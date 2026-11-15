Altra vetrina sfondata al Panificio Tresoldi, ma questa volta i ladri non c’entrano: “È stato un incidente”

Treviolo . Questa volta i malintenzionati che negli ultimi mesi hanno tentato più volte di sfondare gli ingressi dei punti vendita per rubare l’incasso non c’entrano. A mandare nuovamente in frantumi la vetrina del Panificio Tresoldi è stato un automobilista che, con troppa fretta (e forse qualche distrazione), ha scambiato la curva per una traiettoria di marcia, centrando in pieno l’ingresso del locale.

Nonostante l’impatto abbia reso temporaneamente inagibile la struttura proprio nel pieno della frenetica preparazione per le festività natalizie, lo spirito della storica attività non si è fatto scalfire. I titolari (con l’ironica promessa di un viaggio a Lourdes pianificato per gennaio) si sono subito attivati: il negozio lunedì sarà regolarmente aperto, deviando temporaneamente l’accesso della clientela dall’ingresso sul retro.

Se l’episodio che riguarda il punto vendita a Treviolo si è rivelato fortunatamente un “incidente di percorso” causato da un guidatore distratto, il nome del Panificio Tresoldi è purtroppo legato a cronache ben più pesanti. Come riportato nei mesi scorsi, la catena di panifici è stata bersaglio ripetuto di raid e tentati furti.Tra la primavera e la fine dell’estate, il punto vendita di via XXIV Maggio a Bergamo e quello di Dalmine hanno dovuto fare i conti con una serie nera di spaccate – tra cui l’episodio in cui un ladro ha utilizzato uno scooter come ariete o il furto della cassa automatica – accumulando decine di infissi danneggiati e tanta amarezza.