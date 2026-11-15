Bergamo fa l’impresa a metà: strappa un set a Conegliano nella sconfitta per 3-1 all’Arena

Foto Andrei Eduard Huiala

La capolista e pluricampionessa d’Italia in carica si dimostra più forte, ma le rossoblù (senza Meli e Pietrini) diventano la prima squadra a vincere un set contro Wolosz e compagne in questo campionato

Bergamo. Era prevedibile che sarebbe arrivata una sconfitta, nonostante la spinta dei quattromila dell’Arena e nonostante le rotazioni accorciate delle avversarie. L’Imoco Conegliano si dimostra ancora troppo forte per ChorusLife Volley Bergamo sulla singola partita, ottenendo una vittoria per 3-1 che permette di continuare la marcia a punteggio pieno, ma le rossoblù hanno più di un motivo per essere soddisfatte della loro prova, a maggior ragione essendo diventate le prime a strappare un set ad una squadra che si presentava alla partita con otto 3-0 ottenuti in altrettante gare. Una mezza impresa, anche il risultato finale non permette di portare punti a casa.

Ad aumentare il tasso di difficoltà del match per Bergamo sono le assenze di Denise Meli ed Elena Pietrini, non al meglio dopo le fatiche del weekend e tenute precauzionalmente ai box per tutto il match, la prima per dolori alla schiena e la seconda per un acciacco al ginocchio. Nel sestetto di partenza ci sono Babatunde al centro e la schiacciatrice ventenne Esposito, per un assetto inedito che ha inevitabilmente bisogno di prendersi le misure. Anche Conegliano attua un moderato turnover, con Wolosz e Zhu inizialmente in panchina più Fahr assente: trova spazio la grande ex Linda Manfredini, classe 2006, a Bergamo nell’ultimo biennio. Il livello tecnico di De Gennaro e compagne è comunque altissimo e si vede: nonostante la buona partenza rossoblù, un parziale di 2-9 mette la il primo set sul 6-14. Cervellin ferma la partita per aiutare a riacquisire un po’ di fiducia: arrivano due punti per accorciare sull’8-14, ma Conegliano riallunga fino al +10 sul 9-19 e poi manda la questione in archivio sul 13-25.

Le rossoblù resettano subito e partono nel migliore dei modi nel secondo parziale: Esposito in battuta con due ace accende l’Arena con il 3-0 e anche l’affondo di Kipp che segna il 4-1 dà la carica, alimentata dal muro di Allaoui per il 7-4. Conegliano riesce a riavvicinarsi, ma Bergamo non molla tanto facilmente il set e anche dopo l’aggancio a 13 si rifà avanti 15-13. Santarelli ferma la partita con un altro timeout vedendo vacillare lo zero alla casella ‘set persi’ e inserisce anche la capitana Wolosz per dare un messaggio alla squadra, che riduce dal 21-17 al -2. Stavolta è Cervellin a fermare la partita: al rientro Kipp con l’attacco centrale sorprende la difesa scrivendo 23-21, poi Esposito affonda offrendo tre match point: Allaoui converte il secondo con l’anticipo sotto rete rendendo Bergamo la prima squadra del campionato a strappare un set a Conegliano dopo una serie di venticinque parziali consecutivi vinti.

Altri due punti di Esposito in apertura di terzo set testimoniano la carica della classe 2006 e l’ottimo momento di Bergamo. E anche nel momento in cui Conegliano rimette la testa avanti sul 3-5, gli errori in battuta di Haak e Folie rallentano la fuga delle pluricampionesse d’Italia e d’Europa in carica, che vanno comunque in vantaggio 8-14. Differentemente dal primo set, lo spirito di Bergamo spinge a non mollare e trovare punti dove la difesa offre quei pochi spazi. Sotto 12-18, l’ingresso di Bassi dà la scossa e permette di dimezzare lo svantaggio (16-19), ma il fattore Wolosz nel finale di set offre lo sprint all’Imoco per andare a chiudere il discorso.

Capitan Van Avermaet si carica la squadra sulle spalle in un inizio quarto set in linea con il terzo, con Conegliano che cerca subito l’allungo trovandolo sul 5-9 con Manfredini in battuta che produce tre punti in fila. Bergamo replica siglando un 3-0 con l’ace di Van Avermaet e l’appoggio morbido di Esposito. Santarelli, come negli altri set, inserisce Wolosz nella seconda parte per sprintare da +2 a +5 e scavare un margine che non diventa colmabile per le rossoblù, che chiudono il match come prevedibile senza punti, ma con tante certezze in più acquisite in un match che rappresenta un passo avanti.

“Giocando di squadra siamo state capaci di strappare un set e questo ci dà una bella spinta per le prossime partite”, afferma Erika Esposito a fine partita, “nei momenti difficili abbiamo saputo spingere ancora più forte. Era la mia prima volta dall’inizio quindi ho provato a spingere sin da subito, spero di aver dato una mano alla squadra. Quando giochiamo di gruppo e insieme abbiamo una marcia in più, soprattutto contro le big: sono partite che danno fiducia, anche dopo una settimana super impegnativa come questa”.

La classifica dopo nove giornate vede Bergamo ancora saldamente in zona playoff con sei vittorie e tre sconfitte (tutte all’Arena, contro big come Milano, Scandicci e appunto Conegliano), per un totale di quattordici punti raccolti e il settimo posto, a +2 su Talmassons che domenica 22 novembre sarà ospite a Treviglio.

Bergamo-Conegliano 1-3 (13-25, 25-23, 18-25, 19-25)

Bergamo: Allaoui 2, Esposito 11, Babatunde 4, Kipp 17, Stigrot 11, Van Avermaet 8, Gelin (L); Bassi 2, Battistoni, Rocca, Carletti 1. N.e. Agazzi, Pietrini, Meli. All. Cervellin

Conegliano: Yao 2, Gabi 12, Folie 10, Haak 17, Sillah 10, Manfredini 13, De Gennaro (L); Piovesan, Wolosz, Adigwe 4, Arici. N.e. Zhu, Cekulaev. All. Santarelli

Arbitri: Scotti, Canessa

Durata set: 19′, 25′, 23′, 25′

Spettatori: 3.811