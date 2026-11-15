“Alahor in Granata”, una fiaba dark capace di esprimere la forza rivoluzionaria del perdono

Foto di Gianfranco Rota

Bergamo. Un ricordo che passa per le macerie e per un’arma, una “vendetta disarmata” che, in bilico perenne tra sentimenti totalizzanti, trova il proprio sfogo nella forza del perdono. Ricordo che prende forma in un modello ispanico-moresco, per mutarsi presto in una fiaba dark, è quello che ha caratterizzato l’ “Alahor in Granata”, melodramma in due atti di M.A. con musica di Gaetano Donizetti, presentato sabato 14 novembre (repliche 22 e 27) al Teatro Sociale, secondo appuntamento del Donizetti Opera 2026.

Una proposta importante, quella del festival organizzato dalla Fondazione Teatro Donizetti, che ha presentato la prima esecuzione, in tempi moderni, della partitura originale del 1826, grazie anche al ritrovamento dell’autografo a Palermo nel 2023, proseguendo nel percorso del progetto #donizetti200 (con la realizzazione, ogni anno, di un titolo che compie due secoli). Dopo la “Zoraida”, Donizetti torna idealmente a Granata, sempre nel tardo Quattrocento, con la città assediata dagli spagnoli. All’interno della città, nel frattempo, si combattono il clan degli Abenceraghi e quello dei Zegri. Questi ultimi hanno preso il potere ed eletto re Muley-Hassem (Laura Verrecchia, contralto en travesti). Pur essendo zegro, il re non cede nel fanatismo, ama (corrisposto) Zobeida (il soprano Mira Alkhovik), figlia del re assassinato, e tratta la pace con gli spagnoli. Questo attira l’odio di Alamar (il tenore Dave Monaco), capo degli Zegri, che voleva continuare a combattere, dandogli in sposa sua figlia. Contro Muley-Hassem trama anche Alahor (il baritono Roberto de Candia), fratello di Zobeida, tornato in incognito per impedire il matrimonio della sorella e vendicare il padre. Il re, saggio, proverà ogni cosa per terminare il ciclo di sangue e vendetta.

Centrale, in questo “Alahor in Granata”, è la memoria, soprattutto quella familiare, che vede confrontare Alahor con la memoria del padre e il ricordo, che prenderà forma, della sorella Zobeida. Una memoria che prende forma in un pugnale, unico ricordo del padre, che torna ciclicamente nell’opera (“È questo l’unico avanzo della mia grandezza: l’estinto padre mio, l’assassinato padre, alla vendetta mel lasciò”). Un pugnale che racconta di massacri e di vendetta, con la famiglia di due ragazzi sterminata, ma anche di odio, sentimento totalizzante che si confronta con il suo opposto, ma anche con la forza rivoluzionaria del perdono, che prende forma dall’influenza ispanico-moresca dell’opera.

Una memoria, fatta da ricordi d’infanzia, è quella che abita la scena, ideata da Luigi Ferrigno. Un’architettura minimale e frammentaria, con le strutture che si alterano come nei ricordi d’infanzia, formate principalmente da due piccole gradinate ai lati. Un’astrazione che diventa centrale in uno spazio della memoria, immerso nelle luci blu ideate da Marco Giusti. L’astrazione viene invece riportata al modello ispanico grazie ai costumi di Marco Piemontese, che rievocano l’ambientazione storica, ma con libertà di interpretazione.

L’infanzia prende poi forma, in particolare, grazie alla regia di Benedetto Sicca Papa, che pone al centro la memoria familiare con la presenza (onirica, ma non solo) di un ragazzo e una bambina, a dare forma ai ricordi di Alahor e Zobeida. Un inserto fanciullesco e fiabesco che non solo è capace di donare corpo alla memoria, ma pacifica anche l’azione complessiva del melodramma, con inserti onirici che spezzano e dialogano efficacemente con la narrazione della vicenda.

Una tensione drammatica che si incontra in maniera efficace con lo stile belcantistico, grazie anche alla direzione di Chiara Cattani, sicura e fluente nel dettare ritmi e tempi, sia all’orchestra (Gli Originali, con strumenti d’epoca, ben equilibrati nei vari passaggi, in particolare con le ottime inflessioni malinconiche dei fiati), sia al coro (Accademia Teatro alla Scala, con il Maestro Salvo Sgrò), anche nella gestione delle scene in platea, con movimento fluido ma deciso, a dettare i tempi delle costruzioni drammatiche delle melodie.

Sono da segnalare anche le ottime prove dei solisti, a partire dal baritono Roberto de Candia (chiamato all’ultimo a sostituire Grisha Martirosyan), ad interpretare un Alahor dalle vesti logore, in grado di lasciare il segno già con la cavatina d’esordio “Ombra del padre mio”, un canto nobile e dolente che ha assunto una rilevanza ancor più drammatica con l’efficace trovata scenica di far comparire dall’alto una figura nera, l’ “ombra”, appunto, del padre assassinato. Ottime le esecuzioni anche nell’intenso duetto con Zobeida (“De’ miei splendori antichi”) e il confronto fra rivali, nel secondo atto, con Hassem in “A te d’innante mira”. Senza dubbio, una menzione particolare va alla Zobeida di Mira Alkhovik, che si segnala per un timbro vocale brillante ed un’ottima agilità nell’esecuzione, a partire dai virtuosismi drammatici e sentimentali della cavatina “Ah! Ti sento, mio povero cor”, al confronto con Hassem nel secondo atto (“Dunque è ver, che un rivale possiede”), fino all’importante, per brio e agilità vocale, Rondò finale “Confusa è l’alma mia”. Del già citato Muley-Hassem di Laura Verracchia (in eleganti abiti maschili con copricapo rosso), sono da sottolineare i virtuosismi nella cavatina “Ah! Sì, da tanti affanni”.

Nel complesso, quindi, un’ottima prova, nella prima riscoperta moderna di un’opera che vede Donizetti debitore ancora di Rossini, capace però, allo stesso tempo, di donare drammaticità alle invenzioni melodiche. Ancora un’ambientazione ispanico-moresca, qui traslata nello spazio della memoria, capace però di parlare di un sentimento familiare da riscoprire ancora oggi.