi in posizioni che violano il codice della strada, tombini lasciati traballanti, tempi inaccettabili tra i lavori effettuati e il ripristino definitivo del manto stradale, ripristini parziali che non rispondono agli standard minimi di sicurezza, occupazioni di suolo pubblico senza permesso, cantieri aperti senza semafori provvisori o personale moviere a regolare il traffico, se non dopo l’esplicita richiesta del Comune. Tutte situazioni già di per sé pericolose che vengono peggiorate nei periodi di pioggia. Tutto ciò è una palese violazione del codice della strada e delle norme di sicurezza per i cantieri sulle strade pubbliche in esso contenute”.

Comportamenti scorretti che proseguono anche sul lato della comunicazione, col primo cittadino che non è stato informato della programmazione a medio termine e sta trovando parecchia difficoltà nel portare a termine alcuni lavori di asfaltatura di propria competenza già finanziati: “anche per il rischio che un intervento comunale appena concluso venga subito rovinato da un altro intervento esterno”.

Come detto, Rossi ha cercato di risolvere la problematica per le vie tradizionali: “Dopo numerosi tentativi di segnalazioni, lettere, richieste, ordinanze che non ottengono le dovute risposte, e dopo essere intervenuti direttamente dove ci era possibile farlo per ripristinare parzialmente la situazione, abbiamo deciso, insieme alla Polizia Locale, di provvedere a multare le ditte interessate con sanzioni pesanti. Quando quella che dovrebbe essere la normale collaborazione tra enti diversi non viene rispettata, è doveroso cambiare approccio”.